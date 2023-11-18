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Вопросы Украины и Израиля не попали в итоговую декларацию лидеров АТЭС - РИА Новости, 18.11.2023
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07:47 18.11.2023 (обновлено: 09:24 18.11.2023)
https://ria.ru/20231118/ates-1910230680.html
Вопросы Украины и Израиля не попали в итоговую декларацию лидеров АТЭС
Вопросы Украины и Израиля не попали в итоговую декларацию лидеров АТЭС - РИА Новости, 18.11.2023
Вопросы Украины и Израиля не попали в итоговую декларацию лидеров АТЭС
Итоговая декларация глав делегаций на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) не содержит упоминания Украины, в отличие от... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T07:47
2023-11-18T09:24
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алексей оверчук
джо байден
саммит атэс
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САН-ФРАНЦИСКО, 18 ноя — РИА Новости. Итоговая декларация глав делегаций на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) не содержит упоминания Украины, в отличие от финального заявления прошлого года, следует из текста документа.Кроме того, в декларации лидеров АТЭС 2023 года "Золотые ворота", получившей название по одноименному проливу в Сан-Франциско, которая нацелена на "создание устойчивого и стабильного будущего для всех", не упоминается палестино-израильский конфликт.Как подчеркивал глава российской делегации, итоговая декларация встречи в Сан-Франциско учитывает позицию Москвы и не содержит токсичных политических сюжетов.Источник в одной из делегаций рассказал РИА Новости, что США отказались от политических заявлений в декларации из-за "серьезнейшего давления мусульманских членов АТЭС".В итоге Вашингтон отдельно выпустил заявление в качестве председателя саммита, в котором говорится, что конфликт на Украине усугубляет слабости мировой экономики и сдерживает ее рост, а также обостряет продовольственный кризис.В 2022 году лидеры согласовали документ, в котором упоминалась Украина, но подчеркивалось, что единого мнения по этому вопросу нет. Большинство членов осудили спецоперацию, но были и другие взгляды.Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика региона. В этом году саммит проходил с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, завершая председательство США в АТЭС в 2023-м. На заключительной сессии глав делегаций президент Джо Байден передал председательство на форуме Перу.
https://ria.ru/20231118/bayden-1910214521.html
https://ria.ru/20231118/ates-1910214649.html
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украина, в мире, россия, сша, алексей оверчук, джо байден, саммит атэс , израиль
Украина, В мире, Россия, США, Алексей Оверчук, Джо Байден, Саммит АТЭС , Израиль
Вопросы Украины и Израиля не попали в итоговую декларацию лидеров АТЭС

Итоговая декларация лидеров АТЭС не содержит упоминания Украины и Израиля

© AP Photo / Evan VucciВстреча лидеров стран на саммите АТЭС в Сан-Франциско
Встреча лидеров стран на саммите АТЭС в Сан-Франциско - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Встреча лидеров стран на саммите АТЭС в Сан-Франциско. Архивное фото
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САН-ФРАНЦИСКО, 18 ноя — РИА Новости. Итоговая декларация глав делегаций на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) не содержит упоминания Украины, в отличие от финального заявления прошлого года, следует из текста документа.
Кроме того, в декларации лидеров АТЭС 2023 года "Золотые ворота", получившей название по одноименному проливу в Сан-Франциско, которая нацелена на "создание устойчивого и стабильного будущего для всех", не упоминается палестино-израильский конфликт.
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В Сан-Франциско 17 ноября завершился саммит АТЭС, по итогам был согласован документ, принятый всеми участниками форума на уровне глав делегаций, включая Россию, которую представлял вице-премьер Алексей Оверчук.

Как подчеркивал глава российской делегации, итоговая декларация встречи в Сан-Франциско учитывает позицию Москвы и не содержит токсичных политических сюжетов.
Источник в одной из делегаций рассказал РИА Новости, что США отказались от политических заявлений в декларации из-за "серьезнейшего давления мусульманских членов АТЭС".
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В итоге Вашингтон отдельно выпустил заявление в качестве председателя саммита, в котором говорится, что конфликт на Украине усугубляет слабости мировой экономики и сдерживает ее рост, а также обостряет продовольственный кризис.
В 2022 году лидеры согласовали документ, в котором упоминалась Украина, но подчеркивалось, что единого мнения по этому вопросу нет. Большинство членов осудили спецоперацию, но были и другие взгляды.
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика региона. В этом году саммит проходил с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, завершая председательство США в АТЭС в 2023-м. На заключительной сессии глав делегаций президент Джо Байден передал председательство на форуме Перу.
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