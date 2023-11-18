Байден рассказал, почему США поддерживают Украину
Байден: американская помощь ограждает ВС США от участия в конфликте на Украине
© AP Photo / Charles Rex ArbogastПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Charles Rex Arbogast
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 ноя — РИА Новости. Военная помощь Киеву со стороны Вашингтона ограждает американских солдат от прямого участия в конфликте, написал президент США Джо Байден в статье для The Washington Post.
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"Мы сохраняем американские силы вне этого, поддерживая смелых украинцев, защищающих свою свободу и землю", — подчеркнул он.
Президент отметил, что такая поддержка отвечает интересам Соединенных Штатов и "всего мира". Он также заявил, что Россия на Украине и ХАМАС в Израиле якобы "пытаются стереть с карты соседнюю демократию", разрушая региональную стабильность. По словам Байдена, США "не могут позволить этому произойти".
В начале ноября компания Gallup опубликовала исследование, посвященное поддержке Киева со стороны Вашингтона. Согласно его результатам, более 40 процентов американцев придерживаются мнения, что их страна делает слишком много для Украины. А предприниматель и миллиардер Илон Маск ранее заявлял, что США должны в первую очередь решать свои внутренние проблемы, а не помогать Киеву.
Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби 8 ноября сообщил, что Вашингтон с начала российской спецоперации израсходовал 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Украины.
Глава МИД РФ Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.