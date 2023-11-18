https://ria.ru/20231118/aviareysy-1910276744.html
Из-за плохой погоды в Стамбуле отменили почти 150 воскресных авиарейсов
Из-за плохой погоды в Стамбуле отменили почти 150 воскресных авиарейсов - РИА Новости, 18.11.2023
Из-за плохой погоды в Стамбуле отменили почти 150 воскресных авиарейсов
Авиакомпании Turkish Airlines и Pegasus отменили суммарно 143 авиарейса, запланированных на воскресенье, в связи со сложными погодными условиями в Стамбуле,... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T14:54
2023-11-18T14:54
2023-11-18T14:54
стамбул
москва
турция
turkish airlines
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СТАМБУЛ, 18 ноя – РИА Новости. Авиакомпании Turkish Airlines и Pegasus отменили суммарно 143 авиарейса, запланированных на воскресенье, в связи со сложными погодными условиями в Стамбуле, сообщили пресс-службы перевозчиков. В субботу Turkish Airlines отменила порядка 40 внутренних и международных авиарейсов, а Pegasus – 44 рейса из-за погоды. Среди отмен у Pegasus - рейсы 388 и 389 в субботу в Москву и из столицы и рейсы 386/387 в воскресенье. У Turkish Airlines среди отмененных пока нет рейсов в Москву и из столицы. Что касается воскресенья, то Turkish Airlines отменила 82 рейса из Международного аэропорта (IST) и 23 рейса из аэропорта имени Сабихи Гёкчен (SAW). Pegasus сообщила об отмене 38 рейсов из аэропорта SAW. Синоптики объявили предпоследний, оранжевый уровень угрозы в Стамбуле на выходные из-за урагана местами до 110 километров в час и ливней, предупреждения касаются и ряда других регионов Турции. Ливень идет в Стамбуле с ночи и закончится в ночь на понедельник, также метеорологи предупредили об ураганном ветре, местами до 110 километров в час. Синоптики отметили, что ураган может вырвать с корнем деревья и сорвать крыши домов. Руководство провинции Стамбул также призвало граждан быть осторожными из-за риска наводнений и проблем с транспортом. Мощные ураганы ожидаются во многих районах Турции от провинции Денизли на западе до Эрзурума на востоке, в том числе под угрозой курортная провинция Анталья.
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стамбул
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стамбул, москва, турция, turkish airlines
Стамбул, Москва, Турция, Turkish Airlines
Из-за плохой погоды в Стамбуле отменили почти 150 воскресных авиарейсов
Turkish Airlines и Pegasus отменили 143 воскресных авиарейса из-за плохой погоды
СТАМБУЛ, 18 ноя – РИА Новости. Авиакомпании Turkish Airlines и Pegasus отменили суммарно 143 авиарейса, запланированных на воскресенье, в связи со сложными погодными условиями в Стамбуле, сообщили пресс-службы перевозчиков.
В субботу Turkish Airlines
отменила порядка 40 внутренних и международных авиарейсов, а Pegasus – 44 рейса из-за погоды. Среди отмен у Pegasus - рейсы 388 и 389 в субботу в Москву
и из столицы и рейсы 386/387 в воскресенье. У Turkish Airlines среди отмененных пока нет рейсов в Москву и из столицы.
Что касается воскресенья, то Turkish Airlines отменила 82 рейса из Международного аэропорта (IST) и 23 рейса из аэропорта имени Сабихи Гёкчен (SAW).
Pegasus сообщила об отмене 38 рейсов из аэропорта SAW.
Синоптики объявили предпоследний, оранжевый уровень угрозы в Стамбуле
на выходные из-за урагана местами до 110 километров в час и ливней, предупреждения касаются и ряда других регионов Турции
. Ливень идет в Стамбуле с ночи и закончится в ночь на понедельник, также метеорологи предупредили об ураганном ветре, местами до 110 километров в час. Синоптики отметили, что ураган может вырвать с корнем деревья и сорвать крыши домов.
В Стамбуле остался запас воды на 50 дней
Руководство провинции Стамбул также призвало граждан быть осторожными из-за риска наводнений и проблем с транспортом.
Мощные ураганы ожидаются во многих районах Турции от провинции Денизли
на западе до Эрзурума
на востоке, в том числе под угрозой курортная провинция Анталья
.