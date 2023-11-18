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Полиция сообщила подробности смерти двоих россиян в Индии - РИА Новости, 18.11.2023
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12:30 18.11.2023 (обновлено: 15:58 18.11.2023)
https://ria.ru/20231118/indiya-1910259017.html
Полиция сообщила подробности смерти двоих россиян в Индии
Полиция сообщила подробности смерти двоих россиян в Индии - РИА Новости, 18.11.2023
Полиция сообщила подробности смерти двоих россиян в Индии
Смерть двоих россиян в Индии, по первичным данным, не носила насильственного характера, сообщили РИА Новости в посольстве России со ссылкой на данные полиции. РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T12:30
2023-11-18T15:58
в мире
индия
россия
химачал-прадеш
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НЬЮ-ДЕЛИ, 18 ноя — РИА Новости. Смерть двоих россиян в Индии, по первичным данным, не носила насильственного характера, сообщили РИА Новости в посольстве России со ссылкой на данные полиции.Ранее полиция штата Химачал-Прадеш сообщила об обнаружении тел двух россиян в районе населенного пункта Маникаран на севере Индии. Рядом с телами туристов обнаружены мобильные телефоны и паспорта погибших, а также записка, предположительно, написанная женщиной, с указанием передать через посольство ее телефон ее семье в России. В другой записке содержалась просьба отправить вещи туристов в российское посольство."Полиция индийского штата Химачал-Прадеш сообщила о гибели 16 ноября 2023 года в округе Куллу двух граждан России — мужчины (37 лет) и женщины (21 год). По первичным данным, смерть не носила насильственного характера. Идет следствие", — сообщили в посольстве. Там отметили, что посольство поддерживает плотный контакт с правоохранительными органами штата.
https://ria.ru/20231116/muzh-1909900454.html
индия
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в мире, индия, россия, химачал-прадеш
В мире, Индия, Россия, Химачал-Прадеш
Полиция сообщила подробности смерти двоих россиян в Индии

Полиция: смерть двоих россиян в Индии не носила насильственного характера

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСотрудники силовых структур патрулируют улицы в Индии
Сотрудники силовых структур патрулируют улицы в Индии - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сотрудники силовых структур патрулируют улицы в Индии. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 18 ноя — РИА Новости. Смерть двоих россиян в Индии, по первичным данным, не носила насильственного характера, сообщили РИА Новости в посольстве России со ссылкой на данные полиции.
Ранее полиция штата Химачал-Прадеш сообщила об обнаружении тел двух россиян в районе населенного пункта Маникаран на севере Индии. Рядом с телами туристов обнаружены мобильные телефоны и паспорта погибших, а также записка, предположительно, написанная женщиной, с указанием передать через посольство ее телефон ее семье в России. В другой записке содержалась просьба отправить вещи туристов в российское посольство.
"Полиция индийского штата Химачал-Прадеш сообщила о гибели 16 ноября 2023 года в округе Куллу двух граждан России — мужчины (37 лет) и женщины (21 год). По первичным данным, смерть не носила насильственного характера. Идет следствие", — сообщили в посольстве.
Там отметили, что посольство поддерживает плотный контакт с правоохранительными органами штата.
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В миреИндияРоссияХимачал-Прадеш
 
 
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