https://ria.ru/20231118/bespilotnik-1910234994.html

Минобороны подтвердило уничтожение украинского БПЛА над Брянской областью

Минобороны подтвердило уничтожение украинского БПЛА над Брянской областью - РИА Новости, 18.11.2023

Минобороны подтвердило уничтожение украинского БПЛА над Брянской областью

Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА самолетного типа над Брянской областью, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T08:45

2023-11-18T08:45

2023-11-18T08:45

специальная военная операция на украине

брянская область

россия

унечский район

александр богомаз

безопасность

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА самолетного типа над Брянской областью, сообщили в субботу в Минобороны РФ. В субботу утром губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над Унечским районом региона силами ПВО сбит украинский беспилотник, пострадавших и разрушений нет. "Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20231114/bpla-1909282217.html

брянская область

россия

унечский район

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Дарья Буймова

брянская область, россия, унечский район, александр богомаз, безопасность