https://ria.ru/20231118/inkassatory-1910298765.html

Инкассаторы банка Москвы, который был ограблен, не участвовали в инциденте

Инкассаторы банка Москвы, который был ограблен, не участвовали в инциденте - РИА Новости, 18.11.2023

Инкассаторы банка Москвы, который был ограблен, не участвовали в инциденте

Сотрудники и инкассаторская служба банка РостФинанс, у отделения которого произошло разбойное нападение на улице Пресненский вал в центре Москвы, не являются... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T17:27

2023-11-18T17:27

2023-11-18T17:45

происшествия

москва

коммерческая недвижимость

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Сотрудники и инкассаторская служба банка РостФинанс, у отделения которого произошло разбойное нападение на улице Пресненский вал в центре Москвы, не являются участниками инцидента, денежные средства банка также в этом происшествии не фигурировали, все отделения и службы банка работают штатно, говорится в материалах кредитной организации. Накануне источник в правоохранительных органах сообщал, что несколько преступников открыли стрельбу у банка в центре Москвы и похитили порядка 300 миллионов рублей у курьеров, грабителей ищут. Позже в пресс-службе столичной полиции сообщили, что один мужчина, по предварительным данным, пострадал во время стрельбы. Прокуратура Центрального административного округа Москвы контролирует принятие решения о возбуждении уголовного дела по факту разбойного нападения. "Уважаемые клиенты, по инциденту, произошедшему рядом с ДО "Пресненский" в Москве сообщаем следующее: инцидент произошел на улице вблизи отделения банка, денежные средства банка не фигурировали в происшествии, инкассаторская служба банка в инциденте не участвовала, сотрудники банка участниками инцидента не являются", - сказано на странице банка в соцсети "Вконтакте". "Мы сожалеем о случившемся и оказываем всю необходимую помощь следственным органам. Все отделения и службы банка продолжают работу в штатном режиме", - добавили там.

https://ria.ru/20231117/strelba-1910190825.html

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происшествия, москва, коммерческая недвижимость