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Эксперт рассказал, чего не хватает для снижения цен на бензин в России - РИА Новости, 18.11.2023
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09:04 18.11.2023
https://ria.ru/20231118/benzin-1910236118.html
Эксперт рассказал, чего не хватает для снижения цен на бензин в России
Эксперт рассказал, чего не хватает для снижения цен на бензин в России - РИА Новости, 18.11.2023
Эксперт рассказал, чего не хватает для снижения цен на бензин в России
Отмена запрета на экспорт бензина из РФ позволит нормализовать регулирование топливного рынка, но для того, чтобы цены на топливо значительно снизились, отрасли РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T09:04
2023-11-18T09:04
экономика
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
аи-95
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Отмена запрета на экспорт бензина из РФ позволит нормализовать регулирование топливного рынка, но для того, чтобы цены на топливо значительно снизились, отрасли не хватает рыночной конкуренции между производителями, поделился мнением с РИА Новости эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов. Правительство России с 17 ноября снимает временный запрет на экспорт бензина с целью недопущения разгрузки нефтеперерабатывающих заводов и обеспечения высоких уровней производства топлива, сообщило ранее Минэнерго РФ. "Отмена запрета на экспорт бензина позволит нормализовать регулирование топливного рынка, но не станет серьезным стимулом для снижения цен. Это все равно не решит ключевой проблемы отрасли - отсутствия реальной конкуренции в производстве топлива, из-за чего у производителей нет рыночных стимулов для снижения цен", - сказал Родионов. "Де-факто, топливный рынок держится на "джентльменском соглашении", в рамках которого нефтяники удерживают цены в границах инфляции в обмен на многомиллиардные субсидии в адрес НПЗ", - считает собеседник агентства. По его мнению, эту проблему можно решить только за счет демонополизации нефтепереработки, а также резкого повышения нормативов биржевых продаж, снижения акцизов и облегчения региональных нормативов предоставления земли под строительство новых автозаправок. "Эти меры позволят сдерживать рост оптовых и розничных цен без предоставления субсидий", - резюмировал Родионов. Биржевые цены на топливо в России начали расти весной и несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Правительство РФ 21 сентября вводило запрет на экспорт бензина и дизтоплива. Позже, 6 октября, оно утвердило дополнительные меры. Среди них - возврат к выплатам по демпферу в полном объеме, снятие запрета на экспорт дизельного топлива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%. Также вводилась заградительная пошлина на экспорт для непроизводителей топлива - 50 тысяч рублей за тонну; повышены нормативы обязательных продаж на бирже бензина Аи-95 до 15%, дизтоплива - до 12,5%.
https://ria.ru/20231110/tseny-1908772507.html
https://ria.ru/20231009/benzin-1901512341.html
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экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), аи-95
Экономика, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), АИ-95
Эксперт рассказал, чего не хватает для снижения цен на бензин в России

Эксперт: для снижения цен на бензин в России не хватает конкуренции

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПистолеты топливораздаточной колонки на АЗС
Пистолеты топливораздаточной колонки на АЗС - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Пистолеты топливораздаточной колонки на АЗС. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Отмена запрета на экспорт бензина из РФ позволит нормализовать регулирование топливного рынка, но для того, чтобы цены на топливо значительно снизились, отрасли не хватает рыночной конкуренции между производителями, поделился мнением с РИА Новости эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов.
Правительство России с 17 ноября снимает временный запрет на экспорт бензина с целью недопущения разгрузки нефтеперерабатывающих заводов и обеспечения высоких уровней производства топлива, сообщило ранее Минэнерго РФ.
"Отмена запрета на экспорт бензина позволит нормализовать регулирование топливного рынка, но не станет серьезным стимулом для снижения цен. Это все равно не решит ключевой проблемы отрасли - отсутствия реальной конкуренции в производстве топлива, из-за чего у производителей нет рыночных стимулов для снижения цен", - сказал Родионов.
"Де-факто, топливный рынок держится на "джентльменском соглашении", в рамках которого нефтяники удерживают цены в границах инфляции в обмен на многомиллиардные субсидии в адрес НПЗ", - считает собеседник агентства.
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По его мнению, эту проблему можно решить только за счет демонополизации нефтепереработки, а также резкого повышения нормативов биржевых продаж, снижения акцизов и облегчения региональных нормативов предоставления земли под строительство новых автозаправок. "Эти меры позволят сдерживать рост оптовых и розничных цен без предоставления субсидий", - резюмировал Родионов.
Биржевые цены на топливо в России начали расти весной и несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Правительство РФ 21 сентября вводило запрет на экспорт бензина и дизтоплива. Позже, 6 октября, оно утвердило дополнительные меры.
Среди них - возврат к выплатам по демпферу в полном объеме, снятие запрета на экспорт дизельного топлива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%. Также вводилась заградительная пошлина на экспорт для непроизводителей топлива - 50 тысяч рублей за тонну; повышены нормативы обязательных продаж на бирже бензина Аи-95 до 15%, дизтоплива - до 12,5%.
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