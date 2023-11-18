https://ria.ru/20231118/kavkaz-1910335852.html

Баку призвал Ереван воспользоваться шансом для установления мира на Кавказе

Баку призвал Ереван воспользоваться шансом для установления мира на Кавказе - РИА Новости, 18.11.2023

Баку призвал Ереван воспользоваться шансом для установления мира на Кавказе

МИД Азербайджана призвал Армению "воспользоваться сложившимися историческими возможностями" для превращения Южного Кавказа в пространство мира и сотрудничества. РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T23:57

2023-11-18T23:57

2023-11-18T23:57

в мире

армения

азербайджан

баку

никол пашинян

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БАКУ, 18 ноя - РИА Новости. МИД Азербайджана призвал Армению "воспользоваться сложившимися историческими возможностями" для превращения Южного Кавказа в пространство мира и сотрудничества. "Призываем армянскую сторону, продолжающую агрессивную риторику клеветнического характера против Азербайджана с использованием различных международных платформ, отказаться от заявлений, подрывающих мирные перспективы, и воспользоваться сложившимися историческим шансом для превращения региона в пространство мира и сотрудничества", - заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде. Комментируя слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что "официальный Баку не высказал свою позицию в связи с тремя принципами, предложенными при посредничестве Европейского Союза для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, не вернула пленных и готовится к войне с Арменией". Представитель МИД Азербайджана заявил, что официальные лица Армении вместо практических шагов в мирном процессе с Азербайджаном отдают предпочтение необоснованным и противоречивым заявлениям. "Премьер-министр Армении и на сей раз запомнился своими противоречивыми высказываниями. Неприемлемо, что армянская сторона, вместо того, чтобы предоставить свои комментарии относительно проекта соглашения "О мире и установлении государственных отношений", с чем она затягивает вот уже более двух месяцев, и приступить к переговорам по договору, выступает с заявлениями против Азербайджана", - сказал Гаджизаде. По его словам, "наряду с заявлением о том, что между двумя странами имеется соглашение о базовых принципах и демаркации границ, а также что Армения и Азербайджан не имеют территориальных претензий друг к другу, премьер-министр Армении говорит о подготовке нашей страны к войне с Арменией, что служит показателем применения официальными лицами Армении крайне противоречивого подхода в своих заявлениях". "Несмотря на выдвигаемые в последние три года Азербайджаном инициативы, связанные с пятью базовыми принципами - демаркацией границ, открытием коммуникаций и подписанием мирного соглашения, Армения чинила препятствия данному процессу. Хотя азербайджанская сторона на сегодняшний день вернула около 100 армянских пленных, Армения в ответ на это подорвала усилия по установлению доверия, касающиеся возвращения лиц, задержанных при ошибочном пересечении границы, захватила в плен двух азербайджанских военнослужащих, что свидетельствует о несерьезном отношении армянской стороны к вопросу возвращения задержанных лиц", - отметил он.

https://ria.ru/20231118/eskalatsiya-1910276513.html

https://ria.ru/20231108/karabakh-1908193945.html

армения

азербайджан

баку

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, армения, азербайджан, баку, никол пашинян