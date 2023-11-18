Рейтинг@Mail.ru
"Горечь и разочарование": россияне в Финляндии высказались о закрытии КПП - РИА Новости, 18.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:21 18.11.2023
https://ria.ru/20231118/finlyandiya-1910210012.html
"Горечь и разочарование": россияне в Финляндии высказались о закрытии КПП
"Горечь и разочарование": россияне в Финляндии высказались о закрытии КПП - РИА Новости, 18.11.2023
"Горечь и разочарование": россияне в Финляндии высказались о закрытии КПП
Граждане России, проживающие в Финляндии, с горечью и разочарованием узнали о решении местного правительства закрыть четыре КПП на границе с РФ из-за ухудшения... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T00:21
2023-11-18T00:21
финляндия
санкт-петербург
россия
в мире
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50097/51/500975199_0:416:2814:1999_1920x0_80_0_0_d607c84bbe9aa4c882f55c16bfde3325.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 18 ноя - РИА Новости. Граждане России, проживающие в Финляндии, с горечью и разочарованием узнали о решении местного правительства закрыть четыре КПП на границе с РФ из-за ухудшения миграционной обстановки и неконтролируемого прибытия беженцев, об этом жители рассказали корреспонденту РИА Новости. "Ответственные политики приняли решение о закрытии границы слишком поспешно. Я бы хотел, чтобы было найдено другое решение. Я понимаю необходимость для Финляндии пресечь нелегальную миграцию, но без ограничений для проживающих", - рассказал житель города Эспоо Алексей Зеленцов. Зеленцов с детства жил в Финляндии, однако он активно посещает Россию, где у него есть родственники и друзья. "Теперь путешествовать станет значительно сложнее, поскольку четыре самых южных пункта пересечения границы между Финляндией и Россией будут закрыты для движения транспорта. В будущем планирую отправиться в Россию через Эстонию", - сказал он. В целом он характеризует атмосферу, преобладающую среди финно-русских, как тяжелую. "Из-за закрытия границ многие больше не видят своих пожилых родителей, бабушек и дедушек", - сказал он. Другой россиянин из финского города Вантаа Матвей Лехтинен оценил закрытие КПП одним словом: "Ужасно". Он внимательно следил за решениями правительства по новостям в четверг, когда к нему на автобусе приехала мама из Петербурга. "Как она будет выезжать - вопрос. Голова идет кругом, пока не сориентировались. У многих людей, живущих в Финляндии, пожилые родители живут в России", - сказал он. Финский кабмин, ввиду ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией, решил с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть пункты пропуска на границе на юго-востоке страны, ближайшие к Петербургу. Будут закрыты четыре пункта пропуска из восьми, оставшиеся работать КПП расположены на севере Финляндии.
https://ria.ru/20231117/finlyandiya-1910171021.html
финляндия
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50097/51/500975199_0:0:2666:1999_1920x0_80_0_0_0377f2d22a8254c3aab10f6bd591405d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
финляндия, санкт-петербург, россия, в мире, санкции в отношении россии
Финляндия, Санкт-Петербург, Россия, В мире, Санкции в отношении России
"Горечь и разочарование": россияне в Финляндии высказались о закрытии КПП

Россияне в Финляндии заявили о горечи и разочаровании из-за закрытия четырех КПП

© РИА Новости / Сергей Компанийченко | Перейти в медиабанкАвтомобили на пункте пропуска "Торфяновка"
Автомобили на пункте пропуска Торфяновка - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости / Сергей Компанийченко
Перейти в медиабанк
Автомобили на пункте пропуска "Торфяновка". Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 18 ноя - РИА Новости. Граждане России, проживающие в Финляндии, с горечью и разочарованием узнали о решении местного правительства закрыть четыре КПП на границе с РФ из-за ухудшения миграционной обстановки и неконтролируемого прибытия беженцев, об этом жители рассказали корреспонденту РИА Новости.
«
"Ответственные политики приняли решение о закрытии границы слишком поспешно. Я бы хотел, чтобы было найдено другое решение. Я понимаю необходимость для Финляндии пресечь нелегальную миграцию, но без ограничений для проживающих", - рассказал житель города Эспоо Алексей Зеленцов.
Зеленцов с детства жил в Финляндии, однако он активно посещает Россию, где у него есть родственники и друзья.
"Теперь путешествовать станет значительно сложнее, поскольку четыре самых южных пункта пересечения границы между Финляндией и Россией будут закрыты для движения транспорта. В будущем планирую отправиться в Россию через Эстонию", - сказал он.
В целом он характеризует атмосферу, преобладающую среди финно-русских, как тяжелую.
"Из-за закрытия границ многие больше не видят своих пожилых родителей, бабушек и дедушек", - сказал он.
Другой россиянин из финского города Вантаа Матвей Лехтинен оценил закрытие КПП одним словом: "Ужасно".
Он внимательно следил за решениями правительства по новостям в четверг, когда к нему на автобусе приехала мама из Петербурга.
"Как она будет выезжать - вопрос. Голова идет кругом, пока не сориентировались. У многих людей, живущих в Финляндии, пожилые родители живут в России", - сказал он.
Финский кабмин, ввиду ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией, решил с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть пункты пропуска на границе на юго-востоке страны, ближайшие к Петербургу. Будут закрыты четыре пункта пропуска из восьми, оставшиеся работать КПП расположены на севере Финляндии.
Контрольно-пропускной пункт на границе Финляндии и России - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
СМИ: МВД Финляндии готовит законы о полном закрытии границы с Россией
Вчера, 18:57
 
ФинляндияСанкт-ПетербургРоссияВ миреСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала