https://ria.ru/20231118/dedmoroz-1909815180.html

Дорога праздника: как Дед Мороз везет Новый год по стране

Дорога праздника: как Дед Мороз везет Новый год по стране - РИА Новости, 18.11.2023

Дорога праздника: как Дед Мороз везет Новый год по стране

Сегодня у Деда Мороза день рождения и он принимает поздравления у себя на родине, в Великом Устюге Вологодской области. А затем продолжит новогоднее путешествие РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T08:00

2023-11-18T08:00

2023-11-18T08:10

культура

стиль жизни

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великий устюг

московская область (подмосковье)

новый год

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости, Анастасия Силкина. Сегодня у Деда Мороза день рождения и он принимает поздравления у себя на родине, в Великом Устюге Вологодской области. А затем продолжит новогоднее путешествие по стране. Куда он еще заглянет и что покажет — в материале РИА Новости.Большое турне: праздничный маршрут Деда МорозаДед Мороз в пути уже неделю — в компании внучки Снегурочки и своей сказочной команды. Его поезд отправился из Великого Устюга и побывал в Лабытнанги, Воркуте, Усинске, Печоре, Сосногорске, Ухте и Сыктывкаре. После дня рождения состав двинется на восток, проедет по Байкало-Амурской магистрали, доберется до Тынды Амурской области и вернется в европейскую часть страны.Маршрут пройдет через Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Красноярск, Читу, Иркутск, Челябинск, Уфу, Самару, Волгоград, Астрахань, Москву, Нижний Новгород, Петрозаводск, Псков, Санкт-Петербург, Кострому и многие другие города.Все путешествие продлится 64 дня. Поезд преодолеет 32 тысячи километров и сделает больше 80 остановок с праздничной театрализованной программой. На крупных станциях можно посетить и сам состав — по билетам."С 31 декабря на 1 января я буду в каждом доме, в каждом городе, в каждом поселке, в каждой деревеньке, и все ребятишки и взрослые в Новый год получат достойные подарки", — традиционно обещает главный волшебник страны."Поезд Деда Мороза" — совместный проект РЖД и правительства Вологодской области. В составе есть приемная и спальни для команды. В вагоне "Сказочная деревня" помощники волшебника Шуршик, Тетушка Аушка и Дед Трескун проводят для детей игры и квесты, потом гостей приглашают на чаепитие в вагон-ресторан. В вагоне-лавке — северные сувениры.В этом году в поезде появился кукольный театр, где показывают музыкальный спектакль "Волшебная книга". Его герои встречают вредную Бабу-ягу, стараются подружиться с персонажами сказки "12 месяцев" и поют вместе со Снежной королевой.Это уже третье большое железнодорожное путешествие Деда Мороза. Первое, в 2021-м, продолжалось 41 день. В прошлом году за 85 дней поезд преодолел более 33 тысяч километров и попал в Книгу рекордов России.Дома лучше: кто поздравляет Деда МорозаСколько ему лет — неизвестно. Сам он рассказывает, что тоже был ребенком и ходил в школу — лесную."Мне столько лет, сколько существует белый свет. Все годки не упомню. Я помню ваших пап, мам, бабушек и дедушек, когда они были маленькими, заглядывали под елку, мечтали о подарках. А коль их помню, значит, всех намного старше", — объясняет Дед Мороз.В литературе этот персонаж известен с XIX века, после публикации "Сказок дедушки Иринея" Владимира Одоевского. Там фигурировал Мороз Иванович.А дату его дня рождения выбрали дети — именно в середине ноября в Великом Устюге Вологодской области начинается климатическая зима, температура становится минусовой. Впервые отмечали в 2005-м.Дед Мороз принимает поздравления и от коллег. В его вотчину приезжают карельский Паккайне, Тол Бабай из Удмуртии, Кыш Бабай из Татарстана и другие "родственники". Праздничные гулянья завершает зажжение огней на первой в году новогодней елке. Это всегда привлекает много туристов.И популярность резиденции зимнего волшебника растет: в 2022-м ее посетили 496 тысяч человек — на 35 процентов больше, чем в 2021-м. Для гостей организуют экскурсии, встречи со сказочными персонажами. В тематическом парке — Почта Деда Мороза, Дом моды Деда Мороза, зоосад.Правительство Вологодской области планирует превратить вотчину в крупнейший туристический кластер мирового уровня. Территорию расширят на 87 гектаров, построят гостиничный комплекс, спортивные и развлекательные объекты. День рождения Деда Мороза отметят не только в Великом Устюге. Почти в 60 парках Подмосковья — анимационные программы, фотозоны, конкурсы, мастер-классы и многое другое.

https://ria.ru/20231110/puteshestviya-1907868518.html

вологодская область

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Анастасия Силкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Силкина

стиль жизни, дед мороз, ржд, вологодская область, великий устюг, московская область (подмосковье), новый год, снегурочка