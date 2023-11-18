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Умер почетный глава буддистской организации "Сока Гаккай" Дайсаку Икэда - РИА Новости, 18.11.2023
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10:23 18.11.2023 (обновлено: 15:53 18.11.2023)
https://ria.ru/20231118/ikeda-1910245085.html
Умер почетный глава буддистской организации "Сока Гаккай" Дайсаку Икэда
Умер почетный глава буддистской организации "Сока Гаккай" Дайсаку Икэда - РИА Новости, 18.11.2023
Умер почетный глава буддистской организации "Сока Гаккай" Дайсаку Икэда
Почетный глава светской буддистской организации "Сока Гаккай" Дайсаку Икэда умер в Токио в возрасте 95 лет, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T10:23
2023-11-18T15:53
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ТОКИО, 18 ноя — РИА Новости. Почетный глава светской буддистской организации "Сока Гаккай" Дайсаку Икэда умер в Токио в возрасте 95 лет, сообщил телеканал NHK. Организация "Сока Гаккай", созданная в 1930 году, широко известна в Японии как влиятельная структура в политике, а также в культурной, образовательной и миссионерской деятельности. Ее религиозная доктрина основана на учении буддистской школы Нитирэн, но с годами "Сока Гаккай" отдалилась от этой школы, модернизировав и изменив свое учение. Организация учредила свой университет, он стал одним из первых в Японии высших учебных заведений, установивших обмен студентами с Московским университетом имени М. В. Ломоносова еще во времена СССР. При "Сока Гаккай" существует музей изобразительных искусств. Икэда вступил в организацию в 19 лет, а уже в 32 возглавил ее и был бессменным главой с 1960 по 1979 год, после чего стал почетным президентом, но в полной мере сохранил свое влияние в организации. Дайсаку Икэда посетил 54 страны и тесно общался с лидерами СССР Михаилом Горбачевым и Китая — от Чжоу Эньлая и Дэн Сяопина до Вэнь Цзябао. За свою деятельность он награжден премией мира ООН. Возглавляемая им "Сока Гаккай" стояла у истоков создания партии "Комэйто" в 1964 году. После самороспуска партии возникла партия "Новая Комэйто", впоследствии переименованная опять в "Комэйто", — сейчас это вторая правящая партия в Японии, партнер Либерально-демократической партии по коалиции.По различным оценкам, в Японии более восьми миллионов членов организации, за рубежом — свыше 2,5 миллиона. Считается, что на выборах они поддерживают "Комэйто", и именно это делает ее влиятельной силой в Японии.
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в мире, япония, токио
В мире, Япония, Токио
Умер почетный глава буддистской организации "Сока Гаккай" Дайсаку Икэда

Почетный глава буддистской организации "Сока Гаккай" Дайсаку Икэда умер в 95 лет

© AP Photo / Li XuerenПочетный глава светской буддистской организации "Сока Гаккай" Дайсаку Икэда
Почетный глава светской буддистской организации Сока Гаккай Дайсаку Икэда - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© AP Photo / Li Xueren
Почетный глава светской буддистской организации "Сока Гаккай" Дайсаку Икэда. Архивное фото
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ТОКИО, 18 ноя — РИА Новости. Почетный глава светской буддистской организации "Сока Гаккай" Дайсаку Икэда умер в Токио в возрасте 95 лет, сообщил телеканал NHK.
Организация "Сока Гаккай", созданная в 1930 году, широко известна в Японии как влиятельная структура в политике, а также в культурной, образовательной и миссионерской деятельности. Ее религиозная доктрина основана на учении буддистской школы Нитирэн, но с годами "Сока Гаккай" отдалилась от этой школы, модернизировав и изменив свое учение. Организация учредила свой университет, он стал одним из первых в Японии высших учебных заведений, установивших обмен студентами с Московским университетом имени М. В. Ломоносова еще во времена СССР. При "Сока Гаккай" существует музей изобразительных искусств.
Икэда вступил в организацию в 19 лет, а уже в 32 возглавил ее и был бессменным главой с 1960 по 1979 год, после чего стал почетным президентом, но в полной мере сохранил свое влияние в организации.
Дайсаку Икэда посетил 54 страны и тесно общался с лидерами СССР Михаилом Горбачевым и Китая — от Чжоу Эньлая и Дэн Сяопина до Вэнь Цзябао. За свою деятельность он награжден премией мира ООН.
Возглавляемая им "Сока Гаккай" стояла у истоков создания партии "Комэйто" в 1964 году. После самороспуска партии возникла партия "Новая Комэйто", впоследствии переименованная опять в "Комэйто", — сейчас это вторая правящая партия в Японии, партнер Либерально-демократической партии по коалиции.
По различным оценкам, в Японии более восьми миллионов членов организации, за рубежом — свыше 2,5 миллиона. Считается, что на выборах они поддерживают "Комэйто", и именно это делает ее влиятельной силой в Японии.
 
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