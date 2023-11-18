Сийярто рассказал, как представляют конфликт на Украине некоторые политики
Сийярто: в ЕС рассматривают конфликт на Украине как компьютерную игру Fortnite
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 18 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что часть политической элиты представляет себе конфликт на Украине компьютерной игрой и полагает, что поставками оружия Киеву можно приблизить мирное урегулирование.
По его словам, значительная часть европейской политической элиты за последние четыре года "практически утратила здравый смысл".
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"Есть те, кто представляет себя в Fortnite, страдают военным психозом и по какой-то загадочной причине думают, что поставки оружия могут принести мир", - сказал Сийярто, выступая на конгрессе, посвященном 30-летию партии "Фидес".
Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.