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В Иркутске столкнулись автобус и грузовик, есть пострадавшие - РИА Новости, 18.11.2023
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10:15 18.11.2023 (обновлено: 10:57 18.11.2023)
https://ria.ru/20231118/dtp-1910243885.html
В Иркутске столкнулись автобус и грузовик, есть пострадавшие
В Иркутске столкнулись автобус и грузовик, есть пострадавшие - РИА Новости, 18.11.2023
В Иркутске столкнулись автобус и грузовик, есть пострадавшие
В ДТП с участием маршрутного автобуса в Иркутске пострадали 5 человек, в том числе двое детей 3 и 5 лет, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T10:15
2023-11-18T10:57
происшествия
авто
иркутск
иркутская область
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ИРКУТСК, 18 ноя - РИА Новости. В ДТП с участием маршрутного автобуса в Иркутске пострадали 5 человек, в том числе двое детей 3 и 5 лет, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. Грузовой автомобиль MAN в Иркутске при повороте столкнулся с маршрутным автобусом №30, который следовал с пассажирами в попутном направлении по выделенной полосе. "В результате ДТП находившимся в салоне автобуса детям в возрасте 3 и 5 лет, а также троим взрослым понадобилась медицинская помощь", - говорится в сообщении. СК проводит доследственную проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Опрашиваются очевидцы и свидетели аварии.
https://ria.ru/20231117/dtp-1910196986.html
иркутск
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происшествия, авто, иркутск, иркутская область
Происшествия, Авто, Иркутск, Иркутская область
В Иркутске столкнулись автобус и грузовик, есть пострадавшие

В ДТП с автобусом в Иркутске пострадали пять человек, в том числе двое детей

© Фото : Следком38/TelegramМесто ДТП с участием пассажирского автобуса в Иркутске. 18 ноября 2023
Место ДТП с участием пассажирского автобуса в Иркутске. 18 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© Фото : Следком38/Telegram
Место ДТП с участием пассажирского автобуса в Иркутске. 18 ноября 2023
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 18 ноя - РИА Новости. В ДТП с участием маршрутного автобуса в Иркутске пострадали 5 человек, в том числе двое детей 3 и 5 лет, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
Грузовой автомобиль MAN в Иркутске при повороте столкнулся с маршрутным автобусом №30, который следовал с пассажирами в попутном направлении по выделенной полосе.
"В результате ДТП находившимся в салоне автобуса детям в возрасте 3 и 5 лет, а также троим взрослым понадобилась медицинская помощь", - говорится в сообщении.
СК проводит доследственную проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Опрашиваются очевидцы и свидетели аварии.
Место ДТП, где погибли два человека в пригороде Симферополя. 17 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Два человека погибли в ДТП под Симферополем
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ПроисшествияАвтоИркутскИркутская область
 
 
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