18 ноября в России отмечается день рождения Деда Мороза. День рождения Деда Мороза празднуется на его родине в Великом Устюге (Вологодская область) с 2005 года. Идея отмечать этот праздник именно 18 ноября принадлежит детям. По их мнению, именно с этого дня в Вологодской области наступает настоящая зима.

Сколько лет зимнему кудеснику точно не знает никто, но известно, что за последние две тысячи лет Дед Мороз не раз представал в разных образах: сначала в облике восточнославянского духа холода Трескуна, затем как персонаж старинных сказок Морозко, в более поздних версиях – Мороз Иванович, Мороз Елкич.

Приходить в дом с подарками дедушка стал с началом празднования Нового года на Руси. Раньше он дарил подарки послушным и умным детям, а озорников колотил палкой. Со временем Дед Мороз заменил палку волшебным посохом, который помогает ему отогревать все живое в лютые морозы и зажигать новогодние елки. Одаривать ребятишек подарками дедушке помогает внучка – Снегурочка.

На страницах книг Дед Мороз впервые появился в 1840 году, когда были опубликованы "Детские сказки дедушки Иринея" Владимира Одоевского; тогда зимний кудесник был назван Морозом Ивановичем.

В 1920-е годы, после Октябрьской революции, Россия вступила на путь борьбы с "религиозными предрассудками". С 1929 года были отменены все церковные праздники, рождественский выходной день стал рабочим, а Дед Мороз стал "продуктом антинародной деятельности капиталистов" и "религиозным хламом". Новый год вновь стал отмечаться лишь в 1936 году.

В 1937 году Дед Мороз впервые появился перед советскими детьми вместе со своей внучкой Снегурочкой на празднике елки в московском Доме Союзов.

Дед Мороз предпочитает носить длинную красную шубу, расшитую серебром, штаны, шапку, отороченную лебяжьим пухом и украшенные узором варежки. На костюм для главного новогоднего волшебника уходит примерно четыре метра материи, пять-шесть метров тесьмы, 300-400 штук стразов, 1,5 метра меха. Настоящий Дед Мороз должен быть обладателем длинной, серебристой бороды, которая символизирует могущество, счастье, благополучие и богатство. В последнее время в костюме Деда Мороза появились новые элементы отделки: вышивка золотыми нитками, украшения стеклянных "алмазов" и "самоцветов". Современный Дед Мороз для большего комфорта может закрыть шею белым шарфом.

Главный российский Дед Мороз много путешествует по стране. За свою долгую жизнь ему пришлось испробовать самые разнообразные виды транспорта: от саней до вертолета. Однако предпочтение зимний волшебник отдает все же белой тройке лошадей и лыжам.

В Вологодской области с 1998 года реализуется проект "Великий Устюг – родина Деда Мороза". В 2002 году в 12 километрах от Великого Устюга создан культурно-развлекательный комплекс "Вотчина Деда Мороза". Здесь расположены Дом Деда Мороза, Тропа сказок, Зимний сад, зоосад, пасека, Почта Деда Мороза, ледник, кузница, столярная мастерская. В городе Великом Устюге находится Городская резиденция Деда Мороза и Дом моды Деда Мороза.

На День рождения Деда Мороза в Великий Устюг ежегодно приезжают сказочные персонажи из разных стран и регионов России. За это время в гостях у Деда Мороза побывали Хранитель Холода из Якутии Чысхаанан, Ямал Ири из Салехарда, Вайнахтсман из города Целле (Германия), Микулаш из Словакии, Спридитис (Мальчик-с-пальчик), Месяц, Солнце и Богатырь Лачплесис из Латвии, Аяз Ата из Киргизии, Берендей из Переславля-Залесского, Лель из Тихвина, Снеговик из Архангельска, Тольяттинская Снегурочка с Морозцами, Баба Яга из Ярославской области, Кировская Кикимора, представители Вологодской земли – Золотая Рыбка, Купец, Солевар, Пчелка, Снегурочка из Костромы и другие персонажи.

Дети с начала ноября отправляют видеопоздравления в адрес Деда Мороза, также ему традиционно приходят письма с пожеланиями на Новый год, в том числе и от взрослых россиян.

День рождения Деда Мороза всегда проходит весело и празднично – гости участвуют во множестве конкурсов и соревнований. Праздничные мероприятия проходят не только в вотчине Деда Мороза, но и в Великом Устюге. В этот день на главной площади Великого Устюга Деда Мороз зажигает первую новогоднюю елку страны. После Дня Рождения Дед Мороз начинает свое новогоднее путешествие по стране.

В 2020 году в связи с пандемией COVID-19 мероприятия по случаю дня рождения Деда Мороза прошли в онлайн-режиме.

В 2021 году гостей Вотчины Деда Мороза ждет праздничная программа "18 мультября у Деда Мороза" – увлекательное погружение в атмосферу любимых сказок и мультфильмов, встречи с их героями, розыгрыши призов и многочисленные развлечения, а во время мультшоу "С Днем рождения, Дедушка Мороз", зажжется первая новогодняя елка и вспыхнут разноцветные огни праздничного фейерверка.