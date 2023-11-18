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Будущие следователи СК дали клятву обучающегося академии в Луганске - РИА Новости, 18.11.2023
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15:10 18.11.2023
https://ria.ru/20231118/lugansk-1910278979.html
Будущие следователи СК дали клятву обучающегося академии в Луганске
Будущие следователи СК дали клятву обучающегося академии в Луганске - РИА Новости, 18.11.2023
Будущие следователи СК дали клятву обучающегося академии в Луганске
Первые студенты Луганского филиала Московской академии СК РФ дали торжественную клятву обучающегося, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T15:10
2023-11-18T15:10
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россия
луганск
херсонская область
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ЛУГАНСК, 18 ноя - РИА Новости. Первые студенты Луганского филиала Московской академии СК РФ дали торжественную клятву обучающегося, передает корреспондент РИА Новости. Торжественную клятву обучающихся студентов академии принимал Герой России, руководитель управления воспитательной работы СК РФ генерал-майор юстиции Сергей Петров. "Я вас всех искренне поздравляю с этим праздником, запомните этот день навсегда. Это ваш праздник, это наверное ваша первая личная победа", - поздравил студентов Петров. Руководитель управления воспитательной работы СК РФ подчеркнул важность открытия филиала Московской академии СК РФ в Луганске и то, что первыми студентами и будущими следователями стали именно молодые жители республики. "Ребята будут знакомиться с профессией следователя, следователя-криминалиста. И для нас это принципиально важно, потому что эти люди знают специфику региона, люди понимают всю ситуацию, какая происходила исторически", - подчеркнул он. Осенью 2022 года СК РФ информировал об открытии профильного кадетского класса Следственного комитета РФ в Луганске на базе Луганского учебно-воспитательного комплекса имени летчика-космонавта Г.Т. Берегового. Такой же класс, по данным ведомства, открыт и в Херсонской области. В ближайшем будущем планируется открытие таких классов в Запорожской области и ДНР.
https://ria.ru/20231012/forum-1902324679.html
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следственный комитет россии (ск рф), россия, луганск, херсонская область
Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Луганск, Херсонская область
Будущие следователи СК дали клятву обучающегося академии в Луганске

Будущие следователи СК дали клятву обучающегося Московской академии в Луганске

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЗдание Луганской областной государственной администрации в Луганске
Здание Луганской областной государственной администрации в Луганске - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Здание Луганской областной государственной администрации в Луганске. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 18 ноя - РИА Новости. Первые студенты Луганского филиала Московской академии СК РФ дали торжественную клятву обучающегося, передает корреспондент РИА Новости.
Торжественную клятву обучающихся студентов академии принимал Герой России, руководитель управления воспитательной работы СК РФ генерал-майор юстиции Сергей Петров.
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"Я вас всех искренне поздравляю с этим праздником, запомните этот день навсегда. Это ваш праздник, это наверное ваша первая личная победа", - поздравил студентов Петров.
Руководитель управления воспитательной работы СК РФ подчеркнул важность открытия филиала Московской академии СК РФ в Луганске и то, что первыми студентами и будущими следователями стали именно молодые жители республики.
"Ребята будут знакомиться с профессией следователя, следователя-криминалиста. И для нас это принципиально важно, потому что эти люди знают специфику региона, люди понимают всю ситуацию, какая происходила исторически", - подчеркнул он.
Осенью 2022 года СК РФ информировал об открытии профильного кадетского класса Следственного комитета РФ в Луганске на базе Луганского учебно-воспитательного комплекса имени летчика-космонавта Г.Т. Берегового. Такой же класс, по данным ведомства, открыт и в Херсонской области. В ближайшем будущем планируется открытие таких классов в Запорожской области и ДНР.
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Следственный комитет России (СК РФ)РоссияЛуганскХерсонская область
 
 
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