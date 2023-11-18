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Байден рассказал, почему США поддерживают Украину - РИА Новости, 19.11.2023
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22:42 18.11.2023 (обновлено: 00:04 19.11.2023)
https://ria.ru/20231118/bayden-1910331986.html
Байден рассказал, почему США поддерживают Украину
Байден рассказал, почему США поддерживают Украину - РИА Новости, 19.11.2023
Байден рассказал, почему США поддерживают Украину
Военная помощь Киеву со стороны Вашингтона ограждает американских солдат от прямого участия в конфликте, написал президент США Джо Байден в статье для The... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-18T22:42
2023-11-19T00:04
сша
в мире
украина
россия
джо байден
киев
вашингтон (штат)
илон маск
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ВАШИНГТОН, 18 ноя — РИА Новости. Военная помощь Киеву со стороны Вашингтона ограждает американских солдат от прямого участия в конфликте, написал президент США Джо Байден в статье для The Washington Post.&quot;Мы сохраняем американские силы вне этого, поддерживая смелых украинцев, защищающих свою свободу и землю&quot;, — подчеркнул он.Президент отметил, что такая поддержка отвечает интересам Соединенных Штатов и "всего мира". Он также заявил, что Россия на Украине и ХАМАС в Израиле якобы "пытаются стереть с карты соседнюю демократию", разрушая региональную стабильность. По словам Байдена, США "не могут позволить этому произойти".В начале ноября компания Gallup опубликовала исследование, посвященное поддержке Киева со стороны Вашингтона. Согласно его результатам, более 40 процентов американцев придерживаются мнения, что их страна делает слишком много для Украины. А предприниматель и миллиардер Илон Маск ранее заявлял, что США должны в первую очередь решать свои внутренние проблемы, а не помогать Киеву.Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби 8 ноября сообщил, что Вашингтон с начала российской спецоперации израсходовал 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Украины.Москва прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Киеву. Россия неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью для армии.Глава МИД РФ Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20231118/territoriya-1910286830.html
https://ria.ru/20231115/bayden-1909500268.html
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США, В мире, Украина, Россия, Джо Байден, Киев, Вашингтон (штат), Илон Маск, Джон Кирби, Вооруженные силы Украины, НАТО, ХАМАС
Байден рассказал, почему США поддерживают Украину

Байден: американская помощь ограждает ВС США от участия в конфликте на Украине

© AP Photo / Charles Rex ArbogastПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© AP Photo / Charles Rex Arbogast
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 ноя — РИА Новости. Военная помощь Киеву со стороны Вашингтона ограждает американских солдат от прямого участия в конфликте, написал президент США Джо Байден в статье для The Washington Post.
«

"Мы сохраняем американские силы вне этого, поддерживая смелых украинцев, защищающих свою свободу и землю", — подчеркнул он.

Президент отметил, что такая поддержка отвечает интересам Соединенных Штатов и "всего мира". Он также заявил, что Россия на Украине и ХАМАС в Израиле якобы "пытаются стереть с карты соседнюю демократию", разрушая региональную стабильность. По словам Байдена, США "не могут позволить этому произойти".
В начале ноября компания Gallup опубликовала исследование, посвященное поддержке Киева со стороны Вашингтона. Согласно его результатам, более 40 процентов американцев придерживаются мнения, что их страна делает слишком много для Украины. А предприниматель и миллиардер Илон Маск ранее заявлял, что США должны в первую очередь решать свои внутренние проблемы, а не помогать Киеву.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
"Нужно признать": в США назвали условие для завершения конфликта на Украине
Вчера, 16:06
Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби 8 ноября сообщил, что Вашингтон с начала российской спецоперации израсходовал 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Украины.
Москва прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Киеву. Россия неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью для армии.
Глава МИД РФ Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
В США выявили самое глупое решение Байдена по Украине
15 ноября, 05:19
 
СШАВ миреУкраинаРоссияДжо БайденКиевВашингтон (штат)Илон МаскДжон КирбиВооруженные силы УкраиныНАТОХАМАС
 
 
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