https://ria.ru/20231118/aviareys-1910274273.html

В Самаре на 17 часов задержали вылет самолета в Душанбе

В Самаре на 17 часов задержали вылет самолета в Душанбе - РИА Новости, 18.11.2023

В Самаре на 17 часов задержали вылет самолета в Душанбе

Вылет авиарейса из Самары в Душанбе задерживается на 17 часов - до 5.40 мск 19 ноября из-за позднего прибытия самолета из другого рейса, сообщила Приволжская... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T14:39

2023-11-18T14:39

2023-11-18T14:39

происшествия

душанбе

самара

курумоч (аэропорт)

somon air

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САМАРА, 18 ноя - РИА Новости. Вылет авиарейса из Самары в Душанбе задерживается на 17 часов - до 5.40 мск 19 ноября из-за позднего прибытия самолета из другого рейса, сообщила Приволжская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале. По предварительным данным, которые приводит надзорное ведомство, в субботу в аэропорту "Курумоч" задержали рейс авиакомпании "Somon Air" сообщением Самара - Душанбе. Вылет отложили с 12.30 мск в субботу до 5.40 в воскресенье, 19 ноября, причиной стало позднее прибытие воздушного судна из другого рейса. "Пассажиры оповещены заранее. В аэропорту находится 12 пассажиров, которым авиакомпания предоставит услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. Соблюдение прав пассажиров находится на контроле транспортной прокуратуры", - говорится в сообщении Приволжской транспортной прокуратуры.

https://ria.ru/20231102/novokuznetsk-1906839425.html

душанбе

самара

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, душанбе, самара, курумоч (аэропорт), somon air