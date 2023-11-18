https://ria.ru/20231118/bezhentsy-1910329884.html

В Финляндию из России в субботу прибыл 71 беженец

В Финляндию из России в субботу прибыл 71 беженец - РИА Новости, 18.11.2023

В Финляндию из России в субботу прибыл 71 беженец

Семьдесят один проситель убежища из Сирии, Ирака, Сомали и других стран прибыл с территории России в Финляндию за субботу, ситуация на границе спокойная,... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T22:15

2023-11-18T22:15

2023-11-18T22:15

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ХЕЛЬСИНКИ, 18 ноя - РИА Новости. Семьдесят один проситель убежища из Сирии, Ирака, Сомали и других стран прибыл с территории России в Финляндию за субботу, ситуация на границе спокойная, сообщает Пограничная охрана Финляндии в сети Х по итогам дневной работы пунктов пропуска. С 18 ноября ни один из четырех пунктов пропуска на границе РФ и Финляндии не работает круглосуточно. Последним в субботу закрылся в 18.00 (19.00 мск) пункт Вартиус-Люття. "Сегодня 18.11. На данный момент в пункты пропуска на восточной границе прибыл в общей сложности 71 проситель убежища. Зоны закрытых пограничных переходов огорожены, движение транспорта остановлено. Ситуация на сухопутной границе в настоящее время спокойная и нормальная", - говорится в сообщении Погранохраны.Финский кабмин из-за ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией решил с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть пункты пропуска на границе на юго-востоке страны, ближайшие к Петербургу. Будут закрыты четыре пункта пропуска из восьми, оставшиеся работать КПП расположены на севере Финляндии. Только два из работающих - Вартиус и Салла - будут вести прием заявлений об убежище, следует из решения финского правительства.

https://ria.ru/20231113/granitsa-1909229261.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, финляндия, россия, сирия