https://ria.ru/20231118/ikeda-1910245085.html
Умер почетный глава буддистской организации "Сока Гаккай" Дайсаку Икэда
Умер почетный глава буддистской организации "Сока Гаккай" Дайсаку Икэда - РИА Новости, 18.11.2023
Умер почетный глава буддистской организации "Сока Гаккай" Дайсаку Икэда
Почетный глава светской буддистской организации "Сока Гаккай" Дайсаку Икэда умер в Токио в возрасте 95 лет, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T10:23
2023-11-18T10:23
2023-11-18T15:53
в мире
япония
токио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/12/1910244359_0:92:1714:1056_1920x0_80_0_0_0f39daec6a475eab98a1d7e1609927a0.jpg
ТОКИО, 18 ноя — РИА Новости. Почетный глава светской буддистской организации "Сока Гаккай" Дайсаку Икэда умер в Токио в возрасте 95 лет, сообщил телеканал NHK. Организация "Сока Гаккай", созданная в 1930 году, широко известна в Японии как влиятельная структура в политике, а также в культурной, образовательной и миссионерской деятельности. Ее религиозная доктрина основана на учении буддистской школы Нитирэн, но с годами "Сока Гаккай" отдалилась от этой школы, модернизировав и изменив свое учение. Организация учредила свой университет, он стал одним из первых в Японии высших учебных заведений, установивших обмен студентами с Московским университетом имени М. В. Ломоносова еще во времена СССР. При "Сока Гаккай" существует музей изобразительных искусств. Икэда вступил в организацию в 19 лет, а уже в 32 возглавил ее и был бессменным главой с 1960 по 1979 год, после чего стал почетным президентом, но в полной мере сохранил свое влияние в организации. Дайсаку Икэда посетил 54 страны и тесно общался с лидерами СССР Михаилом Горбачевым и Китая — от Чжоу Эньлая и Дэн Сяопина до Вэнь Цзябао. За свою деятельность он награжден премией мира ООН. Возглавляемая им "Сока Гаккай" стояла у истоков создания партии "Комэйто" в 1964 году. После самороспуска партии возникла партия "Новая Комэйто", впоследствии переименованная опять в "Комэйто", — сейчас это вторая правящая партия в Японии, партнер Либерально-демократической партии по коалиции.По различным оценкам, в Японии более восьми миллионов членов организации, за рубежом — свыше 2,5 миллиона. Считается, что на выборах они поддерживают "Комэйто", и именно это делает ее влиятельной силой в Японии.
япония
токио
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/12/1910244359_0:0:1714:1287_1920x0_80_0_0_61538e7f19b6d4b7bd8fac2eb40e7126.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, токио
Умер почетный глава буддистской организации "Сока Гаккай" Дайсаку Икэда
Почетный глава буддистской организации "Сока Гаккай" Дайсаку Икэда умер в 95 лет
ТОКИО, 18 ноя — РИА Новости.
Почетный глава светской буддистской организации "Сока Гаккай" Дайсаку Икэда умер в Токио в возрасте 95 лет, сообщил телеканал NHK
.
Организация "Сока Гаккай", созданная в 1930 году, широко известна в Японии
как влиятельная структура в политике, а также в культурной, образовательной и миссионерской деятельности. Ее религиозная доктрина основана на учении буддистской школы Нитирэн, но с годами "Сока Гаккай" отдалилась от этой школы, модернизировав и изменив свое учение. Организация учредила свой университет, он стал одним из первых в Японии высших учебных заведений, установивших обмен студентами с Московским университетом имени М. В. Ломоносова еще во времена СССР
. При "Сока Гаккай" существует музей изобразительных искусств.
Икэда вступил в организацию в 19 лет, а уже в 32 возглавил ее и был бессменным главой с 1960 по 1979 год, после чего стал почетным президентом, но в полной мере сохранил свое влияние в организации.
Дайсаку Икэда посетил 54 страны и тесно общался с лидерами СССР Михаилом Горбачевым
и Китая
— от Чжоу Эньлая и Дэн Сяопина до Вэнь Цзябао
. За свою деятельность он награжден премией мира ООН
.
Возглавляемая им "Сока Гаккай" стояла у истоков создания партии "Комэйто" в 1964 году. После самороспуска партии возникла партия "Новая Комэйто", впоследствии переименованная опять в "Комэйто", — сейчас это вторая правящая партия в Японии, партнер Либерально-демократической партии по коалиции.
По различным оценкам, в Японии более восьми миллионов членов организации, за рубежом — свыше 2,5 миллиона. Считается, что на выборах они поддерживают "Комэйто", и именно это делает ее влиятельной силой в Японии.