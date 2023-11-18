Рейтинг@Mail.ru
ВСУ сбросили еще одно взрывное устройство у торгового центра в Донецке - РИА Новости, 18.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:29 18.11.2023 (обновлено: 17:58 18.11.2023)
https://ria.ru/20231118/donetsk-1910299164.html
ВСУ сбросили еще одно взрывное устройство у торгового центра в Донецке
ВСУ сбросили еще одно взрывное устройство у торгового центра в Донецке - РИА Новости, 18.11.2023
ВСУ сбросили еще одно взрывное устройство у торгового центра в Донецке
ВСУ сбросили еще одно взрывное устройство с дрона у торгового центра в Донецке, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T17:29
2023-11-18T17:58
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
денис пушилин
алексей кулемзин (донецк)
горловка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774245657_0:17:3192:1813_1920x0_80_0_0_024a4658dfdd0898f2cc5d479c7d0a6e.jpg
ДОНЕЦК, 18 ноя — РИА Новости. ВСУ сбросили еще одно взрывное устройство с дрона у торгового центра в Донецке, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале."Во время оказания помощи раненому мужчине 1974 года рождения нанесен повторный сброс взрывоопасного предмета, в результате чего ранения получили двое сотрудников скорой медицинской помощи: врач (мужчина) 1962 года рождения и фельдшер (женщина) 1972 года рождения", — написал руководитель республики.Незадолго до этого мэр города Алексей Кулемзин заявил, что из-за сброшенного украинскими военными взрывоопасного предмета возле ТЦ в Донецке ранения получили три человека.Пушилин также уточнил, что всего сегодня ВСУ выпустили 27 боеприпасов по Донецку и Горловке, применив ствольную артиллерию калибров 152 и 155 миллиметров, а также ударный беспилотник.Украинские военные регулярно атакуют столицу Донецкой Народной Республики. В минувший четверг при ударе по Кировскому району погибла женщина 1963 года рождения.
https://ria.ru/20231118/obstrel-1910210638.html
донецк
донецкая народная республика
горловка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774245657_461:0:3192:2048_1920x0_80_0_0_9cc10f3b8584f7ebf5dc31aba9b072b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, денис пушилин, алексей кулемзин (донецк), горловка
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Денис Пушилин, Алексей Кулемзин (Донецк), Горловка
ВСУ сбросили еще одно взрывное устройство у торгового центра в Донецке

Пушилин: ВСУ сбросили еще одно взрывное устройство с дрона у ТЦ в Донецке

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкОсколок снаряда после обстрела со стороны ВСУ
Осколок снаряда после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Осколок снаряда после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 ноя — РИА Новости. ВСУ сбросили еще одно взрывное устройство с дрона у торгового центра в Донецке, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
«
"Во время оказания помощи раненому мужчине 1974 года рождения нанесен повторный сброс взрывоопасного предмета, в результате чего ранения получили двое сотрудников скорой медицинской помощи: врач (мужчина) 1962 года рождения и фельдшер (женщина) 1972 года рождения", — написал руководитель республики.
Незадолго до этого мэр города Алексей Кулемзин заявил, что из-за сброшенного украинскими военными взрывоопасного предмета возле ТЦ в Донецке ранения получили три человека.
Пушилин также уточнил, что всего сегодня ВСУ выпустили 27 боеприпасов по Донецку и Горловке, применив ствольную артиллерию калибров 152 и 155 миллиметров, а также ударный беспилотник.
Украинские военные регулярно атакуют столицу Донецкой Народной Республики. В минувший четверг при ударе по Кировскому району погибла женщина 1963 года рождения.
Фрагмент снаряда после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк кассетными снарядами
Вчера, 00:29
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДенис ПушилинАлексей Кулемзин (Донецк)Горловка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала