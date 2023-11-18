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В ЮНИСЕФ заявили, что при ударах по школам в Газе погибло много детей - РИА Новости, 18.11.2023
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19:44 18.11.2023 (обновлено: 20:23 18.11.2023)
https://ria.ru/20231118/deti-1910316739.html
В ЮНИСЕФ заявили, что при ударах по школам в Газе погибло много детей
В ЮНИСЕФ заявили, что при ударах по школам в Газе погибло много детей - РИА Новости, 18.11.2023
В ЮНИСЕФ заявили, что при ударах по школам в Газе погибло много детей
Множество несовершеннолетних стали жертвами израильских ударов по двум школам в секторе Газа, заявила региональный директор по Ближнему Востоку Детского фонда... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T19:44
2023-11-18T20:23
оон
сектор газа
юнисеф
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
владимир путин
в мире
россия
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ЖЕНЕВА, 18 ноя — РИА Новости. Множество несовершеннолетних стали жертвами израильских ударов по двум школам в секторе Газа, заявила региональный директор по Ближнему Востоку Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Адель Ходр в соцсети X.&quot;Сцены резни и смертей, последовавшие за нападениями на школы &quot;Аль-Фахура&quot; и &quot;Таль Аль-Заатар&quot; в Газе, в результате которых погибло много детей и женщин, ужасают. Эти ужасные нападения должны быть немедленно прекращены&quot;, — говорится в публикации.Ходр подчеркнула, что дети, школы и приюты не должны быть целями для обстрелов. Она также призвала к немедленному прекращению огня.Ранее сегодня телеканал Al Jazeera сообщил, что около 200 человек погибли при ударе ЦАХАЛ по школе "Аль-Фахура" в секторе Газа. Это не первый подобный обстрел со стороны израильской армии. В начале ноября при ударе по этой же школе погибли по меньшей мере 12 человек, более 50 получили ранения.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 12 тысяч, пострадали более 30 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.
https://ria.ru/20231118/deystviya-1910297902.html
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оон, сектор газа, юнисеф, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, владимир путин, в мире, россия, ближний восток, хамас
ООН, Сектор Газа, ЮНИСЕФ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Владимир Путин, В мире, Россия, Ближний Восток, ХАМАС
В ЮНИСЕФ заявили, что при ударах по школам в Газе погибло много детей

В ООН заявили о многочисленных жертвах среди детей при ударах по школам в Газе

© AFP 2023 / MAHMUD HAMSПалестинский мальчик, раненый в результате израильской бомбардировки
Палестинский мальчик, раненый в результате израильской бомбардировки - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
Палестинский мальчик, раненый в результате израильской бомбардировки. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 18 ноя — РИА Новости. Множество несовершеннолетних стали жертвами израильских ударов по двум школам в секторе Газа, заявила региональный директор по Ближнему Востоку Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Адель Ходр в соцсети X.
«

"Сцены резни и смертей, последовавшие за нападениями на школы "Аль-Фахура" и "Таль Аль-Заатар" в Газе, в результате которых погибло много детей и женщин, ужасают. Эти ужасные нападения должны быть немедленно прекращены", — говорится в публикации.

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Ходр подчеркнула, что дети, школы и приюты не должны быть целями для обстрелов. Она также призвала к немедленному прекращению огня.
Ранее сегодня телеканал Al Jazeera сообщил, что около 200 человек погибли при ударе ЦАХАЛ по школе "Аль-Фахура" в секторе Газа. Это не первый подобный обстрел со стороны израильской армии. В начале ноября при ударе по этой же школе погибли по меньшей мере 12 человек, более 50 получили ранения.

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.
Израильские БТР на границе сектора Газа - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
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Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 12 тысяч, пострадали более 30 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.
 
ООНСектор ГазаЮНИСЕФОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильВладимир ПутинВ миреРоссияБлижний ВостокХАМАС
 
 
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