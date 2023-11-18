https://ria.ru/20231118/benzin-1910236118.html

Эксперт рассказал, чего не хватает для снижения цен на бензин в России

Эксперт рассказал, чего не хватает для снижения цен на бензин в России - РИА Новости, 18.11.2023

Эксперт рассказал, чего не хватает для снижения цен на бензин в России

Отмена запрета на экспорт бензина из РФ позволит нормализовать регулирование топливного рынка, но для того, чтобы цены на топливо значительно снизились, отрасли РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T09:04

2023-11-18T09:04

2023-11-18T09:04

экономика

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

аи-95

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Отмена запрета на экспорт бензина из РФ позволит нормализовать регулирование топливного рынка, но для того, чтобы цены на топливо значительно снизились, отрасли не хватает рыночной конкуренции между производителями, поделился мнением с РИА Новости эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов. Правительство России с 17 ноября снимает временный запрет на экспорт бензина с целью недопущения разгрузки нефтеперерабатывающих заводов и обеспечения высоких уровней производства топлива, сообщило ранее Минэнерго РФ. "Отмена запрета на экспорт бензина позволит нормализовать регулирование топливного рынка, но не станет серьезным стимулом для снижения цен. Это все равно не решит ключевой проблемы отрасли - отсутствия реальной конкуренции в производстве топлива, из-за чего у производителей нет рыночных стимулов для снижения цен", - сказал Родионов. "Де-факто, топливный рынок держится на "джентльменском соглашении", в рамках которого нефтяники удерживают цены в границах инфляции в обмен на многомиллиардные субсидии в адрес НПЗ", - считает собеседник агентства. По его мнению, эту проблему можно решить только за счет демонополизации нефтепереработки, а также резкого повышения нормативов биржевых продаж, снижения акцизов и облегчения региональных нормативов предоставления земли под строительство новых автозаправок. "Эти меры позволят сдерживать рост оптовых и розничных цен без предоставления субсидий", - резюмировал Родионов. Биржевые цены на топливо в России начали расти весной и несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Правительство РФ 21 сентября вводило запрет на экспорт бензина и дизтоплива. Позже, 6 октября, оно утвердило дополнительные меры. Среди них - возврат к выплатам по демпферу в полном объеме, снятие запрета на экспорт дизельного топлива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%. Также вводилась заградительная пошлина на экспорт для непроизводителей топлива - 50 тысяч рублей за тонну; повышены нормативы обязательных продаж на бирже бензина Аи-95 до 15%, дизтоплива - до 12,5%.

https://ria.ru/20231110/tseny-1908772507.html

https://ria.ru/20231009/benzin-1901512341.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), аи-95