https://ria.ru/20231118/donetsk-1910299164.html
ВСУ сбросили еще одно взрывное устройство у торгового центра в Донецке
ВСУ сбросили еще одно взрывное устройство у торгового центра в Донецке - РИА Новости, 18.11.2023
ВСУ сбросили еще одно взрывное устройство у торгового центра в Донецке
ВСУ сбросили еще одно взрывное устройство с дрона у торгового центра в Донецке, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T17:29
2023-11-18T17:29
2023-11-18T17:58
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
денис пушилин
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 18 ноя — РИА Новости. ВСУ сбросили еще одно взрывное устройство с дрона у торгового центра в Донецке, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале."Во время оказания помощи раненому мужчине 1974 года рождения нанесен повторный сброс взрывоопасного предмета, в результате чего ранения получили двое сотрудников скорой медицинской помощи: врач (мужчина) 1962 года рождения и фельдшер (женщина) 1972 года рождения", — написал руководитель республики.Незадолго до этого мэр города Алексей Кулемзин заявил, что из-за сброшенного украинскими военными взрывоопасного предмета возле ТЦ в Донецке ранения получили три человека.Пушилин также уточнил, что всего сегодня ВСУ выпустили 27 боеприпасов по Донецку и Горловке, применив ствольную артиллерию калибров 152 и 155 миллиметров, а также ударный беспилотник.Украинские военные регулярно атакуют столицу Донецкой Народной Республики. В минувший четверг при ударе по Кировскому району погибла женщина 1963 года рождения.
https://ria.ru/20231118/obstrel-1910210638.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ВСУ сбросили еще одно взрывное устройство у торгового центра в Донецке
Пушилин: ВСУ сбросили еще одно взрывное устройство с дрона у ТЦ в Донецке