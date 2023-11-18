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Оверчук оценил саммит АТЭС как успешный - РИА Новости, 18.11.2023
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01:40 18.11.2023 (обновлено: 01:45 18.11.2023)
https://ria.ru/20231118/ates-1910213982.html
Оверчук оценил саммит АТЭС как успешный
Оверчук оценил саммит АТЭС как успешный - РИА Новости, 18.11.2023
Оверчук оценил саммит АТЭС как успешный
Делегация РФ считает успешным состоявшийся в Сан-Франциско саммит стран АТЭС, сторонам удалось добиться консенсуса в непростых условиях, заявил журналистам... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T01:40
2023-11-18T01:45
россия
сан-франциско
алексей оверчук
саммит атэс
в мире
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САН-ФРАНЦИСКО, 18 ноя - РИА Новости. Делегация РФ считает успешным состоявшийся в Сан-Франциско саммит стран АТЭС, сторонам удалось добиться консенсуса в непростых условиях, заявил журналистам глава российской делегации, заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук. "Судя по декларации, тем направлениям, которые в ней обозначены, и судя по тому, что сегодня в очень непростых условиях удалось достигнуть консенсуса, это - удачный саммит", - сказал Оверчук, отвечая на просьбу подвести промежуточные итоги саммита объединения.
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россия, сан-франциско, алексей оверчук, саммит атэс , в мире
Россия, Сан-Франциско, Алексей Оверчук, Саммит АТЭС , В мире
Оверчук оценил саммит АТЭС как успешный

Оверчук: делегация России считает прошедший в Сан-Франциско саммит АТЭС успешным

© AP Photo / Eric RisbergСтатуя Тони Беннета около отеля Fairmont в районе Ноб-Хилл, Сан-Франциско, где пройдет саммит АТЭС
Статуя Тони Беннета около отеля Fairmont в районе Ноб-Хилл, Сан-Франциско, где пройдет саммит АТЭС - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© AP Photo / Eric Risberg
Статуя Тони Беннета около отеля Fairmont в районе Ноб-Хилл, Сан-Франциско, где пройдет саммит АТЭС. Архивное фото
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САН-ФРАНЦИСКО, 18 ноя - РИА Новости. Делегация РФ считает успешным состоявшийся в Сан-Франциско саммит стран АТЭС, сторонам удалось добиться консенсуса в непростых условиях, заявил журналистам глава российской делегации, заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук.
"Судя по декларации, тем направлениям, которые в ней обозначены, и судя по тому, что сегодня в очень непростых условиях удалось достигнуть консенсуса, это - удачный саммит", - сказал Оверчук, отвечая на просьбу подвести промежуточные итоги саммита объединения.
Баннеры, приветствующие посетителей саммита АТЭС - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
Участники АТЭС согласовали текст декларации с полным учетом позиции России
01:32
 
РоссияСан-ФранцискоАлексей ОверчукСаммит АТЭСВ мире
 
 
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