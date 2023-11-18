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Главы делегаций на АТЭС обсудили торговлю и цифровую трансформацию

Главы делегаций на АТЭС обсудили торговлю и цифровую трансформацию - РИА Новости, 18.11.2023

Главы делегаций на АТЭС обсудили торговлю и цифровую трансформацию

Основными темами заключительного заседания глав делегаций на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) стали международная торговля и РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T02:04

2023-11-18T02:04

2023-11-18T02:04

россия

сан-франциско

калифорния

алексей оверчук

всемирная торговая организация (вто)

саммит атэс

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САН-ФРАНЦИСКО, 18 ноя - РИА Новости. Основными темами заключительного заседания глав делегаций на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) стали международная торговля и цифровая трансформация, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию. "Только что завершилась вторая сессия лидеров экономик стран АТЭС… Основные темы, которые обсуждались, касались развития международной системы торговли, в частности, многие отмечали необходимость предсказуемых правил международной торговли, которые были бы удобны и облегчали жизнь экономическим операторам", - сообщил Оверчук журналистам. Он добавил, что во многих выступлениях говорили о необходимости более эффективной работы Всемирной торговой организации (ВТО), большое внимание уделялось цифровой трансформации. "В особенности внимание уделялось проблемам искусственного интеллекта, развития искусственного интеллекта, регулирования искусственного интеллекта. Впредь до того, что правила применения искусственного интеллекта должны включать в себя специальную маркировку контента, который генерится искусственным интеллектом" - отметил Оверчук. По словам вице-премьера, искусственный интеллект создает условия для улучшения производительности труда, с одной стороны, но, с другой стороны, у его применения есть и социальные последствия. "Поэтому говорилось о необходимости поддержки уязвимых групп населения в этой связи", - добавил он, подчеркнув, что удалось рассмотреть "очень широкий круг вопросов". Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния, завершая председательство США в АТЭС в 2023 году.

https://ria.ru/20231118/ates-1910214649.html

россия

сан-франциско

калифорния

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россия, сан-франциско, калифорния, алексей оверчук, всемирная торговая организация (вто), саммит атэс