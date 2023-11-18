https://ria.ru/20231118/lgoty-1910240204.html

В Крыму намерены ввести налоговые льготы для турбизнеса

В Крыму намерены ввести налоговые льготы для турбизнеса - РИА Новости, 18.11.2023

В Крыму намерены ввести налоговые льготы для турбизнеса

В Крыму планируется ввести налоговые льготы для турбизнеса, данный вопрос сейчас прорабатывается, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T09:47

2023-11-18T09:47

2023-11-18T09:47

туризм

республика крым

владимир константинов

новости - туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. В Крыму планируется ввести налоговые льготы для турбизнеса, данный вопрос сейчас прорабатывается, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. "Сейчас мы прорабатываем возможность введения налоговых льгот для предприятий туристической отрасли в рамках системной работы по оказанию государственной поддержки, а также вопрос загрузки крымских пансионатов через бюджетное финансирование", - сказал Константинов. По его словам, на сегодня из федерального бюджета на поддержку туротрасли республики уже поступило 2,1 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20230111/yalta-1838860081.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, владимир константинов, новости - туризм