https://ria.ru/20231118/killer-1910139588.html

"Подельники его боялись". На свободу вышел один из самых известных киллеров

"Подельники его боялись". На свободу вышел один из самых известных киллеров - РИА Новости, 18.11.2023

"Подельники его боялись". На свободу вышел один из самых известных киллеров

Из колонии строгого режима в поселке Монино отпустили легендарного киллера 90-х Александра Пустовалова. После армии морпех мечтал служить в ОМОНе, но попал в... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T08:00

2023-11-18T08:00

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МОСКВА, 18 ноя— РИА Новости, Валерий Пастухов. Из колонии строгого режима в поселке Монино отпустили легендарного киллера 90-х Александра Пустовалова. После армии морпех мечтал служить в ОМОНе, но попал в Ореховскую преступную группировку. В криминальном мире его знали как хладнокровного убийцу Сашу Солдата, девушки на московских вечеринках — как улыбчивого Сашу Продиджи. Почему старшина элитных войск стал участником самой кровавой банды России — в материале РИА Новости.Никто не заподозрилВ семь часов вечера 5 августа 1995-го за столиком в ресторане возле московской мэрии собрались лидер Ассирийской ОПГ Александр Биджамо (Алик Ассириец) и авторитет Геннадий Уткин.Ассириец хотел обсудить с товарищем проблему. На днях он повздорил с бизнесменом, которого опекала Ореховская ОПГ. Оппоненты назначили стрелку.Конфликтовать с этой бандой было опасно. После смерти основателя Сильвестра у руля встал бывший прапорщик стройбата Сергей Буторин (Ося). И собрал вокруг себя настоящую группу штатных убийц — в основном из таких же экс-военных или силовиков. С их помощью беспощадно убирал конкурентов.Биджамо надеялся, что опытный в криминальных переговорах Уткин поможет решить дело миром. Не вышло. К ресторану уже подходили люди Оси. Киллер Саша Солдат и его напарник сразу открыли огонь. Три человека, включая Ассирийца, погибли на месте.Так же закончился конфликт с Буториным и для другого бандита — лидера Кунцевской ОПГ Калигина. Он избил работников автосервиса, принадлежавшего "ореховским". Ося вызвал его якобы на разговор и отправил туда киллера.К заданию Пустовалов подошел с фантазией. Выяснил, что в кафе, где запланирована встреча, идет ремонт. В назначенный день переоделся в робу, взял сумку для инструментов и подошел к другим строителям. Никто из них не заподозрил в молодом человеке убийцу.Как только цель показалась на горизонте, Солдат выхватил оружие."Нервов хватало только у меня"Александр Пустовалов — москвич. Воспитывала его мать, работница детского сада. Устроила сына в музыкальную школу, потом отдала на дзюдо. Он даже получил разряд.В средней школе вступил в народную дружину, помогал милиции. После восьмого класса пошел работать на завод имени Хруничева.В армии Александра распределили в морскую пехоту, где он стал старшиной. Вернувшись домой, хотел пойти в спецподразделения милиции — ОМОН или СОБР. Но без высшего образования брали только в патрульно-постовую службу. Это 22-летнему морпеху было не интересно.Зато навыки Пустовалова оценили члены Ореховской ОПГ. В баре бандиты увидели, как он в одиночку уложил на лопатки их товарищей. Крепкому молодому человеку предложили работу.Он согласился и быстро стал главным козырем в команде. Бойцу, который владел рукопашным боем и всеми видами огнестрельного оружия, поручали устранять конкурентов и чистить ряды самих "ореховских". За хладнокровие и исполнительность Пустовалову дали прозвище Солдат. Позднее на допросе он подтвердил, что расправами в бригаде занимались многие, но за самую черную работу брался только он."Руслана убили в коридоре с двух выстрелов. Я перенес тело вниз, расчленил. Голову, руки сжег в камине. В расчленении никто мне не помогал. Скажем так, нервов хватало только у меня", — вспоминал в 2000-м Пустовалов одно из своих заданий."Хотели — забирайте"Самое громкое преступление в его деле — убийство другого киллера, Александра Солоника, известного как Македонский. Раньше он тоже сотрудничал с "ореховскими", но потом попался милиции. Подкупив сотрудников, сбежал из следственного изолятора и скрылся за границей.Дом в Греции ему снял Ося. А заодно установил прослушку и узнал, что у беглеца есть к нему претензии."Он хорошо стреляет, подготовлен физически, любит риск. Оставлять такого противника за спиной нельзя ни в коем случае", — объяснял Буторин журналистам, уже находясь за решеткой. Устранить киллера приказал Солдату.К тому моменту полицейские тоже установили, где прячется Солоник. Сотрудники РУБОП уже через несколько часов были в Афинах. Но Саша их опередил.Он не только выполнил задание, но и заставил милиционеров изрядно понервничать. Через анонимный звонок им передали коробку с картой местности и запиской: "Хотели Солоника — так забирайте".В указанном месте, в 20 километрах от Афин, оперативники нашли полиэтиленовый мешок с телом Македонского. Позднее обнаружили еще один труп — его подруги Светланы Котовой, финалистки конкурса красоты "Мисс Россия — 1996".Оказалось, за сутки до приезда сотрудников, 31 января 1997-го, преступники позвали Солоника к себе на виллу. Тот пришел не один, а с моделью. Задушили и киллера, и случайную свидетельницу, а трупы расчленили."Я же солдат"Многие бандиты погибли в криминальных разборках. По следам выживших уже шли оперативники. К Саше Солдату удалось подобраться в 1999-м.Оказалось, морпеха отлично знают в столичных барах и клубах. Веселый любитель музыки запомнился здесь как Саша Продиджи. В то, что он убийца, гости верить отказывались.В середине ноября до МУР дошли слухи, что Буторин хочет избавиться от своего верного бойца. Оперативникам необходимо было найти Солдата раньше. Киллера, одетого в форму морской пехоты, 19 ноября засекли у дома его матери."Сопротивления не оказал, понял, что преступный путь закончился, — вспоминает полковник РУБОП в отставке Михаил Игнатов. — Стал сотрудничать со следствием, честно рассказал, в каких эпизодах участвовал и по чьему поручению".Оперативники признавались, что задержанный производил впечатление эрудированного человека и умел расположить к себе собеседника. От своих слов не отказывался, все подтвердил в суде."После общения с ним мне было печально, что этот человек оказался не в наших рядах, а на противоположной стороне, — говорит Игнатов. — У него прекрасный аналитический склад ума, все задатки бойца спецподразделения или оперативника. К сожалению, получилось то, что получилось".Приговор Пустовалову выносили трижды. В общей сложности морпех получил 24 года. Его признали виновным в нескольких убийствах, совершенных в Москве и Московской области. На вопрос о мотивах осужденный спокойно отвечал: "Я же солдат, а солдаты должны убивать".Наказание он отбывал во Владимирском централе, а затем — в ИК-9 Тверской области. С 2017-го работал в колонии сборщиком ритуальных изделий, а затем засольщиком овощей. Об УДО просил дважды. Ссылался на тяжелое заболевание и участие в социально-правовой подготовке.Оба раза суд отказал. Пустовалов вышел на свободу 18 ноября. Еще три года он будет под контролем силовиков, дважды в месяц обязан отмечаться в полиции. Кроме того, ему запретили выезжать за пределы города проживания и выходить на улицу в ночное время.

https://ria.ru/20231022/kriminal-1903667615.html

https://ria.ru/20231102/kokain-1906419656.html

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греция, александр солоник, ореховская опг, омон россии, москва