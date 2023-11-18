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"Подельники его боялись". На свободу вышел один из самых известных киллеров - РИА Новости, 18.11.2023
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08:00 18.11.2023 (обновлено: 08:09 18.11.2023)
https://ria.ru/20231118/killer-1910139588.html
"Подельники его боялись". На свободу вышел один из самых известных киллеров
"Подельники его боялись". На свободу вышел один из самых известных киллеров - РИА Новости, 18.11.2023
"Подельники его боялись". На свободу вышел один из самых известных киллеров
Из колонии строгого режима в поселке Монино отпустили легендарного киллера 90-х Александра Пустовалова. После армии морпех мечтал служить в ОМОНе, но попал в... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T08:00
2023-11-18T08:09
греция
александр солоник
ореховская опг
омон россии
москва
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МОСКВА, 18 ноя— РИА Новости, Валерий Пастухов. Из колонии строгого режима в поселке Монино отпустили легендарного киллера 90-х Александра Пустовалова. После армии морпех мечтал служить в ОМОНе, но попал в Ореховскую преступную группировку. В криминальном мире его знали как хладнокровного убийцу Сашу Солдата, девушки на московских вечеринках — как улыбчивого Сашу Продиджи. Почему старшина элитных войск стал участником самой кровавой банды России — в материале РИА Новости.Никто не заподозрилВ семь часов вечера 5 августа 1995-го за столиком в ресторане возле московской мэрии собрались лидер Ассирийской ОПГ Александр Биджамо (Алик Ассириец) и авторитет Геннадий Уткин.Ассириец хотел обсудить с товарищем проблему. На днях он повздорил с бизнесменом, которого опекала Ореховская ОПГ. Оппоненты назначили стрелку.Конфликтовать с этой бандой было опасно. После смерти основателя Сильвестра у руля встал бывший прапорщик стройбата Сергей Буторин (Ося). И собрал вокруг себя настоящую группу штатных убийц — в основном из таких же экс-военных или силовиков. С их помощью беспощадно убирал конкурентов.Биджамо надеялся, что опытный в криминальных переговорах Уткин поможет решить дело миром. Не вышло. К ресторану уже подходили люди Оси. Киллер Саша Солдат и его напарник сразу открыли огонь. Три человека, включая Ассирийца, погибли на месте.Так же закончился конфликт с Буториным и для другого бандита — лидера Кунцевской ОПГ Калигина. Он избил работников автосервиса, принадлежавшего "ореховским". Ося вызвал его якобы на разговор и отправил туда киллера.К заданию Пустовалов подошел с фантазией. Выяснил, что в кафе, где запланирована встреча, идет ремонт. В назначенный день переоделся в робу, взял сумку для инструментов и подошел к другим строителям. Никто из них не заподозрил в молодом человеке убийцу.Как только цель показалась на горизонте, Солдат выхватил оружие."Нервов хватало только у меня"Александр Пустовалов — москвич. Воспитывала его мать, работница детского сада. Устроила сына в музыкальную школу, потом отдала на дзюдо. Он даже получил разряд.В средней школе вступил в народную дружину, помогал милиции. После восьмого класса пошел работать на завод имени Хруничева.В армии Александра распределили в морскую пехоту, где он стал старшиной. Вернувшись домой, хотел пойти в спецподразделения милиции — ОМОН или СОБР. Но без высшего образования брали только в патрульно-постовую службу. Это 22-летнему морпеху было не интересно.Зато навыки Пустовалова оценили члены Ореховской ОПГ. В баре бандиты увидели, как он в одиночку уложил на лопатки их товарищей. Крепкому молодому человеку предложили работу.Он согласился и быстро стал главным козырем в команде. Бойцу, который владел рукопашным боем и всеми видами огнестрельного оружия, поручали устранять конкурентов и чистить ряды самих "ореховских". За хладнокровие и исполнительность Пустовалову дали прозвище Солдат. Позднее на допросе он подтвердил, что расправами в бригаде занимались многие, но за самую черную работу брался только он."Руслана убили в коридоре с двух выстрелов. Я перенес тело вниз, расчленил. Голову, руки сжег в камине. В расчленении никто мне не помогал. Скажем так, нервов хватало только у меня", — вспоминал в 2000-м Пустовалов одно из своих заданий."Хотели — забирайте"Самое громкое преступление в его деле — убийство другого киллера, Александра Солоника, известного как Македонский. Раньше он тоже сотрудничал с "ореховскими", но потом попался милиции. Подкупив сотрудников, сбежал из следственного изолятора и скрылся за границей.Дом в Греции ему снял Ося. А заодно установил прослушку и узнал, что у беглеца есть к нему претензии."Он хорошо стреляет, подготовлен физически, любит риск. Оставлять такого противника за спиной нельзя ни в коем случае", — объяснял Буторин журналистам, уже находясь за решеткой. Устранить киллера приказал Солдату.К тому моменту полицейские тоже установили, где прячется Солоник. Сотрудники РУБОП уже через несколько часов были в Афинах. Но Саша их опередил.Он не только выполнил задание, но и заставил милиционеров изрядно понервничать. Через анонимный звонок им передали коробку с картой местности и запиской: "Хотели Солоника — так забирайте".В указанном месте, в 20 километрах от Афин, оперативники нашли полиэтиленовый мешок с телом Македонского. Позднее обнаружили еще один труп — его подруги Светланы Котовой, финалистки конкурса красоты "Мисс Россия — 1996".Оказалось, за сутки до приезда сотрудников, 31 января 1997-го, преступники позвали Солоника к себе на виллу. Тот пришел не один, а с моделью. Задушили и киллера, и случайную свидетельницу, а трупы расчленили."Я же солдат"Многие бандиты погибли в криминальных разборках. По следам выживших уже шли оперативники. К Саше Солдату удалось подобраться в 1999-м.Оказалось, морпеха отлично знают в столичных барах и клубах. Веселый любитель музыки запомнился здесь как Саша Продиджи. В то, что он убийца, гости верить отказывались.В середине ноября до МУР дошли слухи, что Буторин хочет избавиться от своего верного бойца. Оперативникам необходимо было найти Солдата раньше. Киллера, одетого в форму морской пехоты, 19 ноября засекли у дома его матери."Сопротивления не оказал, понял, что преступный путь закончился, — вспоминает полковник РУБОП в отставке Михаил Игнатов. — Стал сотрудничать со следствием, честно рассказал, в каких эпизодах участвовал и по чьему поручению".Оперативники признавались, что задержанный производил впечатление эрудированного человека и умел расположить к себе собеседника. От своих слов не отказывался, все подтвердил в суде."После общения с ним мне было печально, что этот человек оказался не в наших рядах, а на противоположной стороне, — говорит Игнатов. — У него прекрасный аналитический склад ума, все задатки бойца спецподразделения или оперативника. К сожалению, получилось то, что получилось".Приговор Пустовалову выносили трижды. В общей сложности морпех получил 24 года. Его признали виновным в нескольких убийствах, совершенных в Москве и Московской области. На вопрос о мотивах осужденный спокойно отвечал: "Я же солдат, а солдаты должны убивать".Наказание он отбывал во Владимирском централе, а затем — в ИК-9 Тверской области. С 2017-го работал в колонии сборщиком ритуальных изделий, а затем засольщиком овощей. Об УДО просил дважды. Ссылался на тяжелое заболевание и участие в социально-правовой подготовке.Оба раза суд отказал. Пустовалов вышел на свободу 18 ноября. Еще три года он будет под контролем силовиков, дважды в месяц обязан отмечаться в полиции. Кроме того, ему запретили выезжать за пределы города проживания и выходить на улицу в ночное время.
https://ria.ru/20231022/kriminal-1903667615.html
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греция, александр солоник, ореховская опг, омон россии, москва
Греция, Александр Солоник, Ореховская ОПГ, ОМОН России, Москва
"Подельники его боялись". На свободу вышел один из самых известных киллеров

На свободу вышел киллер Ореховской ОПГ Пустовалов, известный как Саша Солдат

© РИА Новости / Алексей ФилипповСледственный изолятор
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя— РИА Новости, Валерий Пастухов. Из колонии строгого режима в поселке Монино отпустили легендарного киллера 90-х Александра Пустовалова. После армии морпех мечтал служить в ОМОНе, но попал в Ореховскую преступную группировку. В криминальном мире его знали как хладнокровного убийцу Сашу Солдата, девушки на московских вечеринках — как улыбчивого Сашу Продиджи. Почему старшина элитных войск стал участником самой кровавой банды России — в материале РИА Новости.

Никто не заподозрил

В семь часов вечера 5 августа 1995-го за столиком в ресторане возле московской мэрии собрались лидер Ассирийской ОПГ Александр Биджамо (Алик Ассириец) и авторитет Геннадий Уткин.
Ассириец хотел обсудить с товарищем проблему. На днях он повздорил с бизнесменом, которого опекала Ореховская ОПГ. Оппоненты назначили стрелку.
Конфликтовать с этой бандой было опасно. После смерти основателя Сильвестра у руля встал бывший прапорщик стройбата Сергей Буторин (Ося). И собрал вокруг себя настоящую группу штатных убийц — в основном из таких же экс-военных или силовиков. С их помощью беспощадно убирал конкурентов.
Биджамо надеялся, что опытный в криминальных переговорах Уткин поможет решить дело миром. Не вышло. К ресторану уже подходили люди Оси. Киллер Саша Солдат и его напарник сразу открыли огонь. Три человека, включая Ассирийца, погибли на месте.
Так же закончился конфликт с Буториным и для другого бандита — лидера Кунцевской ОПГ Калигина. Он избил работников автосервиса, принадлежавшего "ореховским". Ося вызвал его якобы на разговор и отправил туда киллера.
Александр Пустовалов
Александр Пустовалов
Александр Пустовалов
К заданию Пустовалов подошел с фантазией. Выяснил, что в кафе, где запланирована встреча, идет ремонт. В назначенный день переоделся в робу, взял сумку для инструментов и подошел к другим строителям. Никто из них не заподозрил в молодом человеке убийцу.
Как только цель показалась на горизонте, Солдат выхватил оружие.

"Нервов хватало только у меня"

Александр Пустовалов — москвич. Воспитывала его мать, работница детского сада. Устроила сына в музыкальную школу, потом отдала на дзюдо. Он даже получил разряд.
В средней школе вступил в народную дружину, помогал милиции. После восьмого класса пошел работать на завод имени Хруничева.
В армии Александра распределили в морскую пехоту, где он стал старшиной. Вернувшись домой, хотел пойти в спецподразделения милиции — ОМОН или СОБР. Но без высшего образования брали только в патрульно-постовую службу. Это 22-летнему морпеху было не интересно.
Зато навыки Пустовалова оценили члены Ореховской ОПГ. В баре бандиты увидели, как он в одиночку уложил на лопатки их товарищей. Крепкому молодому человеку предложили работу.
Он согласился и быстро стал главным козырем в команде. Бойцу, который владел рукопашным боем и всеми видами огнестрельного оружия, поручали устранять конкурентов и чистить ряды самих "ореховских".

За хладнокровие и исполнительность Пустовалову дали прозвище Солдат. Позднее на допросе он подтвердил, что расправами в бригаде занимались многие, но за самую черную работу брался только он.
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкРассмотрение по существу уголовного дела в отношении Сергея Буторина
Рассмотрение по существу уголовного дела в отношении Сергея Буторина - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Рассмотрение по существу уголовного дела в отношении Сергея Буторина
"Руслана убили в коридоре с двух выстрелов. Я перенес тело вниз, расчленил. Голову, руки сжег в камине. В расчленении никто мне не помогал. Скажем так, нервов хватало только у меня", — вспоминал в 2000-м Пустовалов одно из своих заданий.

"Хотели — забирайте"

Самое громкое преступление в его деле — убийство другого киллера, Александра Солоника, известного как Македонский. Раньше он тоже сотрудничал с "ореховскими", но потом попался милиции. Подкупив сотрудников, сбежал из следственного изолятора и скрылся за границей.
Дом в Греции ему снял Ося. А заодно установил прослушку и узнал, что у беглеца есть к нему претензии.
"Он хорошо стреляет, подготовлен физически, любит риск. Оставлять такого противника за спиной нельзя ни в коем случае", — объяснял Буторин журналистам, уже находясь за решеткой. Устранить киллера приказал Солдату.
К тому моменту полицейские тоже установили, где прячется Солоник. Сотрудники РУБОП уже через несколько часов были в Афинах. Но Саша их опередил.
Он не только выполнил задание, но и заставил милиционеров изрядно понервничать. Через анонимный звонок им передали коробку с картой местности и запиской: "Хотели Солоника — так забирайте".
В указанном месте, в 20 километрах от Афин, оперативники нашли полиэтиленовый мешок с телом Македонского. Позднее обнаружили еще один труп — его подруги Светланы Котовой, финалистки конкурса красоты "Мисс Россия — 1996".
Александр Солоник
Александр Солоник
Александр Солоник
Оказалось, за сутки до приезда сотрудников, 31 января 1997-го, преступники позвали Солоника к себе на виллу. Тот пришел не один, а с моделью. Задушили и киллера, и случайную свидетельницу, а трупы расчленили.

"Я же солдат"

Многие бандиты погибли в криминальных разборках. По следам выживших уже шли оперативники. К Саше Солдату удалось подобраться в 1999-м.
Оказалось, морпеха отлично знают в столичных барах и клубах. Веселый любитель музыки запомнился здесь как Саша Продиджи. В то, что он убийца, гости верить отказывались.
В середине ноября до МУР дошли слухи, что Буторин хочет избавиться от своего верного бойца. Оперативникам необходимо было найти Солдата раньше. Киллера, одетого в форму морской пехоты, 19 ноября засекли у дома его матери.
"Сопротивления не оказал, понял, что преступный путь закончился, — вспоминает полковник РУБОП в отставке Михаил Игнатов. — Стал сотрудничать со следствием, честно рассказал, в каких эпизодах участвовал и по чьему поручению".
Оперативники признавались, что задержанный производил впечатление эрудированного человека и умел расположить к себе собеседника. От своих слов не отказывался, все подтвердил в суде.
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"После общения с ним мне было печально, что этот человек оказался не в наших рядах, а на противоположной стороне, — говорит Игнатов. — У него прекрасный аналитический склад ума, все задатки бойца спецподразделения или оперативника. К сожалению, получилось то, что получилось".
Приговор Пустовалову выносили трижды. В общей сложности морпех получил 24 года. Его признали виновным в нескольких убийствах, совершенных в Москве и Московской области. На вопрос о мотивах осужденный спокойно отвечал: "Я же солдат, а солдаты должны убивать".
Наказание он отбывал во Владимирском централе, а затем — в ИК-9 Тверской области. С 2017-го работал в колонии сборщиком ритуальных изделий, а затем засольщиком овощей. Об УДО просил дважды. Ссылался на тяжелое заболевание и участие в социально-правовой подготовке.
Оба раза суд отказал. Пустовалов вышел на свободу 18 ноября. Еще три года он будет под контролем силовиков, дважды в месяц обязан отмечаться в полиции. Кроме того, ему запретили выезжать за пределы города проживания и выходить на улицу в ночное время.
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