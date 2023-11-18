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"Отличная работа": в США назвали город, которого лишится Украина - РИА Новости, 18.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:24 18.11.2023 (обновлено: 07:37 18.11.2023)
https://ria.ru/20231118/gorod-1910226202.html
"Отличная работа": в США назвали город, которого лишится Украина
"Отличная работа": в США назвали город, которого лишится Украина - РИА Новости, 18.11.2023
"Отличная работа": в США назвали город, которого лишится Украина
Действия Украины в Черном море приведут к гарантированной потере Одессы, такое мнение выразил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в социальной сети X,... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T05:24
2023-11-18T07:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
черное море
скотт риттер
владимир зеленский
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Действия Украины в Черном море приведут к гарантированной потере Одессы, такое мнение выразил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в социальной сети X, комментируя слова Владимира Зеленского об украинских морских дронах.Ранее Зеленский в своем обращении заявил, что Украина "перехватила инициативу" в Черном море благодаря флоту морских дронов."Это практически гарантирует, что Одесса снова станет частью России. Отличная работа, Украина", — написал Риттер.По словам эксперта, украинцы поддержали "сумасшедшего", из-за которого потеряли страну. Риттер предположил, что на фоне последних событий соглашения, которые предлагала Россия весной 2022 года, выглядят для Украины уже более привлекательными."Мирное соглашение от 1 апреля 2022 года в ретроспективе выглядит довольно хорошо, не так ли?" — сыронизировал Риттер.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Украины от диалога.
https://ria.ru/20231118/ukraina-1910214238.html
https://ria.ru/20231118/putin-1910221979.html
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в мире, украина, россия, черное море, скотт риттер, владимир зеленский, вооруженные силы сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Черное море, Скотт Риттер, Владимир Зеленский, Вооруженные силы США
"Отличная работа": в США назвали город, которого лишится Украина

Экс-разведчик Риттер: действия Украины в Черном море гарантируют потерю Одессы

© AP Photo / Ben BirchallУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© AP Photo / Ben Birchall
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Действия Украины в Черном море приведут к гарантированной потере Одессы, такое мнение выразил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в социальной сети X, комментируя слова Владимира Зеленского об украинских морских дронах.
Ранее Зеленский в своем обращении заявил, что Украина "перехватила инициативу" в Черном море благодаря флоту морских дронов.
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"Это практически гарантирует, что Одесса снова станет частью России. Отличная работа, Украина", — написал Риттер.
По словам эксперта, украинцы поддержали "сумасшедшего", из-за которого потеряли страну. Риттер предположил, что на фоне последних событий соглашения, которые предлагала Россия весной 2022 года, выглядят для Украины уже более привлекательными.
«
"Мирное соглашение от 1 апреля 2022 года в ретроспективе выглядит довольно хорошо, не так ли?" — сыронизировал Риттер.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Украины от диалога.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЧерное мореСкотт РиттерВладимир ЗеленскийВооруженные силы США
 
 
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