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В Финляндию из России в субботу прибыл 71 беженец - РИА Новости, 18.11.2023
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22:15 18.11.2023
https://ria.ru/20231118/bezhentsy-1910329884.html
В Финляндию из России в субботу прибыл 71 беженец
В Финляндию из России в субботу прибыл 71 беженец - РИА Новости, 18.11.2023
В Финляндию из России в субботу прибыл 71 беженец
Семьдесят один проситель убежища из Сирии, Ирака, Сомали и других стран прибыл с территории России в Финляндию за субботу, ситуация на границе спокойная,... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T22:15
2023-11-18T22:15
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ХЕЛЬСИНКИ, 18 ноя - РИА Новости. Семьдесят один проситель убежища из Сирии, Ирака, Сомали и других стран прибыл с территории России в Финляндию за субботу, ситуация на границе спокойная, сообщает Пограничная охрана Финляндии в сети Х по итогам дневной работы пунктов пропуска. С 18 ноября ни один из четырех пунктов пропуска на границе РФ и Финляндии не работает круглосуточно. Последним в субботу закрылся в 18.00 (19.00 мск) пункт Вартиус-Люття. &quot;Сегодня 18.11. На данный момент в пункты пропуска на восточной границе прибыл в общей сложности 71 проситель убежища. Зоны закрытых пограничных переходов огорожены, движение транспорта остановлено. Ситуация на сухопутной границе в настоящее время спокойная и нормальная&quot;, - говорится в сообщении Погранохраны.Финский кабмин из-за ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией решил с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть пункты пропуска на границе на юго-востоке страны, ближайшие к Петербургу. Будут закрыты четыре пункта пропуска из восьми, оставшиеся работать КПП расположены на севере Финляндии. Только два из работающих - Вартиус и Салла - будут вести прием заявлений об убежище, следует из решения финского правительства.
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в мире, финляндия, россия, сирия
В мире, Финляндия, Россия, Сирия
В Финляндию из России в субботу прибыл 71 беженец

В Финляндию из России в субботу прибыл 71 беженец из Сирии, Ирака и других стран

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкКонтрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе
Контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 18 ноя - РИА Новости. Семьдесят один проситель убежища из Сирии, Ирака, Сомали и других стран прибыл с территории России в Финляндию за субботу, ситуация на границе спокойная, сообщает Пограничная охрана Финляндии в сети Х по итогам дневной работы пунктов пропуска.
С 18 ноября ни один из четырех пунктов пропуска на границе РФ и Финляндии не работает круглосуточно. Последним в субботу закрылся в 18.00 (19.00 мск) пункт Вартиус-Люття.
«

"Сегодня 18.11. На данный момент в пункты пропуска на восточной границе прибыл в общей сложности 71 проситель убежища. Зоны закрытых пограничных переходов огорожены, движение транспорта остановлено. Ситуация на сухопутной границе в настоящее время спокойная и нормальная", - говорится в сообщении Погранохраны.

Финский кабмин из-за ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией решил с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть пункты пропуска на границе на юго-востоке страны, ближайшие к Петербургу. Будут закрыты четыре пункта пропуска из восьми, оставшиеся работать КПП расположены на севере Финляндии. Только два из работающих - Вартиус и Салла - будут вести прием заявлений об убежище, следует из решения финского правительства.
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