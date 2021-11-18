Рейтинг@Mail.ru
День рождения Деда Мороза - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:20 18.11.2021 (обновлено: 14:41 22.10.2025)
https://ria.ru/prazdniki/den-rozhdeniya-deda-moroza/
День рождения Деда Мороза
День рождения Деда Мороза - РИА Новости, 22.10.2025
День рождения Деда Мороза
18 ноября в России отмечается день рождения Деда Мороза. День рождения Деда Мороза празднуется на его родине в Великом Устюге (Вологодская область) с 2005 года. РИА Новости, 22.10.2025
2021-11-18T01:20:00+03:00
2025-10-22T14:41:00+03:00
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759242736_0:150:3076:1881_1920x0_80_0_0_0412b7b753f729957324f4e5e8c54ece.jpg
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759242736_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_be6dd76dcf3a4d2615b4e2edf3e9c6f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия
Россия
Главная / Праздники

День рождения Деда Мороза

© РИА Новости / Евгения НовоженинаДед Мороз
Дед Мороз - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Читать ria.ru в
Дзен
18 ноября в России отмечается день рождения Деда Мороза. День рождения Деда Мороза празднуется на его родине в Великом Устюге (Вологодская область) с 2005 года. Идея отмечать этот праздник именно 18 ноября принадлежит детям. По их мнению, именно с этого дня в Вологодской области наступает настоящая зима.
Сколько лет зимнему кудеснику точно не знает никто, но известно, что за последние две тысячи лет Дед Мороз не раз представал в разных образах: сначала в облике восточнославянского духа холода Трескуна, затем как персонаж старинных сказок Морозко, в более поздних версиях – Мороз Иванович, Мороз Елкич.
Приходить в дом с подарками дедушка стал с началом празднования Нового года на Руси. Раньше он дарил подарки послушным и умным детям, а озорников колотил палкой. Со временем Дед Мороз заменил палку волшебным посохом, который помогает ему отогревать все живое в лютые морозы и зажигать новогодние елки. Одаривать ребятишек подарками дедушке помогает внучка – Снегурочка.
На страницах книг Дед Мороз впервые появился в 1840 году, когда были опубликованы "Детские сказки дедушки Иринея" Владимира Одоевского; тогда зимний кудесник был назван Морозом Ивановичем.
В 1920-е годы, после Октябрьской революции, Россия вступила на путь борьбы с "религиозными предрассудками". С 1929 года были отменены все церковные праздники, рождественский выходной день стал рабочим, а Дед Мороз стал "продуктом антинародной деятельности капиталистов" и "религиозным хламом". Новый год вновь стал отмечаться лишь в 1936 году.
В 1937 году Дед Мороз впервые появился перед советскими детьми вместе со своей внучкой Снегурочкой на празднике елки в московском Доме Союзов.
Дед Мороз предпочитает носить длинную красную шубу, расшитую серебром, штаны, шапку, отороченную лебяжьим пухом и украшенные узором варежки. На костюм для главного новогоднего волшебника уходит примерно четыре метра материи, пять-шесть метров тесьмы, 300-400 штук стразов, 1,5 метра меха. Настоящий Дед Мороз должен быть обладателем длинной, серебристой бороды, которая символизирует могущество, счастье, благополучие и богатство. В последнее время в костюме Деда Мороза появились новые элементы отделки: вышивка золотыми нитками, украшения стеклянных "алмазов" и "самоцветов". Современный Дед Мороз для большего комфорта может закрыть шею белым шарфом.
Главный российский Дед Мороз много путешествует по стране. За свою долгую жизнь ему пришлось испробовать самые разнообразные виды транспорта: от саней до вертолета. Однако предпочтение зимний волшебник отдает все же белой тройке лошадей и лыжам.
В Вологодской области с 1998 года реализуется проект "Великий Устюг – родина Деда Мороза". В 2002 году в 12 километрах от Великого Устюга создан культурно-развлекательный комплекс "Вотчина Деда Мороза". Здесь расположены Дом Деда Мороза, Тропа сказок, Зимний сад, зоосад, пасека, Почта Деда Мороза, ледник, кузница, столярная мастерская. В городе Великом Устюге находится Городская резиденция Деда Мороза и Дом моды Деда Мороза.
На День рождения Деда Мороза в Великий Устюг ежегодно приезжают сказочные персонажи из разных стран и регионов России. За это время в гостях у Деда Мороза побывали Хранитель Холода из Якутии Чысхаанан, Ямал Ири из Салехарда, Вайнахтсман из города Целле (Германия), Микулаш из Словакии, Спридитис (Мальчик-с-пальчик), Месяц, Солнце и Богатырь Лачплесис из Латвии, Аяз Ата из Киргизии, Берендей из Переславля-Залесского, Лель из Тихвина, Снеговик из Архангельска, Тольяттинская Снегурочка с Морозцами, Баба Яга из Ярославской области, Кировская Кикимора, представители Вологодской земли – Золотая Рыбка, Купец, Солевар, Пчелка, Снегурочка из Костромы и другие персонажи.
Дети с начала ноября отправляют видеопоздравления в адрес Деда Мороза, также ему традиционно приходят письма с пожеланиями на Новый год, в том числе и от взрослых россиян.
День рождения Деда Мороза всегда проходит весело и празднично – гости участвуют во множестве конкурсов и соревнований. Праздничные мероприятия проходят не только в вотчине Деда Мороза, но и в Великом Устюге. В этот день на главной площади Великого Устюга Деда Мороз зажигает первую новогоднюю елку страны. После Дня Рождения Дед Мороз начинает свое новогоднее путешествие по стране.
В 2020 году в связи с пандемией COVID-19 мероприятия по случаю дня рождения Деда Мороза прошли в онлайн-режиме.
В 2021 году гостей Вотчины Деда Мороза ждет праздничная программа "18 мультября у Деда Мороза" – увлекательное погружение в атмосферу любимых сказок и мультфильмов, встречи с их героями, розыгрыши призов и многочисленные развлечения, а во время мультшоу "С Днем рождения, Дедушка Мороз", зажжется первая новогодняя елка и вспыхнут разноцветные огни праздничного фейерверка.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
ПраздникиРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала