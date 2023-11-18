https://ria.ru/20231118/makhachkala-1910258353.html
В Махачкале открыли новую набережную на берегу Каспия
В Махачкале открыли новую набережную на берегу Каспия - РИА Новости, 18.11.2023
В Махачкале открыли новую набережную на берегу Каспия
Официальное открытие новой набережной с прогулочной и велосипедной дорожками состоялось в субботу в микрорайоне Редукторный в Махачкале, передает корреспондент... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T12:27
2023-11-18T12:27
2023-11-18T12:27
общество
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МАХАЧКАЛА, 18 ноя - РИА Новости. Официальное открытие новой набережной с прогулочной и велосипедной дорожками состоялось в субботу в микрорайоне Редукторный в Махачкале, передает корреспондент РИА Новости. Набережную благоустроили в рамках региональной госпрограммы выполнения Махачкалой функций столицы региона. Протяженность променадной дорожки составляет около 1 километра, прогулочной и велосипедной – 850 метров. На новой набережной оборудованы зоны отдыха для людей разных возрастов, по периметру береговой линии сооружены несколько спортивных площадок. Установлены осветительные приборы и малые архитектурные формы. "Даже в период проведения строительно-монтажных работ данная локация пользовалась большой популярностью не только у местных жителей, но и гостей столицы", – отмечал ранее глава Махачкалы Юсуп Умавов. Перед официальным открытием на набережной состоялась массовая утренняя зарядка с участием школьников и студентов, ее провели бронзовый призер Олимпийских игр, трехкратный чемпионат мира по боксу Магомедрасул Меджидов и трехкратная чемпионка России по грэпплингу Анна Бузило. Затем участников мероприятия угостили пловом – по данным мэрии, раздали около 400 порций. Всего в нынешнем году в Махачкале по федеральным и региональным программам проводится строительство и реконструкция девяти общественных пространств.
https://ria.ru/20231113/putin-1909200666.html
https://ria.ru/20230921/dagestan-1897822502.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, махачкала, россия, юсуп умавов
Общество, Махачкала, Россия, Юсуп Умавов
В Махачкале открыли новую набережную на берегу Каспия
В Махачкале открыли новую набережную с прогулочной и велосипедной дорожками
МАХАЧКАЛА, 18 ноя - РИА Новости. Официальное открытие новой набережной с прогулочной и велосипедной дорожками состоялось в субботу в микрорайоне Редукторный в Махачкале, передает корреспондент РИА Новости.
Набережную благоустроили в рамках региональной госпрограммы выполнения Махачкалой функций столицы региона.
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Протяженность променадной дорожки составляет около 1 километра, прогулочной и велосипедной – 850 метров. На новой набережной оборудованы зоны отдыха для людей разных возрастов, по периметру береговой линии сооружены несколько спортивных площадок. Установлены осветительные приборы и малые архитектурные формы.
"Даже в период проведения строительно-монтажных работ данная локация пользовалась большой популярностью не только у местных жителей, но и гостей столицы", – отмечал ранее глава Махачкалы Юсуп Умавов
.
Перед официальным открытием на набережной состоялась массовая утренняя зарядка с участием школьников и студентов, ее провели бронзовый призер Олимпийских игр, трехкратный чемпионат мира по боксу Магомедрасул Меджидов и трехкратная чемпионка России
по грэпплингу Анна Бузило. Затем участников мероприятия угостили пловом – по данным мэрии, раздали около 400 порций.
Всего в нынешнем году в Махачкале по федеральным и региональным программам проводится строительство и реконструкция девяти общественных пространств.
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