https://ria.ru/20231118/deti-1910316739.html

В ЮНИСЕФ заявили, что при ударах по школам в Газе погибло много детей

В ЮНИСЕФ заявили, что при ударах по школам в Газе погибло много детей - РИА Новости, 18.11.2023

В ЮНИСЕФ заявили, что при ударах по школам в Газе погибло много детей

Множество несовершеннолетних стали жертвами израильских ударов по двум школам в секторе Газа, заявила региональный директор по Ближнему Востоку Детского фонда... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T19:44

2023-11-18T19:44

2023-11-18T20:23

оон

сектор газа

юнисеф

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

владимир путин

в мире

россия

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ЖЕНЕВА, 18 ноя — РИА Новости. Множество несовершеннолетних стали жертвами израильских ударов по двум школам в секторе Газа, заявила региональный директор по Ближнему Востоку Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Адель Ходр в соцсети X."Сцены резни и смертей, последовавшие за нападениями на школы "Аль-Фахура" и "Таль Аль-Заатар" в Газе, в результате которых погибло много детей и женщин, ужасают. Эти ужасные нападения должны быть немедленно прекращены", — говорится в публикации.Ходр подчеркнула, что дети, школы и приюты не должны быть целями для обстрелов. Она также призвала к немедленному прекращению огня.Ранее сегодня телеканал Al Jazeera сообщил, что около 200 человек погибли при ударе ЦАХАЛ по школе "Аль-Фахура" в секторе Газа. Это не первый подобный обстрел со стороны израильской армии. В начале ноября при ударе по этой же школе погибли по меньшей мере 12 человек, более 50 получили ранения.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 12 тысяч, пострадали более 30 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.

https://ria.ru/20231118/deystviya-1910297902.html

https://ria.ru/20231118/izrail-1910302727.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

оон, сектор газа, юнисеф, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, владимир путин, в мире, россия, ближний восток, хамас