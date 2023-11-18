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В Самаре на 17 часов задержали вылет самолета в Душанбе - РИА Новости, 18.11.2023
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14:39 18.11.2023
https://ria.ru/20231118/aviareys-1910274273.html
В Самаре на 17 часов задержали вылет самолета в Душанбе
В Самаре на 17 часов задержали вылет самолета в Душанбе - РИА Новости, 18.11.2023
В Самаре на 17 часов задержали вылет самолета в Душанбе
Вылет авиарейса из Самары в Душанбе задерживается на 17 часов - до 5.40 мск 19 ноября из-за позднего прибытия самолета из другого рейса, сообщила Приволжская... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T14:39
2023-11-18T14:39
происшествия
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САМАРА, 18 ноя - РИА Новости. Вылет авиарейса из Самары в Душанбе задерживается на 17 часов - до 5.40 мск 19 ноября из-за позднего прибытия самолета из другого рейса, сообщила Приволжская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале. По предварительным данным, которые приводит надзорное ведомство, в субботу в аэропорту "Курумоч" задержали рейс авиакомпании "Somon Air" сообщением Самара - Душанбе. Вылет отложили с 12.30 мск в субботу до 5.40 в воскресенье, 19 ноября, причиной стало позднее прибытие воздушного судна из другого рейса. "Пассажиры оповещены заранее. В аэропорту находится 12 пассажиров, которым авиакомпания предоставит услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. Соблюдение прав пассажиров находится на контроле транспортной прокуратуры", - говорится в сообщении Приволжской транспортной прокуратуры.
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происшествия, душанбе, самара, курумоч (аэропорт), somon air
Происшествия, Душанбе, Самара, Курумоч (аэропорт), Somon Air
В Самаре на 17 часов задержали вылет самолета в Душанбе

Вылет рейса Самара-Душанбе задержан на 17 часов из-за опоздания другого самолета

© РИА Новости / Анар МовсумовАэропорт Самары "Курумоч"
Аэропорт Самары Курумоч - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости / Анар Мовсумов
Аэропорт Самары "Курумоч". Архивное фото
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САМАРА, 18 ноя - РИА Новости. Вылет авиарейса из Самары в Душанбе задерживается на 17 часов - до 5.40 мск 19 ноября из-за позднего прибытия самолета из другого рейса, сообщила Приволжская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, которые приводит надзорное ведомство, в субботу в аэропорту "Курумоч" задержали рейс авиакомпании "Somon Air" сообщением Самара - Душанбе. Вылет отложили с 12.30 мск в субботу до 5.40 в воскресенье, 19 ноября, причиной стало позднее прибытие воздушного судна из другого рейса.
«
"Пассажиры оповещены заранее. В аэропорту находится 12 пассажиров, которым авиакомпания предоставит услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. Соблюдение прав пассажиров находится на контроле транспортной прокуратуры", - говорится в сообщении Приволжской транспортной прокуратуры.
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ПроисшествияДушанбеСамараКурумоч (аэропорт)Somon Air
 
 
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