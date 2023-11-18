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В Херсонской области заявили, что операция ВСУ на Днепре обречена на провал - РИА Новости, 18.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:47 18.11.2023
https://ria.ru/20231118/dnepr-1910235114.html
В Херсонской области заявили, что операция ВСУ на Днепре обречена на провал
В Херсонской области заявили, что операция ВСУ на Днепре обречена на провал - РИА Новости, 18.11.2023
В Херсонской области заявили, что операция ВСУ на Днепре обречена на провал
Попытки украинских войск форсировать Днепр и захватить территорию на левом берегу Херсонской области обречены на провал, заявил РИА Новости глава комитета по... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T08:47
2023-11-18T08:47
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
владимир сальдо
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Попытки украинских войск форсировать Днепр и захватить территорию на левом берегу Херсонской области обречены на провал, заявил РИА Новости глава комитета по национальной политике и межрегиональным отношениям Херсонской облдумы Рустем Ниметуллаев. Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что киевские власти под руководством НАТО долго готовили операцию по "форсированию" Днепра, стянув лучшую технику, лучшие части и наемников. По данным разведки, по своим первоначальным планам к 1 ноября враг планировал захватить Алешки, к 15 ноября - Новую Каховку, к 1 декабря - Чаплинку, к 15 декабря - Геническ. При этом Сальдо подчеркнул, что планы ВСУ "полетели в тартарары", шансов у них вырваться на оперативный простор нет никаких. "Попытки врага форсировать Днепр и захватить территории на левом берегу обречены на провал. Фашистский киевский режим не жалеет своих граждан и бросает их на верную смерть. ВСУ несут большие потери в живой силе и военной техники", - сказал Ниметуллаев. По его словам, на Украине и в западных странах все более отчетливо понимают, что победа в военном конфликте будет за Россией, как бы украинским войскам не помогали натовские инструкторы. "Нас ждут в Одессе, Николаеве, Днепропетровске. Люди на Украине уже устали от фашистского режима, захватившего власть в Киеве", - подчеркнул депутат. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20231117/perspektivy-1909890389.html
херсонская область
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вооруженные силы украины, владимир сальдо, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Владимир Сальдо, Херсонская область
В Херсонской области заявили, что операция ВСУ на Днепре обречена на провал

В Херсонской облдуме заявили, что ВСУ не смогут форсировать левый берег Днепра

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области
Украинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Попытки украинских войск форсировать Днепр и захватить территорию на левом берегу Херсонской области обречены на провал, заявил РИА Новости глава комитета по национальной политике и межрегиональным отношениям Херсонской облдумы Рустем Ниметуллаев.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что киевские власти под руководством НАТО долго готовили операцию по "форсированию" Днепра, стянув лучшую технику, лучшие части и наемников. По данным разведки, по своим первоначальным планам к 1 ноября враг планировал захватить Алешки, к 15 ноября - Новую Каховку, к 1 декабря - Чаплинку, к 15 декабря - Геническ. При этом Сальдо подчеркнул, что планы ВСУ "полетели в тартарары", шансов у них вырваться на оперативный простор нет никаких.
"Попытки врага форсировать Днепр и захватить территории на левом берегу обречены на провал. Фашистский киевский режим не жалеет своих граждан и бросает их на верную смерть. ВСУ несут большие потери в живой силе и военной техники", - сказал Ниметуллаев.
По его словам, на Украине и в западных странах все более отчетливо понимают, что победа в военном конфликте будет за Россией, как бы украинским войскам не помогали натовские инструкторы.
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"Нас ждут в Одессе, Николаеве, Днепропетровске. Люди на Украине уже устали от фашистского режима, захватившего власть в Киеве", - подчеркнул депутат.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВладимир СальдоХерсонская область
 
 
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