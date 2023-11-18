Инкассаторы банка Москвы, который был ограблен, не участвовали в инциденте
Инкассаторы банка Москвы, откуда украли 300 млн руб, не участвовали в инциденте
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов у здания Следственного комитета Российской Федерации
Сотрудники правоохранительных органов у здания Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Сотрудники и инкассаторская служба банка РостФинанс, у отделения которого произошло разбойное нападение на улице Пресненский вал в центре Москвы, не являются участниками инцидента, денежные средства банка также в этом происшествии не фигурировали, все отделения и службы банка работают штатно, говорится в материалах кредитной организации.
Накануне источник в правоохранительных органах сообщал, что несколько преступников открыли стрельбу у банка в центре Москвы и похитили порядка 300 миллионов рублей у курьеров, грабителей ищут. Позже в пресс-службе столичной полиции сообщили, что один мужчина, по предварительным данным, пострадал во время стрельбы.
Прокуратура Центрального административного округа Москвы контролирует принятие решения о возбуждении уголовного дела по факту разбойного нападения.
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"Уважаемые клиенты, по инциденту, произошедшему рядом с ДО "Пресненский" в Москве сообщаем следующее: инцидент произошел на улице вблизи отделения банка, денежные средства банка не фигурировали в происшествии, инкассаторская служба банка в инциденте не участвовала, сотрудники банка участниками инцидента не являются", - сказано на странице банка в соцсети "Вконтакте".
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"Мы сожалеем о случившемся и оказываем всю необходимую помощь следственным органам. Все отделения и службы банка продолжают работу в штатном режиме", - добавили там.