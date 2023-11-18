Баку призвал Ереван воспользоваться шансом для установления мира на Кавказе
Баку призвал Ереван "воспользоваться историческим шансом" для мира на Кавказе
© Sputnik / Мурад Оруджев
Здание МИД Азербайджана в Баку. Архивное фото
БАКУ, 18 ноя - РИА Новости. МИД Азербайджана призвал Армению "воспользоваться сложившимися историческими возможностями" для превращения Южного Кавказа в пространство мира и сотрудничества.
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"Призываем армянскую сторону, продолжающую агрессивную риторику клеветнического характера против Азербайджана с использованием различных международных платформ, отказаться от заявлений, подрывающих мирные перспективы, и воспользоваться сложившимися историческим шансом для превращения региона в пространство мира и сотрудничества", - заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.
Комментируя слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что "официальный Баку не высказал свою позицию в связи с тремя принципами, предложенными при посредничестве Европейского Союза для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, не вернула пленных и готовится к войне с Арменией". Представитель МИД Азербайджана заявил, что официальные лица Армении вместо практических шагов в мирном процессе с Азербайджаном отдают предпочтение необоснованным и противоречивым заявлениям.
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"Премьер-министр Армении и на сей раз запомнился своими противоречивыми высказываниями. Неприемлемо, что армянская сторона, вместо того, чтобы предоставить свои комментарии относительно проекта соглашения "О мире и установлении государственных отношений", с чем она затягивает вот уже более двух месяцев, и приступить к переговорам по договору, выступает с заявлениями против Азербайджана", - сказал Гаджизаде.
По его словам, "наряду с заявлением о том, что между двумя странами имеется соглашение о базовых принципах и демаркации границ, а также что Армения и Азербайджан не имеют территориальных претензий друг к другу, премьер-министр Армении говорит о подготовке нашей страны к войне с Арменией, что служит показателем применения официальными лицами Армении крайне противоречивого подхода в своих заявлениях".
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"Несмотря на выдвигаемые в последние три года Азербайджаном инициативы, связанные с пятью базовыми принципами - демаркацией границ, открытием коммуникаций и подписанием мирного соглашения, Армения чинила препятствия данному процессу. Хотя азербайджанская сторона на сегодняшний день вернула около 100 армянских пленных, Армения в ответ на это подорвала усилия по установлению доверия, касающиеся возвращения лиц, задержанных при ошибочном пересечении границы, захватила в плен двух азербайджанских военнослужащих, что свидетельствует о несерьезном отношении армянской стороны к вопросу возвращения задержанных лиц", - отметил он.