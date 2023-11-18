https://ria.ru/20231118/dedmoroz-1909815180.html
Дорога праздника: как Дед Мороз везет Новый год по стране
Дорога праздника: как Дед Мороз везет Новый год по стране - РИА Новости, 18.11.2023
Дорога праздника: как Дед Мороз везет Новый год по стране
Сегодня у Деда Мороза день рождения и он принимает поздравления у себя на родине, в Великом Устюге Вологодской области. А затем продолжит новогоднее путешествие РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T08:00
2023-11-18T08:00
2023-11-18T08:10
культура
стиль жизни
дед мороз
ржд
вологодская область
великий устюг
московская область (подмосковье)
новый год
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости, Анастасия Силкина. Сегодня у Деда Мороза день рождения и он принимает поздравления у себя на родине, в Великом Устюге Вологодской области. А затем продолжит новогоднее путешествие по стране. Куда он еще заглянет и что покажет — в материале РИА Новости.Большое турне: праздничный маршрут Деда МорозаДед Мороз в пути уже неделю — в компании внучки Снегурочки и своей сказочной команды. Его поезд отправился из Великого Устюга и побывал в Лабытнанги, Воркуте, Усинске, Печоре, Сосногорске, Ухте и Сыктывкаре. После дня рождения состав двинется на восток, проедет по Байкало-Амурской магистрали, доберется до Тынды Амурской области и вернется в европейскую часть страны.Маршрут пройдет через Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Красноярск, Читу, Иркутск, Челябинск, Уфу, Самару, Волгоград, Астрахань, Москву, Нижний Новгород, Петрозаводск, Псков, Санкт-Петербург, Кострому и многие другие города.Все путешествие продлится 64 дня. Поезд преодолеет 32 тысячи километров и сделает больше 80 остановок с праздничной театрализованной программой. На крупных станциях можно посетить и сам состав — по билетам."С 31 декабря на 1 января я буду в каждом доме, в каждом городе, в каждом поселке, в каждой деревеньке, и все ребятишки и взрослые в Новый год получат достойные подарки", — традиционно обещает главный волшебник страны."Поезд Деда Мороза" — совместный проект РЖД и правительства Вологодской области. В составе есть приемная и спальни для команды. В вагоне "Сказочная деревня" помощники волшебника Шуршик, Тетушка Аушка и Дед Трескун проводят для детей игры и квесты, потом гостей приглашают на чаепитие в вагон-ресторан. В вагоне-лавке — северные сувениры.В этом году в поезде появился кукольный театр, где показывают музыкальный спектакль "Волшебная книга". Его герои встречают вредную Бабу-ягу, стараются подружиться с персонажами сказки "12 месяцев" и поют вместе со Снежной королевой.Это уже третье большое железнодорожное путешествие Деда Мороза. Первое, в 2021-м, продолжалось 41 день. В прошлом году за 85 дней поезд преодолел более 33 тысяч километров и попал в Книгу рекордов России.Дома лучше: кто поздравляет Деда МорозаСколько ему лет — неизвестно. Сам он рассказывает, что тоже был ребенком и ходил в школу — лесную."Мне столько лет, сколько существует белый свет. Все годки не упомню. Я помню ваших пап, мам, бабушек и дедушек, когда они были маленькими, заглядывали под елку, мечтали о подарках. А коль их помню, значит, всех намного старше", — объясняет Дед Мороз.В литературе этот персонаж известен с XIX века, после публикации "Сказок дедушки Иринея" Владимира Одоевского. Там фигурировал Мороз Иванович.А дату его дня рождения выбрали дети — именно в середине ноября в Великом Устюге Вологодской области начинается климатическая зима, температура становится минусовой. Впервые отмечали в 2005-м.Дед Мороз принимает поздравления и от коллег. В его вотчину приезжают карельский Паккайне, Тол Бабай из Удмуртии, Кыш Бабай из Татарстана и другие "родственники". Праздничные гулянья завершает зажжение огней на первой в году новогодней елке. Это всегда привлекает много туристов.И популярность резиденции зимнего волшебника растет: в 2022-м ее посетили 496 тысяч человек — на 35 процентов больше, чем в 2021-м. Для гостей организуют экскурсии, встречи со сказочными персонажами. В тематическом парке — Почта Деда Мороза, Дом моды Деда Мороза, зоосад.Правительство Вологодской области планирует превратить вотчину в крупнейший туристический кластер мирового уровня. Территорию расширят на 87 гектаров, построят гостиничный комплекс, спортивные и развлекательные объекты. День рождения Деда Мороза отметят не только в Великом Устюге. Почти в 60 парках Подмосковья — анимационные программы, фотозоны, конкурсы, мастер-классы и многое другое.
https://ria.ru/20231110/puteshestviya-1907868518.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стиль жизни, дед мороз, ржд, вологодская область, великий устюг, московская область (подмосковье), новый год, снегурочка
Культура, Стиль жизни, Дед Мороз, РЖД, Вологодская область, Великий Устюг, Московская область (Подмосковье), Новый год, Снегурочка
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости, Анастасия Силкина. Сегодня у Деда Мороза день рождения и он принимает поздравления у себя на родине, в Великом Устюге Вологодской области. А затем продолжит новогоднее путешествие по стране. Куда он еще заглянет и что покажет — в материале РИА Новости.
Большое турне: праздничный маршрут Деда Мороза
Дед Мороз в пути уже неделю — в компании внучки Снегурочки и своей сказочной команды. Его поезд отправился из Великого Устюга и побывал в Лабытнанги, Воркуте, Усинске, Печоре, Сосногорске, Ухте и Сыктывкаре. После дня рождения состав двинется на восток, проедет по Байкало-Амурской магистрали, доберется до Тынды Амурской области и вернется в европейскую часть страны.
Маршрут пройдет через Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Красноярск, Читу, Иркутск, Челябинск, Уфу, Самару, Волгоград, Астрахань, Москву, Нижний Новгород, Петрозаводск, Псков, Санкт-Петербург, Кострому и многие другие города.
Все путешествие продлится 64 дня. Поезд преодолеет 32 тысячи километров и сделает больше 80 остановок с праздничной театрализованной программой. На крупных станциях можно посетить и сам состав — по билетам.
«
"С 31 декабря на 1 января я буду в каждом доме, в каждом городе, в каждом поселке, в каждой деревеньке, и все ребятишки и взрослые в Новый год получат достойные подарки", — традиционно обещает главный волшебник страны.
Проводницы перед отправкой "Поезда Деда Мороза"
1 из 3
Перед отправкой "Поезда Деда Мороза"
2 из 3
Маршрут "Поезда Деда Мороза"
3 из 3
Проводницы перед отправкой "Поезда Деда Мороза"
1 из 3
Перед отправкой "Поезда Деда Мороза"
2 из 3
Маршрут "Поезда Деда Мороза"
3 из 3
"Поезд Деда Мороза" — совместный проект РЖД и правительства Вологодской области. В составе есть приемная и спальни для команды. В вагоне "Сказочная деревня" помощники волшебника Шуршик, Тетушка Аушка и Дед Трескун проводят для детей игры и квесты, потом гостей приглашают на чаепитие в вагон-ресторан. В вагоне-лавке — северные сувениры.
В этом году в поезде появился кукольный театр, где показывают музыкальный спектакль "Волшебная книга". Его герои встречают вредную Бабу-ягу, стараются подружиться с персонажами сказки "12 месяцев" и поют вместе со Снежной королевой.
Дед Мороз из Великого Устюга во время экскурсии по вагонам
1 из 5
Дед Мороз идет по составу своего поезда
2 из 5
Спальный вагон "Поезда Деда Мороза"
3 из 5
Дед Мороз из Великого Устюга во время экскурсии по вагонам
1 из 5
Дед Мороз идет по составу своего поезда
2 из 5
Спальный вагон "Поезда Деда Мороза"
3 из 5
Это уже третье большое железнодорожное путешествие Деда Мороза. Первое, в 2021-м, продолжалось 41 день. В прошлом году за 85 дней поезд преодолел более 33 тысяч километров и попал в Книгу рекордов России.
Дома лучше: кто поздравляет Деда Мороза
Сколько ему лет — неизвестно. Сам он рассказывает, что тоже был ребенком и ходил в школу — лесную.
«
"Мне столько лет, сколько существует белый свет. Все годки не упомню. Я помню ваших пап, мам, бабушек и дедушек, когда они были маленькими, заглядывали под елку, мечтали о подарках. А коль их помню, значит, всех намного старше", — объясняет Дед Мороз.
В литературе этот персонаж известен с XIX века, после публикации "Сказок дедушки Иринея" Владимира Одоевского. Там фигурировал Мороз Иванович.
А дату его дня рождения выбрали дети — именно в середине ноября в Великом Устюге Вологодской области начинается климатическая зима, температура становится минусовой. Впервые отмечали в 2005-м.
Дед Мороз принимает поздравления и от коллег. В его вотчину приезжают карельский Паккайне, Тол Бабай из Удмуртии, Кыш Бабай из Татарстана и другие "родственники". Праздничные гулянья завершает зажжение огней на первой в году новогодней елке. Это всегда привлекает много туристов.
И популярность резиденции зимнего волшебника растет: в 2022-м ее посетили 496 тысяч человек — на 35 процентов больше, чем в 2021-м. Для гостей организуют экскурсии, встречи со сказочными персонажами. В тематическом парке — Почта Деда Мороза, Дом моды Деда Мороза, зоосад.
Правительство Вологодской области планирует превратить вотчину в крупнейший туристический кластер мирового уровня. Территорию расширят на 87 гектаров, построят гостиничный комплекс, спортивные и развлекательные объекты.
День рождения Деда Мороза отметят не только в Великом Устюге. Почти в 60 парках Подмосковья — анимационные программы, фотозоны, конкурсы, мастер-классы и многое другое.
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