https://ria.ru/20231118/aviareysy-1910276744.html

Из-за плохой погоды в Стамбуле отменили почти 150 воскресных авиарейсов

Из-за плохой погоды в Стамбуле отменили почти 150 воскресных авиарейсов - РИА Новости, 18.11.2023

Из-за плохой погоды в Стамбуле отменили почти 150 воскресных авиарейсов

Авиакомпании Turkish Airlines и Pegasus отменили суммарно 143 авиарейса, запланированных на воскресенье, в связи со сложными погодными условиями в Стамбуле,... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T14:54

2023-11-18T14:54

2023-11-18T14:54

стамбул

москва

турция

turkish airlines

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СТАМБУЛ, 18 ноя – РИА Новости. Авиакомпании Turkish Airlines и Pegasus отменили суммарно 143 авиарейса, запланированных на воскресенье, в связи со сложными погодными условиями в Стамбуле, сообщили пресс-службы перевозчиков. В субботу Turkish Airlines отменила порядка 40 внутренних и международных авиарейсов, а Pegasus – 44 рейса из-за погоды. Среди отмен у Pegasus - рейсы 388 и 389 в субботу в Москву и из столицы и рейсы 386/387 в воскресенье. У Turkish Airlines среди отмененных пока нет рейсов в Москву и из столицы. Что касается воскресенья, то Turkish Airlines отменила 82 рейса из Международного аэропорта (IST) и 23 рейса из аэропорта имени Сабихи Гёкчен (SAW). Pegasus сообщила об отмене 38 рейсов из аэропорта SAW. Синоптики объявили предпоследний, оранжевый уровень угрозы в Стамбуле на выходные из-за урагана местами до 110 километров в час и ливней, предупреждения касаются и ряда других регионов Турции. Ливень идет в Стамбуле с ночи и закончится в ночь на понедельник, также метеорологи предупредили об ураганном ветре, местами до 110 километров в час. Синоптики отметили, что ураган может вырвать с корнем деревья и сорвать крыши домов. Руководство провинции Стамбул также призвало граждан быть осторожными из-за риска наводнений и проблем с транспортом. Мощные ураганы ожидаются во многих районах Турции от провинции Денизли на западе до Эрзурума на востоке, в том числе под угрозой курортная провинция Анталья.

https://ria.ru/20231102/stambul-1906956841.html

стамбул

москва

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

стамбул, москва, турция, turkish airlines