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В Брянской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 18.11.2023
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08:11 18.11.2023 (обновлено: 08:39 18.11.2023)
https://ria.ru/20231118/bespilotnik-1910232260.html
В Брянской области сбили украинский беспилотник
В Брянской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 18.11.2023
В Брянской области сбили украинский беспилотник
Российские военные уничтожили два беспилотника ВСУ над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T08:11
2023-11-18T08:39
брянская область
происшествия
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
александр богомаз
россия
унечский район
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Российские военные уничтожили два беспилотника ВСУ над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Силами ПВО Министерства обороны России пресечена атака украинских террористов. Над Унечским районом сбит беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и разрушений нет", — написал глава региона.На месте работают оперативные и экстренные службы, уточнил Богомаз. Позднее Минобороны подтвердило, что бойцы вывели из строя украинский БПЛА самолетного типа.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В минувший четверг Вооруженные силы перехватили еще два украинских дрона над Брянской областью.В регионе наряду с Курской, Белгородской областями и Крымом действует высокий уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20231117/bespilotniki-1910006100.html
брянская область
россия
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брянская область, происшествия, вооруженные силы украины, александр богомаз, россия, унечский район
Брянская область, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Александр Богомаз, Россия, Унечский район
В Брянской области сбили украинский беспилотник

Силы ПВО сбили украинский беспилотник в Брянской области

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Российские военные уничтожили два беспилотника ВСУ над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
«
"Силами ПВО Министерства обороны России пресечена атака украинских террористов. Над Унечским районом сбит беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и разрушений нет", — написал глава региона.
На месте работают оперативные и экстренные службы, уточнил Богомаз. Позднее Минобороны подтвердило, что бойцы вывели из строя украинский БПЛА самолетного типа.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В минувший четверг Вооруженные силы перехватили еще два украинских дрона над Брянской областью.
В регионе наряду с Курской, Белгородской областями и Крымом действует высокий уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьПроисшествияВооруженные силы УкраиныАлександр БогомазРоссияУнечский район
 
 
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