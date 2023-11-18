https://ria.ru/20231118/krym-1910240942.html
Глава турецкой делегации назвал атаки ВСУ на Крым провокацией
Глава турецкой делегации назвал атаки ВСУ на Крым провокацией - РИА Новости, 18.11.2023
Глава турецкой делегации назвал атаки ВСУ на Крым провокацией
Глава турецкой делегации, председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции Унвер Сель назвал атаки украинских войск ракетами и дронами на Крым провокацией. РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T09:49
2023-11-18T09:49
2023-11-18T09:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Глава турецкой делегации, председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции Унвер Сель назвал атаки украинских войск ракетами и дронами на Крым провокацией. Делегация общественников из Турции находится с визитом в Крыму. Ее представители посетили Ялту, где приняли участие в заседании международного круглого стола, посвященного развитию связей крымских татар с соотечественниками за рубежом. В это время украинские войска несколько раз атаковали Крым, в том числе ракетами "Нептун". Атака была предотвращена. "Атаки Украины на Крым – это полностью провокация. Украина уже проиграла России. Осознавая это поражение, киевский режим нападает на Крым, чтобы показать свою силу как внутри Украины, так и перед международной общественностью", - сказал Сель РИА Новости. По его словам, эти атаки, с другой стороны, укрепляют единство крымского народа. "Это увеличивает любовь крымчан к родине, к России и единство жителей полуострова", - подчеркнул Сель.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, унвер сель, республика крым, украина
В мире, Россия, Унвер Сель, Республика Крым, Украина
Глава турецкой делегации назвал атаки ВСУ на Крым провокацией
Глава турецкой делегации назвал ракетные атаки ВСУ на Крым провокацией
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Глава турецкой делегации, председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции Унвер Сель назвал атаки украинских войск ракетами и дронами на Крым провокацией.
Делегация общественников из Турции находится с визитом в Крыму. Ее представители посетили Ялту, где приняли участие в заседании международного круглого стола, посвященного развитию связей крымских татар с соотечественниками за рубежом. В это время украинские войска несколько раз атаковали Крым, в том числе ракетами "Нептун". Атака была предотвращена.
«
"Атаки Украины на Крым – это полностью провокация. Украина уже проиграла России. Осознавая это поражение, киевский режим нападает на Крым, чтобы показать свою силу как внутри Украины, так и перед международной общественностью", - сказал Сель РИА Новости.
По его словам, эти атаки, с другой стороны, укрепляют единство крымского народа.
"Это увеличивает любовь крымчан к родине, к России
и единство жителей полуострова", - подчеркнул Сель.
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