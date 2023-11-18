В ЮНИСЕФ заявили, что при ударах по школам в Газе погибло много детей
В ООН заявили о многочисленных жертвах среди детей при ударах по школам в Газе
Палестинский мальчик, раненый в результате израильской бомбардировки. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 18 ноя — РИА Новости. Множество несовершеннолетних стали жертвами израильских ударов по двум школам в секторе Газа, заявила региональный директор по Ближнему Востоку Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Адель Ходр в соцсети X.
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"Сцены резни и смертей, последовавшие за нападениями на школы "Аль-Фахура" и "Таль Аль-Заатар" в Газе, в результате которых погибло много детей и женщин, ужасают. Эти ужасные нападения должны быть немедленно прекращены", — говорится в публикации.
Ходр подчеркнула, что дети, школы и приюты не должны быть целями для обстрелов. Она также призвала к немедленному прекращению огня.
Ранее сегодня телеканал Al Jazeera сообщил, что около 200 человек погибли при ударе ЦАХАЛ по школе "Аль-Фахура" в секторе Газа. Это не первый подобный обстрел со стороны израильской армии. В начале ноября при ударе по этой же школе погибли по меньшей мере 12 человек, более 50 получили ранения.
Конфликт между Израилем и ХАМАС
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 12 тысяч, пострадали более 30 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.