https://ria.ru/20231118/gorod-1910226202.html

"Отличная работа": в США назвали город, которого лишится Украина

"Отличная работа": в США назвали город, которого лишится Украина - РИА Новости, 18.11.2023

"Отличная работа": в США назвали город, которого лишится Украина

Действия Украины в Черном море приведут к гарантированной потере Одессы, такое мнение выразил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в социальной сети X,... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T05:24

2023-11-18T05:24

2023-11-18T07:37

специальная военная операция на украине

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скотт риттер

владимир зеленский

вооруженные силы сша

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Действия Украины в Черном море приведут к гарантированной потере Одессы, такое мнение выразил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в социальной сети X, комментируя слова Владимира Зеленского об украинских морских дронах.Ранее Зеленский в своем обращении заявил, что Украина "перехватила инициативу" в Черном море благодаря флоту морских дронов."Это практически гарантирует, что Одесса снова станет частью России. Отличная работа, Украина", — написал Риттер.По словам эксперта, украинцы поддержали "сумасшедшего", из-за которого потеряли страну. Риттер предположил, что на фоне последних событий соглашения, которые предлагала Россия весной 2022 года, выглядят для Украины уже более привлекательными."Мирное соглашение от 1 апреля 2022 года в ретроспективе выглядит довольно хорошо, не так ли?" — сыронизировал Риттер.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Украины от диалога.

https://ria.ru/20231118/ukraina-1910214238.html

https://ria.ru/20231118/putin-1910221979.html

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в мире, украина, россия, черное море, скотт риттер, владимир зеленский, вооруженные силы сша