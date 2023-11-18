https://ria.ru/20231118/ingushetiya-1910211140.html
В Ингушетии в честь погибшего в ходе СВО военного открыли мечеть и медресе
В Ингушетии в честь погибшего в ходе СВО военного открыли мечеть и медресе - РИА Новости, 18.11.2023
В Ингушетии в честь погибшего в ходе СВО военного открыли мечеть и медресе
Мечеть и медресе в честь погибшего во время специальной военной операции местного жителя Махмута Евлоева открыли в городе Сунжа в Ингушетии, сообщила... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T00:44
2023-11-18T00:44
2023-11-18T11:08
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НАЛЬЧИК, 18 ноя - РИА Новости. Мечеть и медресе в честь погибшего во время специальной военной операции местного жителя Махмута Евлоева открыли в городе Сунжа в Ингушетии, сообщила администрация города."В Сунже состоялось открытие мечети и медресе в честь погибшего участника СВО Махмута Евлоева", - говорится в сообщении. Отмечается, что Евлоев при отъезде на специальную военную операцию завещал своим братьям построить мечеть и медресе на его земельном участке за его счет. По данным администрации, старший сержант Евлоев с 2007 года служил в войсковой части в Назрани, участвовал в специальной военной операции, в конце февраля 2022 года получил тяжелое ранение, от которого скончался, награжден орденом Мужества. Одна из улиц в городе Сунжа переименована в его честь.
https://radiosputnik.ru/20230818/ulitsa-1890762697.html
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В Ингушетии в честь погибшего в ходе СВО военного открыли мечеть и медресе
В Ингушетии в честь погибшего в ходе СВО бойца Евлоева открыли мечеть и медресе