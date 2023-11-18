https://ria.ru/20231118/lgoty-1910240204.html
В Крыму намерены ввести налоговые льготы для турбизнеса
В Крыму намерены ввести налоговые льготы для турбизнеса - РИА Новости, 18.11.2023
В Крыму намерены ввести налоговые льготы для турбизнеса
В Крыму планируется ввести налоговые льготы для турбизнеса, данный вопрос сейчас прорабатывается, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T09:47
2023-11-18T09:47
2023-11-18T09:47
туризм
республика крым
владимир константинов
новости - туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. В Крыму планируется ввести налоговые льготы для турбизнеса, данный вопрос сейчас прорабатывается, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. "Сейчас мы прорабатываем возможность введения налоговых льгот для предприятий туристической отрасли в рамках системной работы по оказанию государственной поддержки, а также вопрос загрузки крымских пансионатов через бюджетное финансирование", - сказал Константинов. По его словам, на сегодня из федерального бюджета на поддержку туротрасли республики уже поступило 2,1 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20230111/yalta-1838860081.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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республика крым, владимир константинов, новости - туризм
Туризм, Республика Крым, Владимир Константинов, Новости - Туризм
В Крыму намерены ввести налоговые льготы для турбизнеса
Константинов: в Крыму прорабатывают введение налоговых льгот для турбизнеса
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. В Крыму планируется ввести налоговые льготы для турбизнеса, данный вопрос сейчас прорабатывается, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Сейчас мы прорабатываем возможность введения налоговых льгот для предприятий туристической отрасли в рамках системной работы по оказанию государственной поддержки, а также вопрос загрузки крымских пансионатов через бюджетное финансирование", - сказал Константинов.
По его словам, на сегодня из федерального бюджета на поддержку туротрасли республики уже поступило 2,1 миллиарда рублей.
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