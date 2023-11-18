https://ria.ru/20231118/delo-1910264754.html

На мужчину, пытавшегося потушить Вечный огонь в Москве, завели дело

На мужчину, пытавшегося потушить Вечный огонь в Москве, завели дело - РИА Новости, 18.11.2023

На мужчину, пытавшегося потушить Вечный огонь в Москве, завели дело

Уголовное дело о реабилитации нацизма завели на мужчину, пытавшегося потушить Вечный огонь на Поклонной горе в Москве, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T13:19

2023-11-18T13:19

2023-11-18T13:19

происшествия

россия

москва

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Уголовное дело о реабилитации нацизма завели на мужчину, пытавшегося потушить Вечный огонь на Поклонной горе в Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. В столичной прокуратуре сообщили, что в субботу ночью 49-летний мужчина пытался потушить Вечный огонь, вылив в него жидкость из пластиковой бутылки, а также разбросал венки, возложенные в память о погибших в годы Великой Отечественной войны на Поклонной горе. Мужчина был задержан, в отношении него возбуждено дело по статье 243.4 УК РФ "повреждение памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны". "Возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)", - сказала Иванова. Она также уточнила, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Подозреваемый доставлен в подразделение столичного СК, следователи приступили к его допросу.

https://ria.ru/20230828/svo-1892694862.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, москва, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)