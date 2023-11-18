https://ria.ru/20231118/detal-1910278567.html

Боятся русских. В США заметили шокирующую деталь в боевых порядках ВСУ

Боятся русских. В США заметили шокирующую деталь в боевых порядках ВСУ - РИА Новости, 18.11.2023

Боятся русских. В США заметили шокирующую деталь в боевых порядках ВСУ

Вооруженные силы Украины держат западные танки в резерве из-за страха их уничтожения российскими военными, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T15:05

2023-11-18T15:05

2023-11-18T15:05

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы Украины держат западные танки в резерве из-за страха их уничтожения российскими военными, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector."Использовать "Абрамсы" будет просто самоубийством. Мы им поставили 31 танк, а они буквально не могут их использовать. <…> В такой погоде они тут же застрянут в грязи, и, опять же, прилетит "Ланцет" и уничтожит его. А мы не хотим видеть горящий американский танк", — утверждает эксперт.По его словам, западные танки неэффективно использовать в территориальных условиях Украины, а их сложность в починке и поддержке лишь станет гигантской головной болью для ВСУ.Эксперт также подчеркнул, что ВСУ держат в резервах не только танки M1 Abrams, но и британские Challenger 2, которые после уничтожения нескольких единиц потребовали убрать с поля боя в тыл.ВСУ уже шестой месяц пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня ВСУ потеряли более 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают свои позиции на всем протяжении фронта.

https://ria.ru/20231118/ugroza-1910268990.html

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политика, в мире, украина, россия, скотт риттер, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, нато