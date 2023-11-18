https://ria.ru/20231118/depo-1910274927.html

Цивилев открыл пожарно-спасательное депо в Шерегеше

Цивилев открыл пожарно-спасательное депо в Шерегеше - РИА Новости, 18.11.2023

Цивилев открыл пожарно-спасательное депо в Шерегеше

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев открыл пожарно-спасательное депо в Шерегеше, а также проинспектировал развитие горнолыжного курорта, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T14:42

2023-11-18T14:42

2023-11-18T14:42

кемеровская область

сергей цивилев

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КЕМЕРОВО, 18 ноя – РИА Новости. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев открыл пожарно-спасательное депо в Шерегеше, а также проинспектировал развитие горнолыжного курорта, сообщает пресс-служба правительства региона. "Сергей Цивилев в рамках международной научно-практической конференции "Развитие производительных сил Кузбасса" работает в Шерегеше. Глава региона побывал на инфраструктурных объектах, важных для перспективного развития территории. Они построены по программе социально-экономического развития (СЭР) Кузбасса до 2024 года, утвержденной по поручению президента страны Владимира Путина. В частности, губернатор принял участие в торжественном открытии нового пожарного депо", – говорится в сообщении. "Для дальнейшего развития Шерегеша сейчас мы создаем надежную инфраструктуру. Благодаря поддержке президента страны и правительства России здесь появляются жизненно важные объекты, такие как пожарно-спасательное депо. Его запуск рядом с популярным горнолыжным курортом значительно повысит безопасность и жителей, и гостей. Спасатели смогут более оперативно прибывать на место в случае происшествий и не тратить время на дорогу из Таштагола", - цитирует пресс-служба Цивилева. Отмечается, что в двухэтажном здании депо предусмотрены помещения для личного состава и техники. Гараж с тремя выездами оборудован ремонтной базой со смотровыми ямами, местами для хранения пожарного, аварийно-спасательного оборудования и хозяйственного инвентаря, предусмотрено помещение для мойки рукавов и спецодежды. Кроме того, есть комнаты для отдыха, приема пищи, диспетчерская, учебный класс, спортзал, душевые и комната психологической разгрузки. Сегодня же губернатор открыл движение по новой дороге протяженностью 3,9 километра, которая разгрузит путь автотуристов к секторам А и Б, где в пиковые часы образовывались пробки. За день по новой трассе будут проезжать 1200-1500 машин. В следующем году планируется завершить строительство дороги в сектор Е. При ее строительстве было перемещено 45 тысяч кубометров грунта и 15 тысяч кубометров щебня, осталось уложить асфальт и сделать тротуары с пешеходными и велодорожками. Дороги также являются объектами спортивно-туристического комплекса "Шерегеш", профинансированными из федерального бюджета в рамках программы СЭР. Также в ходе объезда Цивилев осмотрел объекты, которые в Шерегеше возводят частные инвесторы. На площадке в секторе В предусмотрено строительство сети отелей под маркой "Азимут" с сопутствующей инфраструктурой (рестораны, бассейны, сфера услуг). Готовится проектный план территории, здесь будут построены средства размещения и летние локации. Еще один объект губернаторского внимания - площадка апарт-комплекса площадью 427 гектаров. Реализация проекта рассчитана на 20 лет с объемом ввода 600 тысяч квадратных метров. Общий объем инвестиций составит более 60 миллиардов рублей. План предусматривает строительство 37 апарт-комплексов на 7585 номеров, термальных бассейнов, наземных парковок, магазинов, ресторанов, спа-центров с банными комплексами и других объектов инфраструктуры. Строительство идет на средства частного инвестора. Работы начались в прошлом году. Сегодня здесь Цивилев открыл трассу для беговых лыж. Проинспектировал глава региона и ход работ в парк-квартале "Шория град". Проект включает в себя строительство 19 жилых домов от 6 до 16 этажей, двух детских садов, двух магазинов и других торговых площадей. Общее количество квартир - 1790, в них смогут с комфортом жить свыше 3,2 тысячи человек. Проект планируется реализовать до 2027 года.

https://ria.ru/20231118/ekoduk-1910260889.html

https://ria.ru/20231118/sheregesh-1910066256.html

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

кемеровская область, сергей цивилев