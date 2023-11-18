https://ria.ru/20231118/ded_moroz-1910217420.html

День рождения Деда Мороза

День рождения Деда Мороза - РИА Новости, 18.11.2023

День рождения Деда Мороза

День рождения Деда Мороза отмечается в России в субботу. РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T02:32

2023-11-18T02:32

2023-11-18T02:32

общество

справки

великий устюг

россия

вологодская область

дед мороз

снегурочка

ямал ири

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. День рождения Деда Мороза отмечается в России в субботу.Ниже приводится справочная информация.18 ноября в России отмечается день рождения Деда Мороза. День рождения Деда Мороза празднуется на его родине в Великом Устюге (Вологодская область) с 2005 года. Идея отмечать этот праздник именно 18 ноября принадлежит детям. По их мнению, именно с этого дня в Вологодской области наступает настоящая зима.Сколько лет зимнему кудеснику, точно не знает никто, но известно, что за последние 2 тысячи лет Дед Мороз не раз представал в разных образах: сначала в облике восточнославянского духа холода Трескуна, затем как персонаж старинных сказок Морозко, в более поздних версиях – Мороз Иванович, Мороз Елкич.Приходить в дом с подарками дедушка стал с началом празднования Нового года на Руси. Раньше он дарил подарки послушным и умным детям, а озорников колотил палкой. Со временем Дед Мороз заменил палку волшебным посохом, который помогает ему отогревать все живое в лютые морозы и зажигать новогодние елки. Одаривать ребятишек подарками дедушке помогает внучка – Снегурочка.На страницах книг Дед Мороз впервые появился в 1840 году, когда были опубликованы "Детские сказки дедушки Иринея" Владимира Одоевского; тогда зимний кудесник был назван Морозом Ивановичем.В 1920-е годы, после Октябрьской революции, Россия вступила на путь борьбы с "религиозными предрассудками". С 1929 года были отменены все церковные праздники, рождественский выходной день стал рабочим, а Дед Мороз стал "продуктом антинародной деятельности капиталистов" и "религиозным хламом". Новый год вновь стал отмечаться лишь в 1936 году. В 1937 году Дед Мороз впервые появился перед советскими детьми вместе со своей внучкой Снегурочкой на празднике елки в московском Доме Союзов.Дед Мороз предпочитает носить длинную красную шубу, расшитую серебром, штаны, шапку, отороченную лебяжьим пухом, и украшенные узором варежки. На костюм для главного новогоднего волшебника уходит примерно четыре метра материи, пять-шесть метров тесьмы, 300-400 штук стразов, 1,5 метра меха. Настоящий Дед Мороз должен быть обладателем длинной, серебристой бороды, которая символизирует могущество, счастье, благополучие и богатство. В последнее время в костюме Деда Мороза появились новые элементы отделки: вышивка золотыми нитками, украшения стеклянных "алмазов" и "самоцветов". Современный Дед Мороз для большего комфорта может закрыть шею белым шарфом.Главный российский Дед Мороз много путешествует по стране. За свою долгую жизнь ему пришлось испробовать самые разнообразные виды транспорта: от саней до вертолета. Однако предпочтение зимний волшебник отдает все же белой тройке лошадей и лыжам.В Вологодской области с 1998 года реализуется проект "Великий Устюг – родина Деда Мороза". В 2002 году в 12 километрах от Великого Устюга создан культурно-развлекательный комплекс "Вотчина Деда Мороза". Здесь расположены Дом Деда Мороза, Тропа сказок, Зимний сад, зоосад, пасека, Почта Деда Мороза, ледник, кузница, столярная мастерская. В городе Великом Устюге находится Городская резиденция Деда Мороза и Дом моды Деда Мороза.На День рождения Деда Мороза в Великий Устюг ежегодно приезжают сказочные персонажи из разных стран и регионов России. За это время в гостях у Деда Мороза побывали Хранитель Холода из Якутии Чысхаанан, Ямал Ири из Салехарда, Вайнахтсман из города Целле (Германия), Микулаш из Словакии, Спридитис (Мальчик-с-пальчик), Месяц, Солнце и Богатырь Лачплесис из Латвии, Аяз Ата из Киргизии, Берендей из Переславля-Залесского, Лель из Тихвина, Снеговик из Архангельска, Тольяттинская Снегурочка с Морозцами, Баба Яга из Ярославской области, Кировская Кикимора, представители Вологодской земли – Золотая Рыбка, Купец, Солевар, Пчелка, Снегурочка из Костромы и другие персонажи.Дети с начала ноября отправляют видеопоздравления в адрес Деда Мороза, также ему традиционно приходят письма с пожеланиями на Новый год, в том числе и от взрослых россиян.День рождения Деда Мороза всегда проходит весело и празднично – гости участвуют во множестве конкурсов и соревнований. Праздничные мероприятия проходят не только в вотчине Деда Мороза, но и в Великом Устюге. В этот день на главной площади Великого Устюга Деда Мороз зажигает первую новогоднюю елку страны. После Дня Рождения Дед Мороз начинает свое новогоднее путешествие по стране.Поезд Деда Мороза – это совместный проект РЖД и правительства Вологодской области, в рамках которого Дед Мороз путешествует по российским городам с праздничной новогодней программой. Сказочный поезд представляет собой празднично оформленную передвижную резиденцию. Ее состав каждый год обновляется и пополняется новыми вагонами для развлечения детей. В 2023 году в нее вошли "вагон-приемная" главного волшебника, вагон "сказочная деревня" для проведения игр и квестов, "вагон-сцена" и "вагон-кукольный театр" для проведения представлений, "вагон-лавка" с северными сувенирами, "вагон-буфет" и "вагон-ресторан" для проведения чаепитий, а также спальные вагоны для команды помощников Деда Мороза. Поезд Деда Мороза проедет свыше 32 тысяч километров и остановится более чем в 80 городах.В 2023 году проекту "Великий Устюг – родина Деда Мороза" исполняется 25 лет. Только в 2022 году локацию посетили 496 тысяч человек, это на 35% больше, чем годом ранее. В этом году продажи новогодних туров в вотчину Деда Мороза в Великом Устюге заметно выросли по сравнению с прошлым годом. По оценкам туроператоров, прирост составляет 50-60%.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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