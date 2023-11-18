https://ria.ru/20231118/dnepr-1910235114.html

В Херсонской области заявили, что операция ВСУ на Днепре обречена на провал

В Херсонской области заявили, что операция ВСУ на Днепре обречена на провал - РИА Новости, 18.11.2023

В Херсонской области заявили, что операция ВСУ на Днепре обречена на провал

Попытки украинских войск форсировать Днепр и захватить территорию на левом берегу Херсонской области обречены на провал, заявил РИА Новости глава комитета по... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T08:47

2023-11-18T08:47

2023-11-18T08:47

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

владимир сальдо

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Попытки украинских войск форсировать Днепр и захватить территорию на левом берегу Херсонской области обречены на провал, заявил РИА Новости глава комитета по национальной политике и межрегиональным отношениям Херсонской облдумы Рустем Ниметуллаев. Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что киевские власти под руководством НАТО долго готовили операцию по "форсированию" Днепра, стянув лучшую технику, лучшие части и наемников. По данным разведки, по своим первоначальным планам к 1 ноября враг планировал захватить Алешки, к 15 ноября - Новую Каховку, к 1 декабря - Чаплинку, к 15 декабря - Геническ. При этом Сальдо подчеркнул, что планы ВСУ "полетели в тартарары", шансов у них вырваться на оперативный простор нет никаких. "Попытки врага форсировать Днепр и захватить территории на левом берегу обречены на провал. Фашистский киевский режим не жалеет своих граждан и бросает их на верную смерть. ВСУ несут большие потери в живой силе и военной техники", - сказал Ниметуллаев. По его словам, на Украине и в западных странах все более отчетливо понимают, что победа в военном конфликте будет за Россией, как бы украинским войскам не помогали натовские инструкторы. "Нас ждут в Одессе, Николаеве, Днепропетровске. Люди на Украине уже устали от фашистского режима, захватившего власть в Киеве", - подчеркнул депутат. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20231117/perspektivy-1909890389.html

херсонская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, владимир сальдо, херсонская область