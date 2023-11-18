https://ria.ru/20231118/lugansk-1910278979.html

Будущие следователи СК дали клятву обучающегося академии в Луганске

Будущие следователи СК дали клятву обучающегося академии в Луганске - РИА Новости, 18.11.2023

Будущие следователи СК дали клятву обучающегося академии в Луганске

Первые студенты Луганского филиала Московской академии СК РФ дали торжественную клятву обучающегося, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T15:10

2023-11-18T15:10

2023-11-18T15:10

следственный комитет россии (ск рф)

россия

луганск

херсонская область

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ЛУГАНСК, 18 ноя - РИА Новости. Первые студенты Луганского филиала Московской академии СК РФ дали торжественную клятву обучающегося, передает корреспондент РИА Новости. Торжественную клятву обучающихся студентов академии принимал Герой России, руководитель управления воспитательной работы СК РФ генерал-майор юстиции Сергей Петров. "Я вас всех искренне поздравляю с этим праздником, запомните этот день навсегда. Это ваш праздник, это наверное ваша первая личная победа", - поздравил студентов Петров. Руководитель управления воспитательной работы СК РФ подчеркнул важность открытия филиала Московской академии СК РФ в Луганске и то, что первыми студентами и будущими следователями стали именно молодые жители республики. "Ребята будут знакомиться с профессией следователя, следователя-криминалиста. И для нас это принципиально важно, потому что эти люди знают специфику региона, люди понимают всю ситуацию, какая происходила исторически", - подчеркнул он. Осенью 2022 года СК РФ информировал об открытии профильного кадетского класса Следственного комитета РФ в Луганске на базе Луганского учебно-воспитательного комплекса имени летчика-космонавта Г.Т. Берегового. Такой же класс, по данным ведомства, открыт и в Херсонской области. В ближайшем будущем планируется открытие таких классов в Запорожской области и ДНР.

https://ria.ru/20231012/forum-1902324679.html

https://ria.ru/20231006/sk-1900864873.html

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луганск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

следственный комитет россии (ск рф), россия, луганск, херсонская область