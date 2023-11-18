Рейтинг@Mail.ru
Пашинян заявил об угрозе новой эскалации с Азербайджаном - РИА Новости, 18.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:53 18.11.2023 (обновлено: 15:08 18.11.2023)
https://ria.ru/20231118/eskalatsiya-1910276513.html
Пашинян заявил об угрозе новой эскалации с Азербайджаном
Пашинян заявил об угрозе новой эскалации с Азербайджаном - РИА Новости, 18.11.2023
Пашинян заявил об угрозе новой эскалации с Азербайджаном
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения видит угрозу новой эскалации из-за продвигаемой Баку концепции "Западного Азербайджана". РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T14:53
2023-11-18T15:08
в мире
азербайджан
армения
валентин пашин
никол пашинян
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909515462_0:118:2725:1651_1920x0_80_0_0_a148de1981cb3aabd9bc9a0dde518288.jpg
ЕРЕВАН, 18 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения видит угрозу новой эскалации из-за продвигаемой Баку концепции "Западного Азербайджана"."Крайне подозрительно, что в Азербайджане при самом высоком покровительстве, и, по сути, на официальном уровне Армению начали называть "Западным Азербайджаном". Эту концепцию изучают в школах, университета, продвигают в СМИ. Для нас это кажется подготовкой к новой войне, новой агрессии против Армении и является одним из основных препятствий мирному процессу", - сказал Пашинян в ходе заседания Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в Ереване.Он также заявил, что Еревану непонятна позиция Баку, отказывающегося возвращать пленных. Он напомнил, что Ереван давно предлагал решить проблему пленных по принципу "всех на всех".В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. По данным армянских властей, из Карабаха в Армению с 24 сентября переехали свыше 100 тысяч человек.
https://ria.ru/20231108/karabakh-1908193945.html
https://ria.ru/20231113/bronemashiny-1909078176.html
азербайджан
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909515462_0:0:2429:1822_1920x0_80_0_0_b2e0c55f8323d33c1c3ef225c762cb8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, азербайджан, армения, валентин пашин, никол пашинян, обсе
В мире, Азербайджан, Армения, Валентин Пашин, Никол Пашинян, ОБСЕ
Пашинян заявил об угрозе новой эскалации с Азербайджаном

Пашинян заявил об угрозе эскалации из-за концепции "Западного Азербайджана"

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 18 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения видит угрозу новой эскалации из-за продвигаемой Баку концепции "Западного Азербайджана".
"Крайне подозрительно, что в Азербайджане при самом высоком покровительстве, и, по сути, на официальном уровне Армению начали называть "Западным Азербайджаном". Эту концепцию изучают в школах, университета, продвигают в СМИ. Для нас это кажется подготовкой к новой войне, новой агрессии против Армении и является одним из основных препятствий мирному процессу", - сказал Пашинян в ходе заседания Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в Ереване.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выступает перед участниками военного парада в Ханкенди
Алиев заявил об упущенной возможности Еревана предотвратить войну
8 ноября, 16:40
Он также заявил, что Еревану непонятна позиция Баку, отказывающегося возвращать пленных. Он напомнил, что Ереван давно предлагал решить проблему пленных по принципу "всех на всех".
В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. По данным армянских властей, из Карабаха в Армению с 24 сентября переехали свыше 100 тысяч человек.
Французский многоцелевой бронеавтомобиль Bastion - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
МИД Азербайджана осудил отправку французских бронемашин в Армению
13 ноября, 10:50
 
В миреАзербайджанАрменияВалентин ПашинНикол ПашинянОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала