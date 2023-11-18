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На мужчину, пытавшегося потушить Вечный огонь в Москве, завели дело - РИА Новости, 18.11.2023
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13:19 18.11.2023
https://ria.ru/20231118/delo-1910264754.html
На мужчину, пытавшегося потушить Вечный огонь в Москве, завели дело
На мужчину, пытавшегося потушить Вечный огонь в Москве, завели дело - РИА Новости, 18.11.2023
На мужчину, пытавшегося потушить Вечный огонь в Москве, завели дело
Уголовное дело о реабилитации нацизма завели на мужчину, пытавшегося потушить Вечный огонь на Поклонной горе в Москве, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T13:19
2023-11-18T13:19
происшествия
россия
москва
юлия иванова
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Уголовное дело о реабилитации нацизма завели на мужчину, пытавшегося потушить Вечный огонь на Поклонной горе в Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. В столичной прокуратуре сообщили, что в субботу ночью 49-летний мужчина пытался потушить Вечный огонь, вылив в него жидкость из пластиковой бутылки, а также разбросал венки, возложенные в память о погибших в годы Великой Отечественной войны на Поклонной горе. Мужчина был задержан, в отношении него возбуждено дело по статье 243.4 УК РФ "повреждение памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны". "Возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)", - сказала Иванова. Она также уточнила, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Подозреваемый доставлен в подразделение столичного СК, следователи приступили к его допросу.
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происшествия, россия, москва, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Юлия Иванова, Следственный комитет России (СК РФ)
На мужчину, пытавшегося потушить Вечный огонь в Москве, завели дело

На 49-летнего мужчину, пытавшегося потушить Вечный огонь в Москве, завели дело

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Уголовное дело о реабилитации нацизма завели на мужчину, пытавшегося потушить Вечный огонь на Поклонной горе в Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
В столичной прокуратуре сообщили, что в субботу ночью 49-летний мужчина пытался потушить Вечный огонь, вылив в него жидкость из пластиковой бутылки, а также разбросал венки, возложенные в память о погибших в годы Великой Отечественной войны на Поклонной горе. Мужчина был задержан, в отношении него возбуждено дело по статье 243.4 УК РФ "повреждение памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны".
"Возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)", - сказала Иванова.
Она также уточнила, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Подозреваемый доставлен в подразделение столичного СК, следователи приступили к его допросу.
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ПроисшествияРоссияМоскваЮлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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