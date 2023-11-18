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В Крыму намерены ввести налоговые льготы для турбизнеса - РИА Новости, 18.11.2023
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Туризм
 
09:47 18.11.2023
https://ria.ru/20231118/lgoty-1910240204.html
В Крыму намерены ввести налоговые льготы для турбизнеса
В Крыму намерены ввести налоговые льготы для турбизнеса - РИА Новости, 18.11.2023
В Крыму намерены ввести налоговые льготы для турбизнеса
В Крыму планируется ввести налоговые льготы для турбизнеса, данный вопрос сейчас прорабатывается, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T09:47
2023-11-18T09:47
туризм
республика крым
владимир константинов
новости - туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. В Крыму планируется ввести налоговые льготы для турбизнеса, данный вопрос сейчас прорабатывается, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. "Сейчас мы прорабатываем возможность введения налоговых льгот для предприятий туристической отрасли в рамках системной работы по оказанию государственной поддержки, а также вопрос загрузки крымских пансионатов через бюджетное финансирование", - сказал Константинов. По его словам, на сегодня из федерального бюджета на поддержку туротрасли республики уже поступило 2,1 миллиарда рублей.
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республика крым, владимир константинов, новости - туризм
Туризм, Республика Крым, Владимир Константинов, Новости - Туризм
В Крыму намерены ввести налоговые льготы для турбизнеса

Константинов: в Крыму прорабатывают введение налоговых льгот для турбизнеса

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкТуристы на территории Генуэзской крепости в Судаке
Туристы на территории Генуэзской крепости в Судаке - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Туристы на территории Генуэзской крепости в Судаке. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. В Крыму планируется ввести налоговые льготы для турбизнеса, данный вопрос сейчас прорабатывается, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Сейчас мы прорабатываем возможность введения налоговых льгот для предприятий туристической отрасли в рамках системной работы по оказанию государственной поддержки, а также вопрос загрузки крымских пансионатов через бюджетное финансирование", - сказал Константинов.
По его словам, на сегодня из федерального бюджета на поддержку туротрасли республики уже поступило 2,1 миллиарда рублей.
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