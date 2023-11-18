https://ria.ru/20231118/aviareys-1910274273.html
В Самаре на 17 часов задержали вылет самолета в Душанбе
В Самаре на 17 часов задержали вылет самолета в Душанбе - РИА Новости, 18.11.2023
В Самаре на 17 часов задержали вылет самолета в Душанбе
Вылет авиарейса из Самары в Душанбе задерживается на 17 часов - до 5.40 мск 19 ноября из-за позднего прибытия самолета из другого рейса, сообщила Приволжская... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T14:39
2023-11-18T14:39
2023-11-18T14:39
происшествия
душанбе
самара
курумоч (аэропорт)
somon air
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САМАРА, 18 ноя - РИА Новости. Вылет авиарейса из Самары в Душанбе задерживается на 17 часов - до 5.40 мск 19 ноября из-за позднего прибытия самолета из другого рейса, сообщила Приволжская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале. По предварительным данным, которые приводит надзорное ведомство, в субботу в аэропорту "Курумоч" задержали рейс авиакомпании "Somon Air" сообщением Самара - Душанбе. Вылет отложили с 12.30 мск в субботу до 5.40 в воскресенье, 19 ноября, причиной стало позднее прибытие воздушного судна из другого рейса. "Пассажиры оповещены заранее. В аэропорту находится 12 пассажиров, которым авиакомпания предоставит услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. Соблюдение прав пассажиров находится на контроле транспортной прокуратуры", - говорится в сообщении Приволжской транспортной прокуратуры.
https://ria.ru/20231102/novokuznetsk-1906839425.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, душанбе, самара, курумоч (аэропорт), somon air
Происшествия, Душанбе, Самара, Курумоч (аэропорт), Somon Air
В Самаре на 17 часов задержали вылет самолета в Душанбе
Вылет рейса Самара-Душанбе задержан на 17 часов из-за опоздания другого самолета