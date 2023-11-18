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В Крыму под Ай-Петри пробурили горный гидротоннель - РИА Новости, 18.11.2023
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08:23 18.11.2023 (обновлено: 15:11 18.11.2023)
https://ria.ru/20231118/krym-1910233459.html
В Крыму под Ай-Петри пробурили горный гидротоннель
В Крыму под Ай-Петри пробурили горный гидротоннель - РИА Новости, 18.11.2023
В Крыму под Ай-Петри пробурили горный гидротоннель
Новый семикилометровый гидротоннель сквозь горную гряду Крыма для подачи воды в Ялту из водохранилищ с северной стороны Крымских гор полностью пробурен, смычка... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T08:23
2023-11-18T15:11
общество
ялта
ай-петри
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя — РИА Новости. Новый семикилометровый гидротоннель сквозь горную гряду Крыма для подачи воды в Ялту из водохранилищ с северной стороны Крымских гор полностью пробурен, смычка с южной готовой частью произошла на этой неделе, заявил РИА Новости заместитель генерального директора компании-подрядчика строительства тоннеля ООО "ПРиСС" Андрей Булыгин. Строительство тоннеля под Ай-Петри — один из самых масштабных проектов ФЦП развития Крыма стоимостью порядка девяти миллиардов рублей. Тоннель общей длиной более 7,2 километра диаметром 3,5 метра проложен в тюбинговой отделке в толще главной горной гряды. Около полутора километров тоннеля, которые сооружены с южной стороны в конце 80-х годов (затем стройка была заморожена), уже отремонтированы и готовы к работе. "В существующем (с южной стороны) тоннеле, длина которого 1 540 метров, мы сделали приемную камеру под проходческий щит размером чуть больше самого щита. И вот, пройдя 5 646 метров, мы вышли в эту камеру, произошла смычка. Как видно на видео (которое снимали в момент смычки), выход получился достаточно точным. Это произошло на этой неделе. Физически тоннель готов", — сказал Булыгин. Сейчас специалисты компании будут демонтировать щит и подготавливать тоннель к чистовой отделке. В сооруженном с северной стороны тоннеле осталось проложить лоток для подачи воды и установить специальные, в том числе сейсмические датчики, сказал собеседник агентства."Полностью все работы планируется завершить в апреле, после этого будет осуществляться приемка и передача тоннеля в эксплуатирующую организацию. Запуск тоннеля в работу не будет сложен, будут переключены задвижки на водоводе для подачи воды из водохранилища в новый водный тоннель", — сказал Булыгин. Наружный диаметр сооружаемого тоннеля 4,1 метра, внутренний 3,5 метра, уклон составляет 1 миллиметр на 1 метр длины. Вода будет самотеком подаваться по нему из водохранилища "Счастливое-2", расположенного на северной стороне горной гряды. На выходе вода будет приходить на очистные сооружения с последующей подачей воды питьевого качества в Ялту и поселки. Мощность сооружения — до 100 тысяч кубометров в сутки, рассказал представитель компании.Трасса нового дублирует старый гидротехнический тоннель, построенный в 60-х годах для подачи воды на Южный берег Крыма. Состояние старого сооружения, используемого для подачи воды в Ялту, аварийное, предполагается, что после введения в строй нового тоннеля старый будут исследовать для определения его дальнейшей судьбы.
https://ria.ru/20231101/vodokhranilische-1906602143.html
https://ria.ru/20230310/krym-1856913104.html
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общество, ялта, ай-петри
Общество, Ялта, Ай-Петри
В Крыму под Ай-Петри пробурили горный гидротоннель

Под Ай-Петри пробурили семикилометровый гидротоннель для подачи воды в Ялту

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя — РИА Новости. Новый семикилометровый гидротоннель сквозь горную гряду Крыма для подачи воды в Ялту из водохранилищ с северной стороны Крымских гор полностью пробурен, смычка с южной готовой частью произошла на этой неделе, заявил РИА Новости заместитель генерального директора компании-подрядчика строительства тоннеля ООО "ПРиСС" Андрей Булыгин.
Строительство тоннеля под Ай-Петри — один из самых масштабных проектов ФЦП развития Крыма стоимостью порядка девяти миллиардов рублей. Тоннель общей длиной более 7,2 километра диаметром 3,5 метра проложен в тюбинговой отделке в толще главной горной гряды. Около полутора километров тоннеля, которые сооружены с южной стороны в конце 80-х годов (затем стройка была заморожена), уже отремонтированы и готовы к работе.
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"В существующем (с южной стороны) тоннеле, длина которого 1 540 метров, мы сделали приемную камеру под проходческий щит размером чуть больше самого щита. И вот, пройдя 5 646 метров, мы вышли в эту камеру, произошла смычка. Как видно на видео (которое снимали в момент смычки), выход получился достаточно точным. Это произошло на этой неделе. Физически тоннель готов", — сказал Булыгин.
Сейчас специалисты компании будут демонтировать щит и подготавливать тоннель к чистовой отделке. В сооруженном с северной стороны тоннеле осталось проложить лоток для подачи воды и установить специальные, в том числе сейсмические датчики, сказал собеседник агентства.
"Полностью все работы планируется завершить в апреле, после этого будет осуществляться приемка и передача тоннеля в эксплуатирующую организацию. Запуск тоннеля в работу не будет сложен, будут переключены задвижки на водоводе для подачи воды из водохранилища в новый водный тоннель", — сказал Булыгин.
Наружный диаметр сооружаемого тоннеля 4,1 метра, внутренний 3,5 метра, уклон составляет 1 миллиметр на 1 метр длины. Вода будет самотеком подаваться по нему из водохранилища "Счастливое-2", расположенного на северной стороне горной гряды. На выходе вода будет приходить на очистные сооружения с последующей подачей воды питьевого качества в Ялту и поселки. Мощность сооружения — до 100 тысяч кубометров в сутки, рассказал представитель компании.
Трасса нового дублирует старый гидротехнический тоннель, построенный в 60-х годах для подачи воды на Южный берег Крыма. Состояние старого сооружения, используемого для подачи воды в Ялту, аварийное, предполагается, что после введения в строй нового тоннеля старый будут исследовать для определения его дальнейшей судьбы.
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