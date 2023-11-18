https://ria.ru/20231118/ates-1910215123.html

Россия ожидает от председательства Перу в АТЭС внимания к ИИ и климату

Россия ожидает от председательства Перу в АТЭС внимания к ИИ и климату - РИА Новости, 18.11.2023

Россия ожидает от председательства Перу в АТЭС внимания к ИИ и климату

Россия ожидает, что вопросы цифровой трансформации, развития искусственного интеллекта и климата станут одними из ключевых в период председательства Перу в АТЭС РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T01:54

2023-11-18T01:54

2023-11-18T01:54

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САН-ФРАНЦИСКО, 18 ноя – РИА Новости. Россия ожидает, что вопросы цифровой трансформации, развития искусственного интеллекта и климата станут одними из ключевых в период председательства Перу в АТЭС в 2024 году, заявил в пятницу журналистам глава российской делегации, зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук. "Я думаю, что, в первую очередь, конечно же, еще более станут (актуальны – ред.) вопросы цифровой трансформации, искусственного интеллекта, потому что это начинает играть все большую роль в жизни людей и экономик. Я думаю, что этому вопросу будет уделяться очень большое внимание, судя по тем дискуссиям, которые здесь были сегодня", - сказал Оверчук, оценивая перспективы председательства Перу в АТЭС. По мнению российского чиновника, климатическая повестка также не утратит свою актуальность для стран объединения. "Конечно же, климатическая повестка никуда не уйдет. Ее актуальность еще больше повысится. Повышение температуры на планете – это объективный фактор. Оно влияет на все страны, не только на южные. Как северная страна также испытываем на себе его влияние, поэтому здесь все заинтересованы в том, чтобы работать вместе и решать эту глобальную проблему сообща", - указал Оверчук.

https://ria.ru/20231118/ates-1910213982.html

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россия, перу, алексей оверчук, саммит атэс , в мире