https://ria.ru/20231118/krym-1910240942.html

Глава турецкой делегации назвал атаки ВСУ на Крым провокацией

Глава турецкой делегации назвал атаки ВСУ на Крым провокацией - РИА Новости, 18.11.2023

Глава турецкой делегации назвал атаки ВСУ на Крым провокацией

Глава турецкой делегации, председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции Унвер Сель назвал атаки украинских войск ракетами и дронами на Крым провокацией. РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T09:49

2023-11-18T09:49

2023-11-18T09:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Глава турецкой делегации, председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции Унвер Сель назвал атаки украинских войск ракетами и дронами на Крым провокацией. Делегация общественников из Турции находится с визитом в Крыму. Ее представители посетили Ялту, где приняли участие в заседании международного круглого стола, посвященного развитию связей крымских татар с соотечественниками за рубежом. В это время украинские войска несколько раз атаковали Крым, в том числе ракетами "Нептун". Атака была предотвращена. "Атаки Украины на Крым – это полностью провокация. Украина уже проиграла России. Осознавая это поражение, киевский режим нападает на Крым, чтобы показать свою силу как внутри Украины, так и перед международной общественностью", - сказал Сель РИА Новости. По его словам, эти атаки, с другой стороны, укрепляют единство крымского народа. "Это увеличивает любовь крымчан к родине, к России и единство жителей полуострова", - подчеркнул Сель.

https://ria.ru/20231118/natsionalizatsiya-1910234517.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, унвер сель, республика крым, украина