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В Египет прибыл самолет из Чечни с гуманитарной помощью для Палестины

В Египет прибыл самолет из Чечни с гуманитарной помощью для Палестины - РИА Новости, 18.11.2023

В Египет прибыл самолет из Чечни с гуманитарной помощью для Палестины

Борт МЧС России с гуманитарной помощью из Чечни для жителей Палестины прибыл в Египет, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале. РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T23:03

2023-11-18T23:03

2023-11-18T23:06

палестина

грозный

египет

рамзан кадыров

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красный полумесяц

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ГРОЗНЫЙ, 18 ноя - РИА Новости. Борт МЧС России с гуманитарной помощью из Чечни для жителей Палестины прибыл в Египет, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале. Накануне Кадыров сообщил об отправке нового борта с гумпомощью для жителей Палестины из аэропорта Грозного. "Борт МЧС с гуманитарным грузом из Чеченской Республики для жителей сектора Газа прибыл в Египет. Продукты питания и товары первой необходимости были закуплены Региональным общественным фондом имени Ахмата-Хаджи Кадырова и за счет средств, вырученных по итогам благотворительной акции "Дети Чечни - детям Палестины". Ее инициатором была начальник Департамента дошкольного образования мэрии города Грозного Хадижат Кадырова", - написал Кадыров.Это третий борт с гумпомощью из Чечни, направленный жителям сектора Газа с начала израильско-палестинского конфликта. Кадыров уточнил, что на борту самолета свыше 30 тонн груза, сопровождает помощь чеченская делегация во главе с муфтием Салах-Хаджи Межиевым. "Наши представители уже встретились в Египте с сотрудниками отделения "Красного полумесяца". Были обсуждены детали перевозки гуманитарной помощи до места назначения, после чего колонна в сопровождении делегации из ЧР выдвинулась в сторону сектора Газа", - добавил глава Чечни.

https://ria.ru/20231105/pomosch-1907561595.html

палестина

грозный

египет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

палестина, грозный, египет, рамзан кадыров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красный полумесяц, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году