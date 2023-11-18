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Инкассаторы банка Москвы, который был ограблен, не участвовали в инциденте - РИА Новости, 18.11.2023
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17:27 18.11.2023 (обновлено: 17:45 18.11.2023)
https://ria.ru/20231118/inkassatory-1910298765.html
Инкассаторы банка Москвы, который был ограблен, не участвовали в инциденте
Инкассаторы банка Москвы, который был ограблен, не участвовали в инциденте - РИА Новости, 18.11.2023
Инкассаторы банка Москвы, который был ограблен, не участвовали в инциденте
Сотрудники и инкассаторская служба банка РостФинанс, у отделения которого произошло разбойное нападение на улице Пресненский вал в центре Москвы, не являются... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T17:27
2023-11-18T17:45
происшествия
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Сотрудники и инкассаторская служба банка РостФинанс, у отделения которого произошло разбойное нападение на улице Пресненский вал в центре Москвы, не являются участниками инцидента, денежные средства банка также в этом происшествии не фигурировали, все отделения и службы банка работают штатно, говорится в материалах кредитной организации. Накануне источник в правоохранительных органах сообщал, что несколько преступников открыли стрельбу у банка в центре Москвы и похитили порядка 300 миллионов рублей у курьеров, грабителей ищут. Позже в пресс-службе столичной полиции сообщили, что один мужчина, по предварительным данным, пострадал во время стрельбы. Прокуратура Центрального административного округа Москвы контролирует принятие решения о возбуждении уголовного дела по факту разбойного нападения. "Уважаемые клиенты, по инциденту, произошедшему рядом с ДО "Пресненский" в Москве сообщаем следующее: инцидент произошел на улице вблизи отделения банка, денежные средства банка не фигурировали в происшествии, инкассаторская служба банка в инциденте не участвовала, сотрудники банка участниками инцидента не являются", - сказано на странице банка в соцсети "Вконтакте". "Мы сожалеем о случившемся и оказываем всю необходимую помощь следственным органам. Все отделения и службы банка продолжают работу в штатном режиме", - добавили там.
https://ria.ru/20231117/strelba-1910190825.html
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РИА Новости
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происшествия, москва, коммерческая недвижимость
Происшествия, Москва, Коммерческая недвижимость
Инкассаторы банка Москвы, который был ограблен, не участвовали в инциденте

Инкассаторы банка Москвы, откуда украли 300 млн руб, не участвовали в инциденте

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов у здания Следственного комитета Российской Федерации
Сотрудники правоохранительных органов у здания Следственного комитета Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сотрудники правоохранительных органов у здания Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Сотрудники и инкассаторская служба банка РостФинанс, у отделения которого произошло разбойное нападение на улице Пресненский вал в центре Москвы, не являются участниками инцидента, денежные средства банка также в этом происшествии не фигурировали, все отделения и службы банка работают штатно, говорится в материалах кредитной организации.
Накануне источник в правоохранительных органах сообщал, что несколько преступников открыли стрельбу у банка в центре Москвы и похитили порядка 300 миллионов рублей у курьеров, грабителей ищут. Позже в пресс-службе столичной полиции сообщили, что один мужчина, по предварительным данным, пострадал во время стрельбы.
Ограбление на Пресненском Валу
Преступники открыли стрельбу рядом с банком в центре Москвы
17 ноября, 20:44
Прокуратура Центрального административного округа Москвы контролирует принятие решения о возбуждении уголовного дела по факту разбойного нападения.
«
"Уважаемые клиенты, по инциденту, произошедшему рядом с ДО "Пресненский" в Москве сообщаем следующее: инцидент произошел на улице вблизи отделения банка, денежные средства банка не фигурировали в происшествии, инкассаторская служба банка в инциденте не участвовала, сотрудники банка участниками инцидента не являются", - сказано на странице банка в соцсети "Вконтакте".
«
"Мы сожалеем о случившемся и оказываем всю необходимую помощь следственным органам. Все отделения и службы банка продолжают работу в штатном режиме", - добавили там.
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