https://ria.ru/20231118/kot-1910262570.html

В Новгородской области пожарные спасли кота из горящей квартиры

В Новгородской области пожарные спасли кота из горящей квартиры - РИА Новости, 18.11.2023

В Новгородской области пожарные спасли кота из горящей квартиры

Пожарные спасли спрятавшегося кота из горящей квартиры в Окуловке, сообщило управление МЧС по Новгородской области. РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T13:04

2023-11-18T13:04

2023-11-18T14:23

хорошие новости

происшествия

новгородская область

окуловка

поддорский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/12/1910261757_0:71:1456:890_1920x0_80_0_0_0140ce22cf69b761559fc8f2b708dc58.jpg

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 ноя — РИА Новости. Пожарные спасли спрятавшегося кота из горящей квартиры в Окуловке, сообщило управление МЧС по Новгородской области. "В 21:02 пожар ликвидирован. В результате возгорания повреждены внутренняя отделка и имущество двух квартир, четыре квадратных метра межэтажного перекрытия. Также во время пожара спасен кот. Другие животные выбрались, а этот пушистик, видимо, запаниковал и спрятался. Его удалось найти и передать соседям", — говорится в публикации.В пятницу примерно в восемь часов вечера в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме. На момент прибытия спасателей горела квартира на первом этаже. Соседи успели спасти женщину и передали ее скорой помощи. Причины возгорания предстоит выяснить.Всего за минувшие сутки в регионе произошло три пожара. В Поддорском районе спасатели тушили баню, а в Боровичах — мусор в грузовике.

https://ria.ru/20231111/taksa-1908833290.html

новгородская область

окуловка

поддорский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, новгородская область, окуловка, поддорский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)