https://ria.ru/20231118/ates-1910213842.html

Оверчук рассказал о контактах делегации России на саммите АТЭС

Оверчук рассказал о контактах делегации России на саммите АТЭС - РИА Новости, 18.11.2023

Оверчук рассказал о контактах делегации России на саммите АТЭС

Россия на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) провела контакты с рядом стран, включая Сингапур, Вьетнам и Малайзию, заявил... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T01:36

2023-11-18T01:36

2023-11-18T01:46

россия

вьетнам

сингапур (город)

алексей оверчук

саммит атэс

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САН-ФРАНЦИСКО, 18 ноя - РИА Новости. Россия на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) провела контакты с рядом стран, включая Сингапур, Вьетнам и Малайзию, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию. "С целым рядом стран (провели контакты - ред.): и с Сингапуром, и с Вьетнамом, и с Малайзией", - сообщил он журналистам. Оверчук добавил, что также удалось переговорить с представителями ряда других стран. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния, завершая председательство США в АТЭС в 2023 году.

https://ria.ru/20231117/ates-1910002077.html

россия

вьетнам

сингапур (город)

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россия, вьетнам, сингапур (город), алексей оверчук, саммит атэс