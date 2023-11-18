https://ria.ru/20231118/diversii-1910269900.html
Песков: у Путина есть основания говорить о возможных диверсиях Запада
Песков: у Путина есть основания говорить о возможных диверсиях Запада - РИА Новости, 18.11.2023
Песков: у Путина есть основания говорить о возможных диверсиях Запада
Владимир Путин не без причины говорит о том, что Запад может пойти на диверсии из-за бесполезности антироссийских санкций, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T14:01
2023-11-18T14:01
2023-11-18T15:56
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владимир путин
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МОСКВА 18 ноя — РИА Новости. Владимир Путин не без причины говорит о том, что Запад может пойти на диверсии из-за бесполезности антироссийских санкций, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину."Президент неспроста это говорит, все-таки он обладает определенной информацией, у него есть резон так говорить", — сказал он.Песков также отметил, что страны Запада мучаются из-за того, что ограничения не бьют по России так, как предполагалось. При этом Москва сумела извлечь выгоду из санкций, добавил он."Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот гром грянул — и мы взяли и перекрестились. Будем креститься дальше", — отметил пресс-секретарь президента.Он подчеркнул, что России надо сохранять максимальную собранность, поскольку страны Запада будут и дальше искать варианты давления на нее. По его словам, эти государства ведут себя цинично, не гнушаются ничем и способны на многое.В начале ноября Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам допустил диверсии со стороны Запада из-за бесполезности санкций против России. Глава государства призвал заранее просчитывать подобные риски и реагировать на них с опережением. При этом Москва должна быть готова и к усилению санкционного давления, отметил он.Путин неоднократно подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия США и Евросоюза, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.При этом, как указывал президент, Россия успешно преодолевает последствия ограничительных мер.
https://ria.ru/20231113/sanktsii-1909224646.html
https://ria.ru/20231118/sanktsii-1910270013.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, дмитрий песков
В мире, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков
Песков: у Путина есть основания говорить о возможных диверсиях Запада
Песков: Путин неспроста говорит о возможных диверсиях Запада, у него есть резон
МОСКВА 18 ноя — РИА Новости.
Владимир Путин не без причины говорит о том, что Запад может пойти на диверсии из-за бесполезности антироссийских санкций, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью
тележурналисту Павлу Зарубину.
«
"Президент неспроста это говорит, все-таки он обладает определенной информацией, у него есть резон так говорить", — сказал он.
Песков также отметил, что страны Запада мучаются из-за того, что ограничения не бьют по России так, как предполагалось. При этом Москва сумела извлечь выгоду из санкций, добавил он.
"Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот гром грянул — и мы взяли и перекрестились. Будем креститься дальше", — отметил пресс-секретарь президента.
Боррель раскрыл подробности нового пакета санкций ЕС против России
Он подчеркнул, что России надо сохранять максимальную собранность, поскольку страны Запада будут и дальше искать варианты давления на нее. По его словам, эти государства ведут себя цинично, не гнушаются ничем и способны на многое.
В начале ноября Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам допустил диверсии со стороны Запада из-за бесполезности санкций против России. Глава государства призвал заранее просчитывать подобные риски и реагировать на них с опережением. При этом Москва должна быть готова и к усилению санкционного давления, отметил он.
Путин неоднократно подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия США
и Евросоюза, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
При этом, как указывал президент, Россия успешно преодолевает последствия ограничительных мер.
Песков рассказал, что Запад мучается из-за того, что санкции не работают