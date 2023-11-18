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Минобороны подтвердило уничтожение украинского БПЛА над Брянской областью - РИА Новости, 18.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:45 18.11.2023
https://ria.ru/20231118/bespilotnik-1910234994.html
Минобороны подтвердило уничтожение украинского БПЛА над Брянской областью
Минобороны подтвердило уничтожение украинского БПЛА над Брянской областью - РИА Новости, 18.11.2023
Минобороны подтвердило уничтожение украинского БПЛА над Брянской областью
Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА самолетного типа над Брянской областью, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T08:45
2023-11-18T08:45
специальная военная операция на украине
брянская область
россия
унечский район
александр богомаз
безопасность
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА самолетного типа над Брянской областью, сообщили в субботу в Минобороны РФ. В субботу утром губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над Унечским районом региона силами ПВО сбит украинский беспилотник, пострадавших и разрушений нет. "Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - отметили в ведомстве.
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брянская область, россия, унечский район, александр богомаз, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Унечский район, Александр Богомаз, Безопасность
Минобороны подтвердило уничтожение украинского БПЛА над Брянской областью

Минобороны: над Брянской областью уничтожили украинский БПЛА самолетного типа

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости / Артем Житенев
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Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА самолетного типа над Брянской областью, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
В субботу утром губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над Унечским районом региона силами ПВО сбит украинский беспилотник, пострадавших и разрушений нет.
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - отметили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьРоссияУнечский районАлександр БогомазБезопасность
 
 
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