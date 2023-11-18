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В Египет прибыл самолет из Чечни с гуманитарной помощью для Палестины
В Египет прибыл самолет из Чечни с гуманитарной помощью для Палестины - РИА Новости, 18.11.2023
В Египет прибыл самолет из Чечни с гуманитарной помощью для Палестины
Борт МЧС России с гуманитарной помощью из Чечни для жителей Палестины прибыл в Египет, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале. РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T23:03
2023-11-18T23:03
2023-11-18T23:06
палестина
грозный
египет
рамзан кадыров
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красный полумесяц
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ГРОЗНЫЙ, 18 ноя - РИА Новости. Борт МЧС России с гуманитарной помощью из Чечни для жителей Палестины прибыл в Египет, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале. Накануне Кадыров сообщил об отправке нового борта с гумпомощью для жителей Палестины из аэропорта Грозного. "Борт МЧС с гуманитарным грузом из Чеченской Республики для жителей сектора Газа прибыл в Египет. Продукты питания и товары первой необходимости были закуплены Региональным общественным фондом имени Ахмата-Хаджи Кадырова и за счет средств, вырученных по итогам благотворительной акции "Дети Чечни - детям Палестины". Ее инициатором была начальник Департамента дошкольного образования мэрии города Грозного Хадижат Кадырова", - написал Кадыров.Это третий борт с гумпомощью из Чечни, направленный жителям сектора Газа с начала израильско-палестинского конфликта. Кадыров уточнил, что на борту самолета свыше 30 тонн груза, сопровождает помощь чеченская делегация во главе с муфтием Салах-Хаджи Межиевым. "Наши представители уже встретились в Египте с сотрудниками отделения "Красного полумесяца". Были обсуждены детали перевозки гуманитарной помощи до места назначения, после чего колонна в сопровождении делегации из ЧР выдвинулась в сторону сектора Газа", - добавил глава Чечни.
https://ria.ru/20231105/pomosch-1907561595.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
палестина, грозный, египет, рамзан кадыров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красный полумесяц, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Палестина, Грозный, Египет, Рамзан Кадыров, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Красный полумесяц, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Египет прибыл самолет из Чечни с гуманитарной помощью для Палестины
Кадыров: борт МЧС России с гумпомощью из Чечни для Палестины прибыл в Египет