https://ria.ru/20231118/ates-1910213982.html

Оверчук оценил саммит АТЭС как успешный

Оверчук оценил саммит АТЭС как успешный - РИА Новости, 18.11.2023

Оверчук оценил саммит АТЭС как успешный

Делегация РФ считает успешным состоявшийся в Сан-Франциско саммит стран АТЭС, сторонам удалось добиться консенсуса в непростых условиях, заявил журналистам... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T01:40

2023-11-18T01:40

2023-11-18T01:45

россия

сан-франциско

алексей оверчук

саммит атэс

в мире

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САН-ФРАНЦИСКО, 18 ноя - РИА Новости. Делегация РФ считает успешным состоявшийся в Сан-Франциско саммит стран АТЭС, сторонам удалось добиться консенсуса в непростых условиях, заявил журналистам глава российской делегации, заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук. "Судя по декларации, тем направлениям, которые в ней обозначены, и судя по тому, что сегодня в очень непростых условиях удалось достигнуть консенсуса, это - удачный саммит", - сказал Оверчук, отвечая на просьбу подвести промежуточные итоги саммита объединения.

https://ria.ru/20231118/ates-1910213523.html

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сан-франциско

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россия, сан-франциско, алексей оверчук, саммит атэс , в мире