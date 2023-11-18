https://ria.ru/20231118/bezhentsy-1910292014.html
В Финляндии рассказали о беженцах, прибывающих на границу из России
В Финляндии рассказали о беженцах, прибывающих на границу из России - РИА Новости, 18.11.2023
В Финляндии рассказали о беженцах, прибывающих на границу из России
Беженцы из Ирака, Сомали, Сирии и других стран продолжили прибывать со стороны России на работающие пропускные пункты на севере Финляндии, рассказал на... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T16:47
2023-11-18T16:47
2023-11-18T21:08
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ХЕЛЬСИНКИ, 18 ноя — РИА Новости. Беженцы из Ирака, Сомали, Сирии и других стран продолжили прибывать со стороны России на работающие пропускные пункты на севере Финляндии, рассказал на пресс-брифинге, посвященном миграционной ситуации на границе с РФ, в субботу капитан Пограничной охраны Финляндии Йоуко Киннунен. "К полудню субботы к пограничному переходу "Вартиус" прибыли 30 человек. Трудно оценить ожидаемое количество просителей убежища, но пограничный переход "Вартиус" рассчитан на десятки человек", — отметил он. Трансляцию брифинга вели финские СМИ. Новшеством для уже заснеженного северного пропускного пункта стало, что беженцы прибывают из России не только на велосипедах, но и на самокатах. Ввиду требования российских пограничников и соблюдения российского законодательства, уточняли ранее финские СМИ. "Сейчас, когда я смотрю на границу в паре сотен метров, оттуда уже прибывает следующая группа. Их документы имеют российские отметки о досмотре. Они идут к финской границе пешком, а теперь даже едут на самокатах. Русские пропустили их и жестами указали, чтобы они направлялись в Финляндию", — сказал Киннунен. Пятница, 17 ноября, стала рекордным днем по прибытию из России просителей убежища, как сообщила Пограничная охрана Финляндии, по всей границе было подано 220 заявлений об убежище. За весь год в Финляндии по всей сухопутной границе с Россией было зарегистрировано 335 заявлений об убежище. Финский кабмин ввиду ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией решил с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть пункты пропуска на границе на юго-востоке страны, ближайшие к Петербургу. Будут закрыты четыре пункта пропуска из восьми, оставшиеся работать КПП расположены на севере Финляндии, ни один из них не работает круглосуточно. И только два из работающих: "Вартиус" и "Салла" будут вести прием заявлений об убежище, решило финское правительство.
https://ria.ru/20231118/finlyandiya-1910266007.html
https://ria.ru/20231117/peskoy-1910201033.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, россия
В мире, Финляндия, Россия
В Финляндии рассказали о беженцах, прибывающих на границу из России
В Финляндии заявили о беженцах, прибывающих на границу из России на самокатах
ХЕЛЬСИНКИ, 18 ноя — РИА Новости. Беженцы из Ирака, Сомали, Сирии и других стран продолжили прибывать со стороны России на работающие пропускные пункты на севере Финляндии, рассказал на пресс-брифинге, посвященном миграционной ситуации на границе с РФ, в субботу капитан Пограничной охраны Финляндии Йоуко Киннунен.
"К полудню субботы к пограничному переходу "Вартиус" прибыли 30 человек. Трудно оценить ожидаемое количество просителей убежища, но пограничный переход "Вартиус" рассчитан на десятки человек", — отметил он. Трансляцию брифинга вели финские СМИ.
Новшеством для уже заснеженного северного пропускного пункта стало, что беженцы прибывают из России не только на велосипедах, но и на самокатах. Ввиду требования российских пограничников и соблюдения российского законодательства, уточняли ранее финские СМИ.
"Сейчас, когда я смотрю на границу в паре сотен метров, оттуда уже прибывает следующая группа. Их документы имеют российские отметки о досмотре. Они идут к финской границе пешком, а теперь даже едут на самокатах. Русские пропустили их и жестами указали, чтобы они направлялись в Финляндию", — сказал Киннунен.
Россияне в Финляндии провели митинг против закрытия КПП на границе
Пятница, 17 ноября, стала рекордным днем по прибытию из России просителей убежища, как сообщила Пограничная охрана Финляндии, по всей границе было подано 220 заявлений об убежище. За весь год в Финляндии по всей сухопутной границе с Россией было зарегистрировано 335 заявлений об убежище.
Финский кабмин ввиду ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией решил с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть пункты пропуска на границе на юго-востоке страны, ближайшие к Петербургу
. Будут закрыты четыре пункта пропуска из восьми, оставшиеся работать КПП расположены на севере Финляндии, ни один из них не работает круглосуточно. И только два из работающих: "Вартиус" и "Салла" будут вести прием заявлений об убежище, решило финское правительство.
Песков назвал выбранный Финляндией путь конфронтации большой ошибкой