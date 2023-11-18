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СМИ: в Черном море на мине подорвался балкер, перевозивший из Одессы зерно - РИА Новости, 18.11.2023
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18:05 18.11.2023 (обновлено: 19:30 18.11.2023)
https://ria.ru/20231118/balker-1910304390.html
СМИ: в Черном море на мине подорвался балкер, перевозивший из Одессы зерно
СМИ: в Черном море на мине подорвался балкер, перевозивший из Одессы зерно - РИА Новости, 18.11.2023
СМИ: в Черном море на мине подорвался балкер, перевозивший из Одессы зерно
В Черном море в минувший четверг на мине подорвалось судно Georgia S, перевозившее зерно под флагом Либерии, сообщило украинское издание "Укррудпром" со ссылкой РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T18:05
2023-11-18T19:30
черное море
украина
россия
владимир путин
оон
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. В Черном море в минувший четверг на мине подорвалось судно Georgia S, перевозившее зерно под флагом Либерии, сообщило украинское издание "Укррудпром" со ссылкой на источники. &quot;Четыре морских и торговых источника сообщили, что балкер Georgia S под флагом Либерии, загруженный пшеницей, направлялся из порта Южный (расположен в Одесской области Украины. — Прим. ред.), когда получил повреждения в открытом море в четверг&quot;, — говорится в публикации.Как сообщил источник в правительстве Украины, вероятно, корабль поразила плавающая морская мина. По данным компании MarineTraffic, которая занимается отслеживанием судов, балкер направлялся в румынскую Констанцу. Ранее зерно из украинских портов вывозили в рамках зерновой сделки, однако с 18 июля ее действие прекратилось. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Владимир Путин отмечал, что условия соглашения в отношении Москвы не выполнялись, несмотря на усилия Организации Объединенных Наций, потому что Запад не собирался этого делать. Президент неоднократно указывал, что главной целью сделки были поставки зерна нуждающимся государствам, включая африканские. Эту миссию так и не удалось реализовать, а страны Запада вывозили большую часть украинской продукции к себе.Как сообщали в Минобороны России, после сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в Черном море в украинские порты, с полуночи 20 июля рассматриваются как потенциальные перевозчики военных грузов и считаются вовлеченными в конфликт на стороне Киева. Несмотря на это, Украина решила продолжить поставки зерна по Черному морю. В августе Военно-морские силы страны заявили об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в направлении или из портов Черноморска, Одессы и Южного. В том же месяце Киев начал регистрацию кораблей, готовых плыть по этим маршрутам "под наблюдением ВСУ", которые будут обеспечивать их безопасность. При этом представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук признал, что гарантировать полную безопасность прохода судов по временным коридорам в Черном море невозможно.
https://ria.ru/20231028/zerno-1905763452.html
https://ria.ru/20231118/turtsiya-1910252518.html
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черное море, украина, россия, владимир путин, оон, вооруженные силы украины
Черное море, Украина, Россия, Владимир Путин, ООН, Вооруженные силы Украины
СМИ: в Черном море на мине подорвался балкер, перевозивший из Одессы зерно

Укррудпром: в Черном море на мине подорвался перевозивший из Одессы зерно балкер

© AP Photo / Sercan OzkurnazliГрузовые суда в Черном море
Грузовые суда в Черном море - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© AP Photo / Sercan Ozkurnazli
Грузовые суда в Черном море. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. В Черном море в минувший четверг на мине подорвалось судно Georgia S, перевозившее зерно под флагом Либерии, сообщило украинское издание "Укррудпром" со ссылкой на источники.
«

"Четыре морских и торговых источника сообщили, что балкер Georgia S под флагом Либерии, загруженный пшеницей, направлялся из порта Южный (расположен в Одесской области Украины. — Прим. ред.), когда получил повреждения в открытом море в четверг", — говорится в публикации.

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Как сообщил источник в правительстве Украины, вероятно, корабль поразила плавающая морская мина. По данным компании MarineTraffic, которая занимается отслеживанием судов, балкер направлялся в румынскую Констанцу.
Ранее зерно из украинских портов вывозили в рамках зерновой сделки, однако с 18 июля ее действие прекратилось. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Владимир Путин отмечал, что условия соглашения в отношении Москвы не выполнялись, несмотря на усилия Организации Объединенных Наций, потому что Запад не собирался этого делать. Президент неоднократно указывал, что главной целью сделки были поставки зерна нуждающимся государствам, включая африканские. Эту миссию так и не удалось реализовать, а страны Запада вывозили большую часть украинской продукции к себе.
Как сообщали в Минобороны России, после сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в Черном море в украинские порты, с полуночи 20 июля рассматриваются как потенциальные перевозчики военных грузов и считаются вовлеченными в конфликт на стороне Киева.
Несмотря на это, Украина решила продолжить поставки зерна по Черному морю. В августе Военно-морские силы страны заявили об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в направлении или из портов Черноморска, Одессы и Южного. В том же месяце Киев начал регистрацию кораблей, готовых плыть по этим маршрутам "под наблюдением ВСУ", которые будут обеспечивать их безопасность. При этом представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук признал, что гарантировать полную безопасность прохода судов по временным коридорам в Черном море невозможно.
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Черное мореУкраинаРоссияВладимир ПутинООНВооруженные силы Украины
 
 
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