https://ria.ru/20231118/finlyandiya-1910210012.html
"Горечь и разочарование": россияне в Финляндии высказались о закрытии КПП
"Горечь и разочарование": россияне в Финляндии высказались о закрытии КПП - РИА Новости, 18.11.2023
"Горечь и разочарование": россияне в Финляндии высказались о закрытии КПП
Граждане России, проживающие в Финляндии, с горечью и разочарованием узнали о решении местного правительства закрыть четыре КПП на границе с РФ из-за ухудшения... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T00:21
2023-11-18T00:21
2023-11-18T00:21
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ХЕЛЬСИНКИ, 18 ноя - РИА Новости. Граждане России, проживающие в Финляндии, с горечью и разочарованием узнали о решении местного правительства закрыть четыре КПП на границе с РФ из-за ухудшения миграционной обстановки и неконтролируемого прибытия беженцев, об этом жители рассказали корреспонденту РИА Новости. "Ответственные политики приняли решение о закрытии границы слишком поспешно. Я бы хотел, чтобы было найдено другое решение. Я понимаю необходимость для Финляндии пресечь нелегальную миграцию, но без ограничений для проживающих", - рассказал житель города Эспоо Алексей Зеленцов. Зеленцов с детства жил в Финляндии, однако он активно посещает Россию, где у него есть родственники и друзья. "Теперь путешествовать станет значительно сложнее, поскольку четыре самых южных пункта пересечения границы между Финляндией и Россией будут закрыты для движения транспорта. В будущем планирую отправиться в Россию через Эстонию", - сказал он. В целом он характеризует атмосферу, преобладающую среди финно-русских, как тяжелую. "Из-за закрытия границ многие больше не видят своих пожилых родителей, бабушек и дедушек", - сказал он. Другой россиянин из финского города Вантаа Матвей Лехтинен оценил закрытие КПП одним словом: "Ужасно". Он внимательно следил за решениями правительства по новостям в четверг, когда к нему на автобусе приехала мама из Петербурга. "Как она будет выезжать - вопрос. Голова идет кругом, пока не сориентировались. У многих людей, живущих в Финляндии, пожилые родители живут в России", - сказал он. Финский кабмин, ввиду ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией, решил с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть пункты пропуска на границе на юго-востоке страны, ближайшие к Петербургу. Будут закрыты четыре пункта пропуска из восьми, оставшиеся работать КПП расположены на севере Финляндии.
https://ria.ru/20231117/finlyandiya-1910171021.html
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финляндия, санкт-петербург, россия, в мире, санкции в отношении россии
Финляндия, Санкт-Петербург, Россия, В мире, Санкции в отношении России
"Горечь и разочарование": россияне в Финляндии высказались о закрытии КПП
Россияне в Финляндии заявили о горечи и разочаровании из-за закрытия четырех КПП
ХЕЛЬСИНКИ, 18 ноя - РИА Новости. Граждане России, проживающие в Финляндии, с горечью и разочарованием узнали о решении местного правительства закрыть четыре КПП на границе с РФ из-за ухудшения миграционной обстановки и неконтролируемого прибытия беженцев, об этом жители рассказали корреспонденту РИА Новости.
«
"Ответственные политики приняли решение о закрытии границы слишком поспешно. Я бы хотел, чтобы было найдено другое решение. Я понимаю необходимость для Финляндии пресечь нелегальную миграцию, но без ограничений для проживающих", - рассказал житель города Эспоо Алексей Зеленцов.
Зеленцов с детства жил в Финляндии, однако он активно посещает Россию
, где у него есть родственники и друзья.
"Теперь путешествовать станет значительно сложнее, поскольку четыре самых южных пункта пересечения границы между Финляндией и Россией будут закрыты для движения транспорта. В будущем планирую отправиться в Россию через Эстонию", - сказал он.
В целом он характеризует атмосферу, преобладающую среди финно-русских, как тяжелую.
"Из-за закрытия границ многие больше не видят своих пожилых родителей, бабушек и дедушек", - сказал он.
Другой россиянин из финского города Вантаа Матвей Лехтинен оценил закрытие КПП одним словом: "Ужасно".
Он внимательно следил за решениями правительства по новостям в четверг, когда к нему на автобусе приехала мама из Петербурга
.
"Как она будет выезжать - вопрос. Голова идет кругом, пока не сориентировались. У многих людей, живущих в Финляндии, пожилые родители живут в России", - сказал он.
Финский кабмин, ввиду ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией, решил с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть пункты пропуска на границе на юго-востоке страны, ближайшие к Петербургу. Будут закрыты четыре пункта пропуска из восьми, оставшиеся работать КПП расположены на севере Финляндии.
СМИ: МВД Финляндии готовит законы о полном закрытии границы с Россией