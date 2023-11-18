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Дорога праздника: как Дед Мороз везет Новый год по стране - РИА Новости, 18.11.2023
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Культура
 
08:00 18.11.2023 (обновлено: 08:10 18.11.2023)
https://ria.ru/20231118/dedmoroz-1909815180.html
Дорога праздника: как Дед Мороз везет Новый год по стране
Дорога праздника: как Дед Мороз везет Новый год по стране - РИА Новости, 18.11.2023
Дорога праздника: как Дед Мороз везет Новый год по стране
Сегодня у Деда Мороза день рождения и он принимает поздравления у себя на родине, в Великом Устюге Вологодской области. А затем продолжит новогоднее путешествие РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T08:00
2023-11-18T08:10
культура
стиль жизни
дед мороз
ржд
вологодская область
великий устюг
московская область (подмосковье)
новый год
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости, Анастасия Силкина. Сегодня у Деда Мороза день рождения и он принимает поздравления у себя на родине, в Великом Устюге Вологодской области. А затем продолжит новогоднее путешествие по стране. Куда он еще заглянет и что покажет — в материале РИА Новости.Большое турне: праздничный маршрут Деда МорозаДед Мороз в пути уже неделю — в компании внучки Снегурочки и своей сказочной команды. Его поезд отправился из Великого Устюга и побывал в Лабытнанги, Воркуте, Усинске, Печоре, Сосногорске, Ухте и Сыктывкаре. После дня рождения состав двинется на восток, проедет по Байкало-Амурской магистрали, доберется до Тынды Амурской области и вернется в европейскую часть страны.Маршрут пройдет через Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Красноярск, Читу, Иркутск, Челябинск, Уфу, Самару, Волгоград, Астрахань, Москву, Нижний Новгород, Петрозаводск, Псков, Санкт-Петербург, Кострому и многие другие города.Все путешествие продлится 64 дня. Поезд преодолеет 32 тысячи километров и сделает больше 80 остановок с праздничной театрализованной программой. На крупных станциях можно посетить и сам состав — по билетам.&quot;С 31 декабря на 1 января я буду в каждом доме, в каждом городе, в каждом поселке, в каждой деревеньке, и все ребятишки и взрослые в Новый год получат достойные подарки&quot;, — традиционно обещает главный волшебник страны."Поезд Деда Мороза" — совместный проект РЖД и правительства Вологодской области. В составе есть приемная и спальни для команды. В вагоне "Сказочная деревня" помощники волшебника Шуршик, Тетушка Аушка и Дед Трескун проводят для детей игры и квесты, потом гостей приглашают на чаепитие в вагон-ресторан. В вагоне-лавке — северные сувениры.В этом году в поезде появился кукольный театр, где показывают музыкальный спектакль "Волшебная книга". Его герои встречают вредную Бабу-ягу, стараются подружиться с персонажами сказки "12 месяцев" и поют вместе со Снежной королевой.Это уже третье большое железнодорожное путешествие Деда Мороза. Первое, в 2021-м, продолжалось 41 день. В прошлом году за 85 дней поезд преодолел более 33 тысяч километров и попал в Книгу рекордов России.Дома лучше: кто поздравляет Деда МорозаСколько ему лет — неизвестно. Сам он рассказывает, что тоже был ребенком и ходил в школу — лесную.&quot;Мне столько лет, сколько существует белый свет. Все годки не упомню. Я помню ваших пап, мам, бабушек и дедушек, когда они были маленькими, заглядывали под елку, мечтали о подарках. А коль их помню, значит, всех намного старше&quot;, — объясняет Дед Мороз.В литературе этот персонаж известен с XIX века, после публикации "Сказок дедушки Иринея" Владимира Одоевского. Там фигурировал Мороз Иванович.А дату его дня рождения выбрали дети — именно в середине ноября в Великом Устюге Вологодской области начинается климатическая зима, температура становится минусовой. Впервые отмечали в 2005-м.Дед Мороз принимает поздравления и от коллег. В его вотчину приезжают карельский Паккайне, Тол Бабай из Удмуртии, Кыш Бабай из Татарстана и другие "родственники". Праздничные гулянья завершает зажжение огней на первой в году новогодней елке. Это всегда привлекает много туристов.И популярность резиденции зимнего волшебника растет: в 2022-м ее посетили 496 тысяч человек — на 35 процентов больше, чем в 2021-м. Для гостей организуют экскурсии, встречи со сказочными персонажами. В тематическом парке — Почта Деда Мороза, Дом моды Деда Мороза, зоосад.Правительство Вологодской области планирует превратить вотчину в крупнейший туристический кластер мирового уровня. Территорию расширят на 87 гектаров, построят гостиничный комплекс, спортивные и развлекательные объекты. День рождения Деда Мороза отметят не только в Великом Устюге. Почти в 60 парках Подмосковья — анимационные программы, фотозоны, конкурсы, мастер-классы и многое другое.
https://ria.ru/20231110/puteshestviya-1907868518.html
вологодская область
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2023
Анастасия Силкина
Анастасия Силкина
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стиль жизни, дед мороз, ржд, вологодская область, великий устюг, московская область (подмосковье), новый год, снегурочка
Культура, Стиль жизни, Дед Мороз, РЖД, Вологодская область, Великий Устюг, Московская область (Подмосковье), Новый год, Снегурочка

Дорога праздника: как Дед Мороз везет Новый год по стране

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОтправление поезда Деда Мороза с Киевского вокзала
Отправление поезда Деда Мороза с Киевского вокзала - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Читать ria.ru в
Анастасия Силкина
корреспондент
Все материалы
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости, Анастасия Силкина. Сегодня у Деда Мороза день рождения и он принимает поздравления у себя на родине, в Великом Устюге Вологодской области. А затем продолжит новогоднее путешествие по стране. Куда он еще заглянет и что покажет — в материале РИА Новости.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкДед Мороз и Снегурочка на платформе Белорусского вокзала в Москве
Дед Мороз и Снегурочка на платформе Белорусского вокзала в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Дед Мороз и Снегурочка на платформе Белорусского вокзала в Москве

Большое турне: праздничный маршрут Деда Мороза

Дед Мороз в пути уже неделю — в компании внучки Снегурочки и своей сказочной команды. Его поезд отправился из Великого Устюга и побывал в Лабытнанги, Воркуте, Усинске, Печоре, Сосногорске, Ухте и Сыктывкаре. После дня рождения состав двинется на восток, проедет по Байкало-Амурской магистрали, доберется до Тынды Амурской области и вернется в европейскую часть страны.
Маршрут пройдет через Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Красноярск, Читу, Иркутск, Челябинск, Уфу, Самару, Волгоград, Астрахань, Москву, Нижний Новгород, Петрозаводск, Псков, Санкт-Петербург, Кострому и многие другие города.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДед Мороз из Великого Устюга перед отправкой специального "Поезда Деда Мороза" в новогоднее путешествие по России
Дед Мороз из Великого Устюга перед отправкой специального Поезда Деда Мороза с Киевского вокзала, организованного ОАО РЖД, в новогоднее путешествие по России - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Дед Мороз из Великого Устюга перед отправкой специального "Поезда Деда Мороза" в новогоднее путешествие по России
Все путешествие продлится 64 дня. Поезд преодолеет 32 тысячи километров и сделает больше 80 остановок с праздничной театрализованной программой. На крупных станциях можно посетить и сам состав — по билетам.
«

"С 31 декабря на 1 января я буду в каждом доме, в каждом городе, в каждом поселке, в каждой деревеньке, и все ребятишки и взрослые в Новый год получат достойные подарки", — традиционно обещает главный волшебник страны.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Проводницы перед отправкой "Поезда Деда Мороза"

Проводницы перед отправкой Деда Мороза из Великого Устюга на специальном Поезде Деда Мороза с Киевского вокзала, организованного ОАО РЖД, в новогоднее путешествие по России

Проводницы перед отправкой "Поезда Деда Мороза"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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1 из 3
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Перед отправкой "Поезда Деда Мороза"

Дед Мороз из Великого Устюга перед отправкой специального Поезда Деда Мороза с Киевского вокзала, организованного ОАО РЖД, в новогоднее путешествие по России

Перед отправкой "Поезда Деда Мороза"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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2 из 3
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Маршрут "Поезда Деда Мороза"

Перед отправкой специального Поезда Деда Мороза с Киевского вокзала, организованного ОАО РЖД, в новогоднее путешествие по России

Маршрут "Поезда Деда Мороза"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
3 из 3

Проводницы перед отправкой "Поезда Деда Мороза"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
1 из 3

Перед отправкой "Поезда Деда Мороза"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 3

Маршрут "Поезда Деда Мороза"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
3 из 3
"Поезд Деда Мороза" — совместный проект РЖД и правительства Вологодской области. В составе есть приемная и спальни для команды. В вагоне "Сказочная деревня" помощники волшебника Шуршик, Тетушка Аушка и Дед Трескун проводят для детей игры и квесты, потом гостей приглашают на чаепитие в вагон-ресторан. В вагоне-лавке — северные сувениры.
В этом году в поезде появился кукольный театр, где показывают музыкальный спектакль "Волшебная книга". Его герои встречают вредную Бабу-ягу, стараются подружиться с персонажами сказки "12 месяцев" и поют вместе со Снежной королевой.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Дед Мороз из Великого Устюга во время экскурсии по вагонам

Дед Мороз из Великого Устюга и Дед Мороз Пауэль во время экскурсии по вагонам перед отправкой специального Поезда Деда Мороза с Киевского вокзала, организованного ОАО РЖД, в новогоднее путешествие по России

Дед Мороз из Великого Устюга во время экскурсии по вагонам

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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1 из 5
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Дед Мороз идет по составу своего поезда

Дед Мороз из Великого Устюга перед отправкой специального Поезда Деда Мороза с Киевского вокзала, организованного ОАО РЖД, в новогоднее путешествие по России

Дед Мороз идет по составу своего поезда

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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2 из 5
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Спальный вагон "Поезда Деда Мороза"

Экскурсия перед отправкой специального Поезда Деда Мороза с Киевского вокзала, организованного ОАО РЖД, в новогоднее путешествие по России

Спальный вагон "Поезда Деда Мороза"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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3 из 5
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Вагон-ресторан

Сотрудник в вагоне-ресторане перед отправкой специального Поезда Деда Мороза с Киевского вокзала, организованного ОАО РЖД, в новогоднее путешествие по России

Вагон-ресторан

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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4 из 5
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Вагон-лавка

Сотрудница в вагоне перед отправкой специального Поезда Деда Мороза с Киевского вокзала, организованного ОАО РЖД, в новогоднее путешествие по России

Вагон-лавка

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
5 из 5

Дед Мороз из Великого Устюга во время экскурсии по вагонам

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
1 из 5

Дед Мороз идет по составу своего поезда

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 5

Спальный вагон "Поезда Деда Мороза"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
3 из 5

Вагон-ресторан

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
4 из 5

Вагон-лавка

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
5 из 5
Это уже третье большое железнодорожное путешествие Деда Мороза. Первое, в 2021-м, продолжалось 41 день. В прошлом году за 85 дней поезд преодолел более 33 тысяч километров и попал в Книгу рекордов России.

Дома лучше: кто поздравляет Деда Мороза

Сколько ему лет — неизвестно. Сам он рассказывает, что тоже был ребенком и ходил в школу — лесную.
«

"Мне столько лет, сколько существует белый свет. Все годки не упомню. Я помню ваших пап, мам, бабушек и дедушек, когда они были маленькими, заглядывали под елку, мечтали о подарках. А коль их помню, значит, всех намного старше", — объясняет Дед Мороз.

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПосетительница делает совместное фото с Дедом Морозом в его вотчине в Великом Устюге
Посетительница делает совместное фото с Дедом Морозом в его Вотчине в Великом Устюге - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Посетительница делает совместное фото с Дедом Морозом в его вотчине в Великом Устюге
В литературе этот персонаж известен с XIX века, после публикации "Сказок дедушки Иринея" Владимира Одоевского. Там фигурировал Мороз Иванович.
А дату его дня рождения выбрали дети — именно в середине ноября в Великом Устюге Вологодской области начинается климатическая зима, температура становится минусовой. Впервые отмечали в 2005-м.
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкДед Мороз на праздновании своего дня рождения
Дед Мороз на праздновании своего дня рождения - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Дед Мороз на праздновании своего дня рождения
Дед Мороз принимает поздравления и от коллег. В его вотчину приезжают карельский Паккайне, Тол Бабай из Удмуртии, Кыш Бабай из Татарстана и другие "родственники". Праздничные гулянья завершает зажжение огней на первой в году новогодней елке. Это всегда привлекает много туристов.
И популярность резиденции зимнего волшебника растет: в 2022-м ее посетили 496 тысяч человек — на 35 процентов больше, чем в 2021-м. Для гостей организуют экскурсии, встречи со сказочными персонажами. В тематическом парке — Почта Деда Мороза, Дом моды Деда Мороза, зоосад.
© Фото : «Гостиничный комплекс Вотчина»Вотчина Деда Мороза в Великом Устюге
Вотчина Деда Мороза в Великом Устюге - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© Фото : «Гостиничный комплекс Вотчина»
Вотчина Деда Мороза в Великом Устюге
Правительство Вологодской области планирует превратить вотчину в крупнейший туристический кластер мирового уровня. Территорию расширят на 87 гектаров, построят гостиничный комплекс, спортивные и развлекательные объекты.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПосетители экскурсии по терему Деда Мороза в московской усадьбе Деда Мороза в Кузьминках
Посетители экскурсии по терему Деда Мороза в московской усадьбе Деда Мороза в Кузьминках - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Посетители экскурсии по терему Деда Мороза в московской усадьбе Деда Мороза в Кузьминках
День рождения Деда Мороза отметят не только в Великом Устюге. Почти в 60 парках Подмосковья — анимационные программы, фотозоны, конкурсы, мастер-классы и многое другое.
Девушка на курорте Гора соболиная
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КультураСтиль жизниДед МорозРЖДВологодская областьВеликий УстюгМосковская область (Подмосковье)Новый годСнегурочка
 
 
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