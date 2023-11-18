https://ria.ru/20231118/finlyandiya-1910266007.html
Россияне в Финляндии провели митинг против закрытия КПП на границе
Россияне в Финляндии провели митинг против закрытия КПП на границе - РИА Новости, 18.11.2023
Россияне в Финляндии провели митинг против закрытия КПП на границе
Россияне провели митинг в Хельсинки против закрытия четырех пограничных КПП, решение о котором приняло финское правительство, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T13:32
2023-11-18T13:32
2023-11-18T15:29
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ХЕЛЬСИНКИ, 18 ноя — РИА Новости. Россияне провели митинг в Хельсинки против закрытия четырех пограничных КПП, решение о котором приняло финское правительство, сообщил корреспондент РИА Новости.Мероприятие согласовано со столичной полицией. По оценке журналиста, в 12:00 (13:00 мск) на нем присутствовали порядка 300 человек."Решение о закрытии границ ограничивает наше право на встречи с членами наших семей. Необходимо найти более гибкое решение", — рассказала одна из участниц акции по имени Екатерина. Другая девушка пришла с ребенком, державшим плакат с надписью Haluan tavata mummoani! ("Хочу увидеться с бабушкой!")."Мне кажется, наша позиция ясна", — сказала женщина, представившись Анной. Присутствующий на митинге мужчина по имени Глеб отметил сплоченность участников митинга с финским обществом."Мы часть финского общества. Нам близки его проблемы. Мы против нелегальных беженцев. Нам не нравится слишком жесткий метод, а не сама попытка решать вопрос", — сказал он. Также на митинге заметили плакаты с надписями: Perhesiteet eivät ole etuoikeus! ("Семейные связи не привилегия!"), Perheetön Joulu 2023 ("Рождество без семьи 2023"), Perheille SEIS, mutta kaasua tulee ("Семья стой, газ иди"), Liikkumisen vapaus on perusoikeus ("Свобода передвижения — конституционное право"), Rajoitukset tappavat ("Ограничения убивают"). По состоянию на конец 2022 года в Финляндии постоянно проживали 159 966 человек, которые, помимо финского, имеют гражданство другой страны. По данным статистической службы республики, крупнейшими группами двойного гражданства были граждане России — 37 813, Швеции — 10 048, Сомали — 8393, Эстонии — 7821 и Ирака — 7531.
https://ria.ru/20231118/petitsiya-1910240047.html
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Митинг россиян в Хельсинки против закрытия пограничных КПП
Россияне в Хельсинки провели митинг против закрытия пограничных КПП. По оценке корреспондента РИА Новости, в 13:00 мск на мероприятии присутствовали порядка 300 человек. Собравшиеся скандировали: "Откройте границу!"
2023-11-18T13:32
true
PT1M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, финляндия, россия, санкт-петербург, санкции в отношении россии, швеция
В мире, Финляндия, Россия, Санкт-Петербург, Санкции в отношении России, Швеция
Россияне в Финляндии провели митинг против закрытия КПП на границе
Россияне провели митинг у финского парламента против закрытия КПП на границе
ХЕЛЬСИНКИ, 18 ноя — РИА Новости. Россияне провели митинг в Хельсинки против закрытия четырех пограничных КПП, решение о котором приняло финское правительство, сообщил корреспондент РИА Новости.
Мероприятие согласовано со столичной полицией. По оценке журналиста, в 12:00 (13:00 мск) на нем присутствовали порядка 300 человек.
Накануне финские власти решили закрыть четыре из восьми пунктов пропуска на границе с Россией на юго-востоке страны. Их свернут до 18 февраля 2024 года. Глава МВД республики Мари Рантанен подчеркнула, что при необходимости власти готовы принять еще более решительные меры. Оставшиеся работать КПП расположены на севере Финляндии.
«
"Решение о закрытии границ ограничивает наше право на встречи с членами наших семей. Необходимо найти более гибкое решение", — рассказала одна из участниц акции по имени Екатерина.
Другая девушка пришла с ребенком, державшим плакат с надписью Haluan tavata mummoani! ("Хочу увидеться с бабушкой!").
"Мне кажется, наша позиция ясна", — сказала женщина, представившись Анной.
Присутствующий на митинге мужчина по имени Глеб отметил сплоченность участников митинга с финским обществом.
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"Мы часть финского общества. Нам близки его проблемы. Мы против нелегальных беженцев. Нам не нравится слишком жесткий метод, а не сама попытка решать вопрос", — сказал он.
Также на митинге заметили плакаты с надписями: Perhesiteet eivät ole etuoikeus! ("Семейные связи не привилегия!"), Perheetön Joulu 2023 ("Рождество без семьи 2023"), Perheille SEIS, mutta kaasua tulee ("Семья стой, газ иди"), Liikkumisen vapaus on perusoikeus ("Свобода передвижения — конституционное право"), Rajoitukset tappavat ("Ограничения убивают").
По состоянию на конец 2022 года в Финляндии постоянно проживали 159 966 человек, которые, помимо финского, имеют гражданство другой страны. По данным статистической службы республики, крупнейшими группами двойного гражданства были граждане России — 37 813, Швеции
— 10 048, Сомали — 8393, Эстонии — 7821 и Ирака — 7531.
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