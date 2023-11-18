https://ria.ru/20231118/brechalov-1910217116.html
Биография Александра Бречалова
Биография Александра Бречалова - РИА Новости, 18.11.2023
Биография Александра Бречалова
Глава Удмуртии Александр Бречалов отмечает в субботу 50-летие. РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T02:29
2023-11-18T02:29
2023-11-18T02:30
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов отмечает в субботу 50-летие.Глава Удмуртии Александр Владимирович Бречалов родился 18 ноября 1973 года в поселке Тлюстенхабль (Республика Адыгея).В 1994 году с отличием окончил Краснодарское высшее военное училище (военный институт) им. генерала армии С.М. Штеменко, в 1999 году – Московскую государственную юридическую академию им. О.Е. Кутафина.С 1994 года по 1996 год работал заместителем начальника службы режима Чкаловского гарнизона (авиационная дивизия особого назначения).С 1996 года по 1999 год работал юрисконсультом в ЗАО "ТВ-6 Москва".В 1999-2001 годах – старший юрисконсульт в ОАО "Альфа Банк".В 2001-2002 годах – начальник юридического отдела ООО КБ "Юниаструм Банк".В 2002-2003 годах – директор юридического департамента ООО КБ "Юниаструм Банк".В 2003-2006 годах – генеральный директор ООО "Юниаструм Консалтинг".С 2006 года по 2013 год – президент ООО "ВБО Консалт".В 2007-2014 годах – член совета директоров ООО КБ "Юниаструм Банк".С декабря 2005 года – член президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России". Руководитель регионального отделения "Опоры России" в Краснодарском крае.С октября 2008 года – вице-президент "Опоры России".В апреле 2009 года учредил медиахолдинг "Опора-кредит", представляющий информацию о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства.15 ноября 2012 года был избран президентом Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России".С ноября 2014 года – первый вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России".В 2014 -2017 годах– секретарь Общественной палаты Российской Федерации.В 2015-2017 годах – член Совета при президенте РФ по противодействию коррупции.В июне 2016 года стал членом Наблюдательного совета Общества "Знание".С 2016 года – член Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.4 апреля 2017 года президент РФ Владимир Путин назначил Александра Бречалова исполняющим обязанности главы Удмуртии.10 сентября 2017 года Бречалов был избран главой Удмуртии, получив поддержку 78,16% избирателей. 18 сентября Александр Бречалов официально вступил в должность главы Удмуртии.В июне 2022 года "Единая Россия" выдвинула Александра Бречалова кандидатом от партии на выборах главы Удмуртии в сентябре 2022 года.В сентябре 2022 года Александр Бречалов победил на выборах главы Удмуртии, набрав 64,37% голосов.Член Государственного совета РФ.С 2017 года – председатель попечительского совета Федерации триатлона России.С 2020 года – секретарь Удмуртского регионального отделения партии "Единая Россия".Состоит в комиссии при президенте по определению кандидатур на присуждение Госпремий за достижения в области правозащитной и благотворительной деятельности.Награжден орденом Дружбы (2023).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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политика, россия, республика адыгея, справки, краснодарский край, александр бречалов, владимир путин, юниаструм банк, единая россия, общество "знание"
Политика, Россия, Республика Адыгея, Справки, Краснодарский край, Александр Бречалов, Владимир Путин, Юниаструм банк, Единая Россия, Общество "Знание"
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов отмечает в субботу 50-летие.
Глава Удмуртии Александр Владимирович Бречалов родился 18 ноября 1973 года в поселке Тлюстенхабль (Республика Адыгея
).
В 1994 году с отличием окончил Краснодарское высшее военное училище (военный институт) им. генерала армии С.М. Штеменко, в 1999 году – Московскую государственную юридическую академию им. О.Е. Кутафина.
С 1994 года по 1996 год работал заместителем начальника службы режима Чкаловского гарнизона (авиационная дивизия особого назначения).
С 1996 года по 1999 год работал юрисконсультом в ЗАО "ТВ-6 Москва".
В 1999-2001 годах – старший юрисконсульт в ОАО "Альфа Банк".
В 2001-2002 годах – начальник юридического отдела ООО КБ "Юниаструм Банк
".
В 2002-2003 годах – директор юридического департамента ООО КБ "Юниаструм Банк".
В 2003-2006 годах – генеральный директор ООО "Юниаструм Консалтинг".
С 2006 года по 2013 год – президент ООО "ВБО Консалт".
В 2007-2014 годах – член совета директоров ООО КБ "Юниаструм Банк".
С декабря 2005 года – член президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России". Руководитель регионального отделения "Опоры России" в Краснодарском крае
.
С октября 2008 года – вице-президент "Опоры России".
В апреле 2009 года учредил медиахолдинг "Опора-кредит", представляющий информацию о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства.
15 ноября 2012 года был избран президентом Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России".
С ноября 2014 года – первый вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России".
В 2014 -2017 годах– секретарь Общественной палаты Российской Федерации.
В 2015-2017 годах – член Совета при президенте РФ
по противодействию коррупции.
В июне 2016 года стал членом Наблюдательного совета Общества "Знание
".
С 2016 года – член Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
4 апреля 2017 года президент РФ Владимир Путин
назначил Александра Бречалова исполняющим обязанности главы Удмуртии.
10 сентября 2017 года Бречалов был избран главой Удмуртии, получив поддержку 78,16% избирателей. 18 сентября Александр Бречалов официально вступил в должность главы Удмуртии.
В июне 2022 года "Единая Россия
" выдвинула Александра Бречалова кандидатом от партии на выборах главы Удмуртии в сентябре 2022 года.
В сентябре 2022 года Александр Бречалов победил на выборах главы Удмуртии, набрав 64,37% голосов.
Член Государственного совета РФ.
С 2017 года – председатель попечительского совета Федерации
триатлона России.
С 2020 года – секретарь Удмуртского регионального отделения партии "Единая Россия".
Состоит в комиссии при президенте по определению кандидатур на присуждение Госпремий за достижения в области правозащитной и благотворительной деятельности.
Награжден орденом Дружбы (2023).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников