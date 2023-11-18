https://ria.ru/20231118/istrebiteli-1910330014.html

Истребители на вооружении ВСУ не изменят ход конфликта, считают в Эстонии

Истребители на вооружении ВСУ не изменят ход конфликта, считают в Эстонии - РИА Новости, 18.11.2023

Истребители на вооружении ВСУ не изменят ход конфликта, считают в Эстонии

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур скептически отнесся к шансам Киева переломить украино-российский конфликт после появления в ВСУ реактивных самолетов; он... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T22:19

2023-11-18T22:19

2023-11-18T22:19

специальная военная операция на украине

украина

ханно певкур

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур скептически отнесся к шансам Киева переломить украино-российский конфликт после появления в ВСУ реактивных самолетов; он считает, что украинцы не располагают достаточным количеством солдат, чтобы удерживать территории и при этом принимать участие в боевых действиях. "Конечно, (ВСУ - ред.) нужны боеприпасы, в первую очередь ракеты большой дальности, боеприпасы к различным типам РСЗО и так далее. Реактивные самолеты важны, но сами по себе реактивные самолеты ход войны не изменят. В конце концов, нужны армия, которая контролирует территорию и отвоевывает территорию, потому что с самолетами территорию не вернешь", - приводит слова Певкура издание "РБК-Украина". По его словам, оценивать, какое именного оружие сейчас нужно украинской армии, должен генеральный штаб ВСУ. Министр также утверждает, что 50 стран ориентировочно численностью в миллиард населения, что равно 20% населения земного шара, "сражаются за демократические ценности", согласившись снабжать Украину оружием. "Итак, если вы посмотрите на это с этой точки зрения, вы поймете, что есть еще много-много стран, которые не заняли позиции (по Украине - ред.) в мире", - резюмировал чиновник. Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Она также сообщала, что Нидерланды намерены отправить в центр обучения украинских пилотов управлению F-16 в Румынии 12-18 таких истребителей. Как заявил ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231118/vsu-1910284065.html

https://ria.ru/20231118/pvo-1910261389.html

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