Рейтинг@Mail.ru
Баку призвал Ереван воспользоваться шансом для установления мира на Кавказе - РИА Новости, 18.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:57 18.11.2023
https://ria.ru/20231118/kavkaz-1910335852.html
Баку призвал Ереван воспользоваться шансом для установления мира на Кавказе
Баку призвал Ереван воспользоваться шансом для установления мира на Кавказе - РИА Новости, 18.11.2023
Баку призвал Ереван воспользоваться шансом для установления мира на Кавказе
МИД Азербайджана призвал Армению "воспользоваться сложившимися историческими возможностями" для превращения Южного Кавказа в пространство мира и сотрудничества. РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T23:57
2023-11-18T23:57
в мире
армения
азербайджан
баку
никол пашинян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896591394_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_d1b66c62f1785b62e643a904eb19c40a.jpg
БАКУ, 18 ноя - РИА Новости. МИД Азербайджана призвал Армению "воспользоваться сложившимися историческими возможностями" для превращения Южного Кавказа в пространство мира и сотрудничества. "Призываем армянскую сторону, продолжающую агрессивную риторику клеветнического характера против Азербайджана с использованием различных международных платформ, отказаться от заявлений, подрывающих мирные перспективы, и воспользоваться сложившимися историческим шансом для превращения региона в пространство мира и сотрудничества", - заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде. Комментируя слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что "официальный Баку не высказал свою позицию в связи с тремя принципами, предложенными при посредничестве Европейского Союза для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, не вернула пленных и готовится к войне с Арменией". Представитель МИД Азербайджана заявил, что официальные лица Армении вместо практических шагов в мирном процессе с Азербайджаном отдают предпочтение необоснованным и противоречивым заявлениям. "Премьер-министр Армении и на сей раз запомнился своими противоречивыми высказываниями. Неприемлемо, что армянская сторона, вместо того, чтобы предоставить свои комментарии относительно проекта соглашения "О мире и установлении государственных отношений", с чем она затягивает вот уже более двух месяцев, и приступить к переговорам по договору, выступает с заявлениями против Азербайджана", - сказал Гаджизаде. По его словам, "наряду с заявлением о том, что между двумя странами имеется соглашение о базовых принципах и демаркации границ, а также что Армения и Азербайджан не имеют территориальных претензий друг к другу, премьер-министр Армении говорит о подготовке нашей страны к войне с Арменией, что служит показателем применения официальными лицами Армении крайне противоречивого подхода в своих заявлениях". "Несмотря на выдвигаемые в последние три года Азербайджаном инициативы, связанные с пятью базовыми принципами - демаркацией границ, открытием коммуникаций и подписанием мирного соглашения, Армения чинила препятствия данному процессу. Хотя азербайджанская сторона на сегодняшний день вернула около 100 армянских пленных, Армения в ответ на это подорвала усилия по установлению доверия, касающиеся возвращения лиц, задержанных при ошибочном пересечении границы, захватила в плен двух азербайджанских военнослужащих, что свидетельствует о несерьезном отношении армянской стороны к вопросу возвращения задержанных лиц", - отметил он.
https://ria.ru/20231118/eskalatsiya-1910276513.html
https://ria.ru/20231108/karabakh-1908193945.html
армения
азербайджан
баку
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896591394_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_4f333c47393d58207d6e3db85ee2c496.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, азербайджан, баку, никол пашинян
В мире, Армения, Азербайджан, Баку, Никол Пашинян
Баку призвал Ереван воспользоваться шансом для установления мира на Кавказе

Баку призвал Ереван "воспользоваться историческим шансом" для мира на Кавказе

© Sputnik / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанкЗдание МИД Азербайджана в Баку
Здание МИД Азербайджана в Баку - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© Sputnik / Мурад Оруджев
Перейти в медиабанк
Здание МИД Азербайджана в Баку. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 18 ноя - РИА Новости. МИД Азербайджана призвал Армению "воспользоваться сложившимися историческими возможностями" для превращения Южного Кавказа в пространство мира и сотрудничества.
«
"Призываем армянскую сторону, продолжающую агрессивную риторику клеветнического характера против Азербайджана с использованием различных международных платформ, отказаться от заявлений, подрывающих мирные перспективы, и воспользоваться сложившимися историческим шансом для превращения региона в пространство мира и сотрудничества", - заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
Пашинян заявил об угрозе новой эскалации с Азербайджаном
Вчера, 14:53
Комментируя слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что "официальный Баку не высказал свою позицию в связи с тремя принципами, предложенными при посредничестве Европейского Союза для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, не вернула пленных и готовится к войне с Арменией". Представитель МИД Азербайджана заявил, что официальные лица Армении вместо практических шагов в мирном процессе с Азербайджаном отдают предпочтение необоснованным и противоречивым заявлениям.
«
"Премьер-министр Армении и на сей раз запомнился своими противоречивыми высказываниями. Неприемлемо, что армянская сторона, вместо того, чтобы предоставить свои комментарии относительно проекта соглашения "О мире и установлении государственных отношений", с чем она затягивает вот уже более двух месяцев, и приступить к переговорам по договору, выступает с заявлениями против Азербайджана", - сказал Гаджизаде.
По его словам, "наряду с заявлением о том, что между двумя странами имеется соглашение о базовых принципах и демаркации границ, а также что Армения и Азербайджан не имеют территориальных претензий друг к другу, премьер-министр Армении говорит о подготовке нашей страны к войне с Арменией, что служит показателем применения официальными лицами Армении крайне противоречивого подхода в своих заявлениях".
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выступает перед участниками военного парада в Ханкенди
Алиев заявил об упущенной возможности Еревана предотвратить войну
8 ноября, 16:40
«
"Несмотря на выдвигаемые в последние три года Азербайджаном инициативы, связанные с пятью базовыми принципами - демаркацией границ, открытием коммуникаций и подписанием мирного соглашения, Армения чинила препятствия данному процессу. Хотя азербайджанская сторона на сегодняшний день вернула около 100 армянских пленных, Армения в ответ на это подорвала усилия по установлению доверия, касающиеся возвращения лиц, задержанных при ошибочном пересечении границы, захватила в плен двух азербайджанских военнослужащих, что свидетельствует о несерьезном отношении армянской стороны к вопросу возвращения задержанных лиц", - отметил он.
 
В миреАрменияАзербайджанБакуНикол Пашинян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала