https://ria.ru/20231118/bayden-1910331986.html

Байден рассказал, почему США поддерживают Украину

Байден рассказал, почему США поддерживают Украину - РИА Новости, 19.11.2023

Байден рассказал, почему США поддерживают Украину

Военная помощь Киеву со стороны Вашингтона ограждает американских солдат от прямого участия в конфликте, написал президент США Джо Байден в статье для The... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-18T22:42

2023-11-18T22:42

2023-11-19T00:04

сша

в мире

украина

россия

джо байден

киев

вашингтон (штат)

илон маск

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ВАШИНГТОН, 18 ноя — РИА Новости. Военная помощь Киеву со стороны Вашингтона ограждает американских солдат от прямого участия в конфликте, написал президент США Джо Байден в статье для The Washington Post."Мы сохраняем американские силы вне этого, поддерживая смелых украинцев, защищающих свою свободу и землю", — подчеркнул он.Президент отметил, что такая поддержка отвечает интересам Соединенных Штатов и "всего мира". Он также заявил, что Россия на Украине и ХАМАС в Израиле якобы "пытаются стереть с карты соседнюю демократию", разрушая региональную стабильность. По словам Байдена, США "не могут позволить этому произойти".В начале ноября компания Gallup опубликовала исследование, посвященное поддержке Киева со стороны Вашингтона. Согласно его результатам, более 40 процентов американцев придерживаются мнения, что их страна делает слишком много для Украины. А предприниматель и миллиардер Илон Маск ранее заявлял, что США должны в первую очередь решать свои внутренние проблемы, а не помогать Киеву.Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби 8 ноября сообщил, что Вашингтон с начала российской спецоперации израсходовал 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Украины.Москва прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Киеву. Россия неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью для армии.Глава МИД РФ Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20231118/territoriya-1910286830.html

https://ria.ru/20231115/bayden-1909500268.html

сша

украина

россия

киев

вашингтон (штат)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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