https://ria.ru/20231118/dtp-1910243885.html

В Иркутске столкнулись автобус и грузовик, есть пострадавшие

В Иркутске столкнулись автобус и грузовик, есть пострадавшие - РИА Новости, 18.11.2023

В Иркутске столкнулись автобус и грузовик, есть пострадавшие

В ДТП с участием маршрутного автобуса в Иркутске пострадали 5 человек, в том числе двое детей 3 и 5 лет, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T10:15

2023-11-18T10:15

2023-11-18T10:57

происшествия

авто

иркутск

иркутская область

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ИРКУТСК, 18 ноя - РИА Новости. В ДТП с участием маршрутного автобуса в Иркутске пострадали 5 человек, в том числе двое детей 3 и 5 лет, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. Грузовой автомобиль MAN в Иркутске при повороте столкнулся с маршрутным автобусом №30, который следовал с пассажирами в попутном направлении по выделенной полосе. "В результате ДТП находившимся в салоне автобуса детям в возрасте 3 и 5 лет, а также троим взрослым понадобилась медицинская помощь", - говорится в сообщении. СК проводит доследственную проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Опрашиваются очевидцы и свидетели аварии.

https://ria.ru/20231117/dtp-1910196986.html

иркутск

иркутская область

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Влада Копылова

происшествия, авто, иркутск, иркутская область