https://ria.ru/20231118/bespilotnik-1910232260.html

В Брянской области сбили украинский беспилотник

В Брянской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 18.11.2023

В Брянской области сбили украинский беспилотник

Российские военные уничтожили два беспилотника ВСУ над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T08:11

2023-11-18T08:11

2023-11-18T08:39

брянская область

происшествия

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

александр богомаз

россия

унечский район

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Российские военные уничтожили два беспилотника ВСУ над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Силами ПВО Министерства обороны России пресечена атака украинских террористов. Над Унечским районом сбит беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и разрушений нет", — написал глава региона.На месте работают оперативные и экстренные службы, уточнил Богомаз. Позднее Минобороны подтвердило, что бойцы вывели из строя украинский БПЛА самолетного типа.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В минувший четверг Вооруженные силы перехватили еще два украинских дрона над Брянской областью.В регионе наряду с Курской, Белгородской областями и Крымом действует высокий уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20231117/bespilotniki-1910006100.html

брянская область

россия

унечский район

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Варвара Скокшина

брянская область, происшествия, вооруженные силы украины, александр богомаз, россия, унечский район