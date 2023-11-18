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Оверчук рассказал о контактах делегации России на саммите АТЭС - РИА Новости, 18.11.2023
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01:36 18.11.2023 (обновлено: 01:46 18.11.2023)
https://ria.ru/20231118/ates-1910213842.html
Оверчук рассказал о контактах делегации России на саммите АТЭС
Оверчук рассказал о контактах делегации России на саммите АТЭС - РИА Новости, 18.11.2023
Оверчук рассказал о контактах делегации России на саммите АТЭС
Россия на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) провела контакты с рядом стран, включая Сингапур, Вьетнам и Малайзию, заявил... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T01:36
2023-11-18T01:46
россия
вьетнам
сингапур (город)
алексей оверчук
саммит атэс
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САН-ФРАНЦИСКО, 18 ноя - РИА Новости. Россия на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) провела контакты с рядом стран, включая Сингапур, Вьетнам и Малайзию, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию. "С целым рядом стран (провели контакты - ред.): и с Сингапуром, и с Вьетнамом, и с Малайзией", - сообщил он журналистам. Оверчук добавил, что также удалось переговорить с представителями ряда других стран. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния, завершая председательство США в АТЭС в 2023 году.
https://ria.ru/20231117/ates-1910002077.html
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вьетнам
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россия, вьетнам, сингапур (город), алексей оверчук, саммит атэс
Россия, Вьетнам, Сингапур (город), Алексей Оверчук, Саммит АТЭС
Оверчук рассказал о контактах делегации России на саммите АТЭС

Оверчук: Россия на саммите АТЭС провела контакты с рядом стран

© AP Photo / Eric RisbergОтель Fairmont в районе Ноб-Хилл в Сан-Франциско, где пройдет саммит АТЭС
Отель Fairmont в районе Ноб-Хилл в Сан-Франциско, где пройдет саммит АТЭС - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© AP Photo / Eric Risberg
Отель Fairmont в районе Ноб-Хилл в Сан-Франциско, где пройдет саммит АТЭС. Архивное фото
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САН-ФРАНЦИСКО, 18 ноя - РИА Новости. Россия на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) провела контакты с рядом стран, включая Сингапур, Вьетнам и Малайзию, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию.
«
"С целым рядом стран (провели контакты - ред.): и с Сингапуром, и с Вьетнамом, и с Малайзией", - сообщил он журналистам.
Оверчук добавил, что также удалось переговорить с представителями ряда других стран.
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния, завершая председательство США в АТЭС в 2023 году.
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РоссияВьетнамСингапур (город)Алексей ОверчукСаммит АТЭС
 
 
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