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На мужчину, пытавшегося потушить Вечный огонь в Москве, завели дело
На мужчину, пытавшегося потушить Вечный огонь в Москве, завели дело - РИА Новости, 18.11.2023
На мужчину, пытавшегося потушить Вечный огонь в Москве, завели дело
Уголовное дело о реабилитации нацизма завели на мужчину, пытавшегося потушить Вечный огонь на Поклонной горе в Москве, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T13:19
2023-11-18T13:19
2023-11-18T13:19
происшествия
россия
москва
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Уголовное дело о реабилитации нацизма завели на мужчину, пытавшегося потушить Вечный огонь на Поклонной горе в Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. В столичной прокуратуре сообщили, что в субботу ночью 49-летний мужчина пытался потушить Вечный огонь, вылив в него жидкость из пластиковой бутылки, а также разбросал венки, возложенные в память о погибших в годы Великой Отечественной войны на Поклонной горе. Мужчина был задержан, в отношении него возбуждено дело по статье 243.4 УК РФ "повреждение памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны". "Возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)", - сказала Иванова. Она также уточнила, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Подозреваемый доставлен в подразделение столичного СК, следователи приступили к его допросу.
https://ria.ru/20230828/svo-1892694862.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, россия, москва, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Юлия Иванова, Следственный комитет России (СК РФ)
На мужчину, пытавшегося потушить Вечный огонь в Москве, завели дело
На 49-летнего мужчину, пытавшегося потушить Вечный огонь в Москве, завели дело