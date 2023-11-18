В Херсонской области заявили, что операция ВСУ на Днепре обречена на провал
В Херсонской облдуме заявили, что ВСУ не смогут форсировать левый берег Днепра
© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Попытки украинских войск форсировать Днепр и захватить территорию на левом берегу Херсонской области обречены на провал, заявил РИА Новости глава комитета по национальной политике и межрегиональным отношениям Херсонской облдумы Рустем Ниметуллаев.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что киевские власти под руководством НАТО долго готовили операцию по "форсированию" Днепра, стянув лучшую технику, лучшие части и наемников. По данным разведки, по своим первоначальным планам к 1 ноября враг планировал захватить Алешки, к 15 ноября - Новую Каховку, к 1 декабря - Чаплинку, к 15 декабря - Геническ. При этом Сальдо подчеркнул, что планы ВСУ "полетели в тартарары", шансов у них вырваться на оперативный простор нет никаких.
"Попытки врага форсировать Днепр и захватить территории на левом берегу обречены на провал. Фашистский киевский режим не жалеет своих граждан и бросает их на верную смерть. ВСУ несут большие потери в живой силе и военной техники", - сказал Ниметуллаев.
"Нас ждут в Одессе, Николаеве, Днепропетровске. Люди на Украине уже устали от фашистского режима, захватившего власть в Киеве", - подчеркнул депутат.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.