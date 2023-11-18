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Биография Александра Бречалова

Биография Александра Бречалова - РИА Новости, 18.11.2023

Биография Александра Бречалова

Глава Удмуртии Александр Бречалов отмечает в субботу 50-летие. РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T02:29

2023-11-18T02:29

2023-11-18T02:30

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов отмечает в субботу 50-летие.Глава Удмуртии Александр Владимирович Бречалов родился 18 ноября 1973 года в поселке Тлюстенхабль (Республика Адыгея).В 1994 году с отличием окончил Краснодарское высшее военное училище (военный институт) им. генерала армии С.М. Штеменко, в 1999 году – Московскую государственную юридическую академию им. О.Е. Кутафина.С 1994 года по 1996 год работал заместителем начальника службы режима Чкаловского гарнизона (авиационная дивизия особого назначения).С 1996 года по 1999 год работал юрисконсультом в ЗАО "ТВ-6 Москва".В 1999-2001 годах – старший юрисконсульт в ОАО "Альфа Банк".В 2001-2002 годах – начальник юридического отдела ООО КБ "Юниаструм Банк".В 2002-2003 годах – директор юридического департамента ООО КБ "Юниаструм Банк".В 2003-2006 годах – генеральный директор ООО "Юниаструм Консалтинг".С 2006 года по 2013 год – президент ООО "ВБО Консалт".В 2007-2014 годах – член совета директоров ООО КБ "Юниаструм Банк".С декабря 2005 года – член президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России". Руководитель регионального отделения "Опоры России" в Краснодарском крае.С октября 2008 года – вице-президент "Опоры России".В апреле 2009 года учредил медиахолдинг "Опора-кредит", представляющий информацию о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства.15 ноября 2012 года был избран президентом Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России".С ноября 2014 года – первый вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России".В 2014 -2017 годах– секретарь Общественной палаты Российской Федерации.В 2015-2017 годах – член Совета при президенте РФ по противодействию коррупции.В июне 2016 года стал членом Наблюдательного совета Общества "Знание".С 2016 года – член Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.4 апреля 2017 года президент РФ Владимир Путин назначил Александра Бречалова исполняющим обязанности главы Удмуртии.10 сентября 2017 года Бречалов был избран главой Удмуртии, получив поддержку 78,16% избирателей. 18 сентября Александр Бречалов официально вступил в должность главы Удмуртии.В июне 2022 года "Единая Россия" выдвинула Александра Бречалова кандидатом от партии на выборах главы Удмуртии в сентябре 2022 года.В сентябре 2022 года Александр Бречалов победил на выборах главы Удмуртии, набрав 64,37% голосов.Член Государственного совета РФ.С 2017 года – председатель попечительского совета Федерации триатлона России.С 2020 года – секретарь Удмуртского регионального отделения партии "Единая Россия".Состоит в комиссии при президенте по определению кандидатур на присуждение Госпремий за достижения в области правозащитной и благотворительной деятельности.Награжден орденом Дружбы (2023).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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политика, россия, республика адыгея, справки, краснодарский край, александр бречалов, владимир путин, юниаструм банк, единая россия, общество "знание"