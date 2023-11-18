https://ria.ru/20231118/finlyandiya-1910266007.html

Россияне в Финляндии провели митинг против закрытия КПП на границе

Россияне в Финляндии провели митинг против закрытия КПП на границе - РИА Новости, 18.11.2023

Россияне в Финляндии провели митинг против закрытия КПП на границе

Россияне провели митинг в Хельсинки против закрытия четырех пограничных КПП, решение о котором приняло финское правительство, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T13:32

2023-11-18T13:32

2023-11-18T15:29

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ХЕЛЬСИНКИ, 18 ноя — РИА Новости. Россияне провели митинг в Хельсинки против закрытия четырех пограничных КПП, решение о котором приняло финское правительство, сообщил корреспондент РИА Новости.Мероприятие согласовано со столичной полицией. По оценке журналиста, в 12:00 (13:00 мск) на нем присутствовали порядка 300 человек."Решение о закрытии границ ограничивает наше право на встречи с членами наших семей. Необходимо найти более гибкое решение", — рассказала одна из участниц акции по имени Екатерина. Другая девушка пришла с ребенком, державшим плакат с надписью Haluan tavata mummoani! ("Хочу увидеться с бабушкой!")."Мне кажется, наша позиция ясна", — сказала женщина, представившись Анной. Присутствующий на митинге мужчина по имени Глеб отметил сплоченность участников митинга с финским обществом."Мы часть финского общества. Нам близки его проблемы. Мы против нелегальных беженцев. Нам не нравится слишком жесткий метод, а не сама попытка решать вопрос", — сказал он. Также на митинге заметили плакаты с надписями: Perhesiteet eivät ole etuoikeus! ("Семейные связи не привилегия!"), Perheetön Joulu 2023 ("Рождество без семьи 2023"), Perheille SEIS, mutta kaasua tulee ("Семья стой, газ иди"), Liikkumisen vapaus on perusoikeus ("Свобода передвижения — конституционное право"), Rajoitukset tappavat ("Ограничения убивают"). По состоянию на конец 2022 года в Финляндии постоянно проживали 159 966 человек, которые, помимо финского, имеют гражданство другой страны. По данным статистической службы республики, крупнейшими группами двойного гражданства были граждане России — 37 813, Швеции — 10 048, Сомали — 8393, Эстонии — 7821 и Ирака — 7531.

https://ria.ru/20231118/petitsiya-1910240047.html

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Митинг россиян в Хельсинки против закрытия пограничных КПП Россияне в Хельсинки провели митинг против закрытия пограничных КПП. По оценке корреспондента РИА Новости, в 13:00 мск на мероприятии присутствовали порядка 300 человек. Собравшиеся скандировали: "Откройте границу!" 2023-11-18T13:32 true PT1M23S

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Варвара Скокшина

в мире, финляндия, россия, санкт-петербург, санкции в отношении россии, швеция