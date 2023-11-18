https://ria.ru/20231118/eskalatsiya-1910276513.html

Пашинян заявил об угрозе новой эскалации с Азербайджаном

Пашинян заявил об угрозе новой эскалации с Азербайджаном - РИА Новости, 18.11.2023

Пашинян заявил об угрозе новой эскалации с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения видит угрозу новой эскалации из-за продвигаемой Баку концепции "Западного Азербайджана". РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T14:53

2023-11-18T14:53

2023-11-18T15:08

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ЕРЕВАН, 18 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения видит угрозу новой эскалации из-за продвигаемой Баку концепции "Западного Азербайджана"."Крайне подозрительно, что в Азербайджане при самом высоком покровительстве, и, по сути, на официальном уровне Армению начали называть "Западным Азербайджаном". Эту концепцию изучают в школах, университета, продвигают в СМИ. Для нас это кажется подготовкой к новой войне, новой агрессии против Армении и является одним из основных препятствий мирному процессу", - сказал Пашинян в ходе заседания Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в Ереване.Он также заявил, что Еревану непонятна позиция Баку, отказывающегося возвращать пленных. Он напомнил, что Ереван давно предлагал решить проблему пленных по принципу "всех на всех".В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. По данным армянских властей, из Карабаха в Армению с 24 сентября переехали свыше 100 тысяч человек.

https://ria.ru/20231108/karabakh-1908193945.html

https://ria.ru/20231113/bronemashiny-1909078176.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, азербайджан, армения, валентин пашин, никол пашинян, обсе