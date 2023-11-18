https://ria.ru/20231118/dtp-1910243885.html
В Иркутске столкнулись автобус и грузовик, есть пострадавшие
В Иркутске столкнулись автобус и грузовик, есть пострадавшие - РИА Новости, 18.11.2023
В Иркутске столкнулись автобус и грузовик, есть пострадавшие
В ДТП с участием маршрутного автобуса в Иркутске пострадали 5 человек, в том числе двое детей 3 и 5 лет, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T10:15
2023-11-18T10:15
2023-11-18T10:57
происшествия
авто
иркутск
иркутская область
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ИРКУТСК, 18 ноя - РИА Новости. В ДТП с участием маршрутного автобуса в Иркутске пострадали 5 человек, в том числе двое детей 3 и 5 лет, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. Грузовой автомобиль MAN в Иркутске при повороте столкнулся с маршрутным автобусом №30, который следовал с пассажирами в попутном направлении по выделенной полосе. "В результате ДТП находившимся в салоне автобуса детям в возрасте 3 и 5 лет, а также троим взрослым понадобилась медицинская помощь", - говорится в сообщении. СК проводит доследственную проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Опрашиваются очевидцы и свидетели аварии.
https://ria.ru/20231117/dtp-1910196986.html
иркутск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, иркутск, иркутская область
Происшествия, Авто, Иркутск, Иркутская область
В Иркутске столкнулись автобус и грузовик, есть пострадавшие
В ДТП с автобусом в Иркутске пострадали пять человек, в том числе двое детей