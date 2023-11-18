https://ria.ru/20231118/kot-1910262570.html
В Новгородской области пожарные спасли кота из горящей квартиры
В Новгородской области пожарные спасли кота из горящей квартиры - РИА Новости, 18.11.2023
В Новгородской области пожарные спасли кота из горящей квартиры
Пожарные спасли спрятавшегося кота из горящей квартиры в Окуловке, сообщило управление МЧС по Новгородской области. РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T13:04
2023-11-18T13:04
2023-11-18T14:23
хорошие новости
происшествия
новгородская область
окуловка
поддорский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 ноя — РИА Новости. Пожарные спасли спрятавшегося кота из горящей квартиры в Окуловке, сообщило управление МЧС по Новгородской области. "В 21:02 пожар ликвидирован. В результате возгорания повреждены внутренняя отделка и имущество двух квартир, четыре квадратных метра межэтажного перекрытия. Также во время пожара спасен кот. Другие животные выбрались, а этот пушистик, видимо, запаниковал и спрятался. Его удалось найти и передать соседям", — говорится в публикации.В пятницу примерно в восемь часов вечера в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме. На момент прибытия спасателей горела квартира на первом этаже. Соседи успели спасти женщину и передали ее скорой помощи. Причины возгорания предстоит выяснить.Всего за минувшие сутки в регионе произошло три пожара. В Поддорском районе спасатели тушили баню, а в Боровичах — мусор в грузовике.
https://ria.ru/20231111/taksa-1908833290.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новгородская область, окуловка, поддорский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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В Новгородской области пожарные спасли кота из горящей квартиры
Пожарные спасли кота из горящей квартиры в Окуловке Новгородской области