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Умер актер Александринского театра Иосиф Кошелевич

Умер актер Александринского театра Иосиф Кошелевич - РИА Новости, 18.11.2023

Умер актер Александринского театра Иосиф Кошелевич

Актер Александринского театра Иосиф Кошелевич скончался на 75-ом году жизни, сообщает пресс-служба театра. РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T15:53

2023-11-18T15:53

2023-11-18T15:53

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Актер Александринского театра Иосиф Кошелевич скончался на 75-ом году жизни, сообщает пресс-служба театра. "Александринский театр с глубокой скорбью сообщает, что 17 ноября 2023 года на 75-ом году жизни скончался артист Иосиф Иосифович Кошелевич. Служению Александринской сцене он посвятил почти 35 лет свой творческой биографии, в труппу Государственного академического театра драмы им. А. С. Пушкина был принят в 1989 году", - говорится в сообщении. О церемонии прощания театр сообщит дополнительно. Иосиф Кошелевич с 1967 по 1969 годы обучался в студии при Академическом театре драмы им. Янки Купалы (Минск). В 1973 году окончил Высшее театральное училище имени М. Щепкина (Москва). Затем 16 лет играл на сцене Русского драматического театра имени Самеда Вургуна (Баку). За годы работы в Александринском театре Кошелевич сыграл более 30 ролей, был мастером эпизодических образов в числе которых: Посол Батыя ("Александр Невский" В. Белова, 1990), Сэр Роберт Вильсон ("Фельдмаршал Кутузов" В. Соловьева, 1990), Зубан ("Высшая мера" В. Арро, 1990), Ведущий ("Элегия" П. Павловского, 1993) и другие. Яркой сценической работой стала роль провокатора Липпанченко в спектакле Андрея Могучего по роману Андрея Белого "Петербург" (2005). В сезоне 2006/2007 годов сыграл роль Петрушина в спектакле "Живой труп" по пьесе Л. Н. Толстого и роль Антона Прокофьевича Пупопуза в спектакле Андрея Могучего "Иваны" по "Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем" и другим произведениям Н.В. Гоголя. Кроме работы на театральной сцене Кошелевич снимался в кино, также занимался театральной педагогикой.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, александринский театр, общество