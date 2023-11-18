https://ria.ru/20231118/ates-1910230680.html

Вопросы Украины и Израиля не попали в итоговую декларацию лидеров АТЭС

Вопросы Украины и Израиля не попали в итоговую декларацию лидеров АТЭС - РИА Новости, 18.11.2023

Вопросы Украины и Израиля не попали в итоговую декларацию лидеров АТЭС

Итоговая декларация глав делегаций на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) не содержит упоминания Украины, в отличие от... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T07:47

2023-11-18T07:47

2023-11-18T09:24

украина

в мире

россия

сша

алексей оверчук

джо байден

саммит атэс

израиль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/12/1910223097_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_746b472b975f89b14dda5ae38a4ccfb4.jpg

САН-ФРАНЦИСКО, 18 ноя — РИА Новости. Итоговая декларация глав делегаций на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) не содержит упоминания Украины, в отличие от финального заявления прошлого года, следует из текста документа.Кроме того, в декларации лидеров АТЭС 2023 года "Золотые ворота", получившей название по одноименному проливу в Сан-Франциско, которая нацелена на "создание устойчивого и стабильного будущего для всех", не упоминается палестино-израильский конфликт.Как подчеркивал глава российской делегации, итоговая декларация встречи в Сан-Франциско учитывает позицию Москвы и не содержит токсичных политических сюжетов.Источник в одной из делегаций рассказал РИА Новости, что США отказались от политических заявлений в декларации из-за "серьезнейшего давления мусульманских членов АТЭС".В итоге Вашингтон отдельно выпустил заявление в качестве председателя саммита, в котором говорится, что конфликт на Украине усугубляет слабости мировой экономики и сдерживает ее рост, а также обостряет продовольственный кризис.В 2022 году лидеры согласовали документ, в котором упоминалась Украина, но подчеркивалось, что единого мнения по этому вопросу нет. Большинство членов осудили спецоперацию, но были и другие взгляды.Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика региона. В этом году саммит проходил с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, завершая председательство США в АТЭС в 2023-м. На заключительной сессии глав делегаций президент Джо Байден передал председательство на форуме Перу.

https://ria.ru/20231118/bayden-1910214521.html

https://ria.ru/20231118/ates-1910214649.html

https://ria.ru/20231117/ristalische-1909999992.html

украина

россия

сша

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, в мире, россия, сша, алексей оверчук, джо байден, саммит атэс , израиль