https://ria.ru/20231118/diversii-1910269900.html

Песков: у Путина есть основания говорить о возможных диверсиях Запада

Песков: у Путина есть основания говорить о возможных диверсиях Запада - РИА Новости, 18.11.2023

Песков: у Путина есть основания говорить о возможных диверсиях Запада

Владимир Путин не без причины говорит о том, что Запад может пойти на диверсии из-за бесполезности антироссийских санкций, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T14:01

2023-11-18T14:01

2023-11-18T15:56

в мире

владимир путин

россия

дмитрий песков

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МОСКВА 18 ноя — РИА Новости. Владимир Путин не без причины говорит о том, что Запад может пойти на диверсии из-за бесполезности антироссийских санкций, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину."Президент неспроста это говорит, все-таки он обладает определенной информацией, у него есть резон так говорить", — сказал он.Песков также отметил, что страны Запада мучаются из-за того, что ограничения не бьют по России так, как предполагалось. При этом Москва сумела извлечь выгоду из санкций, добавил он."Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот гром грянул — и мы взяли и перекрестились. Будем креститься дальше", — отметил пресс-секретарь президента.Он подчеркнул, что России надо сохранять максимальную собранность, поскольку страны Запада будут и дальше искать варианты давления на нее. По его словам, эти государства ведут себя цинично, не гнушаются ничем и способны на многое.В начале ноября Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам допустил диверсии со стороны Запада из-за бесполезности санкций против России. Глава государства призвал заранее просчитывать подобные риски и реагировать на них с опережением. При этом Москва должна быть готова и к усилению санкционного давления, отметил он.Путин неоднократно подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия США и Евросоюза, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.При этом, как указывал президент, Россия успешно преодолевает последствия ограничительных мер.

https://ria.ru/20231113/sanktsii-1909224646.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, россия, дмитрий песков