https://ria.ru/20231118/ates-1910213523.html

Участники АТЭС согласовали текст декларации с полным учетом позиции России

Участники АТЭС согласовали текст декларации с полным учетом позиции России - РИА Новости, 18.11.2023

Участники АТЭС согласовали текст декларации с полным учетом позиции России

Участникам Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) удалось принять итоговую декларацию по итогам саммита с учетом позиции Москвы, заявил... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T01:32

2023-11-18T01:32

2023-11-18T07:05

алексей оверчук

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САН-ФРАНЦИСКО, 18 ноя - РИА Новости. Участникам Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) удалось принять итоговую декларацию по итогам саммита с учетом позиции Москвы, заявил вице-премьер Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию."Декларация принята путем консенсуса", - сообщил он журналистам. На вопрос о том, содержится ли в тексте документа позиция России, Оверчук подчеркнул, что "все учтено".Итоговая декларация, пояснил он, не содержит никаких токсичных политических сюжетов. "Это спокойный рабочий документ, который обозначает основные экономические проблемы", - сообщил вице-премьер.В документе, уточнил он, обозначены проблемы климата, цифровой трансформации, прав женщин. Глава делегации добавил, что декларация "позволяет двигаться, двигаться дальше в рамках перуанского председательства".Состоявшийся в Сан-Франциско саммит стран АТЭС российская делегация считает успешным, сторонам удалось добиться консенсуса в непростых условиях, отметил также Оверчук.Вице-премьер также сообщил, что Россию на мероприятии приняли доброжелательно в соответствии со всеми правилами и подобающими протоколами. "Мы не видим, чтобы к нам относились здесь как-то хуже, чем к другим делегациям", - отметил он.Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден приветствовали российскую делегацию на саммите в соответствии с протоколом, рассказал Оверчук."Вчера было протокольное мероприятие. В соответствии с протоколом нас принимали, в том числе меня приветствовал президент Байден и первая леди. Как говорится, как вежливые люди поздоровались", - сказал он.Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния, завершая председательство США в АТЭС в 2023 году.

https://ria.ru/20231117/ates-1910002077.html

https://ria.ru/20231118/ates-1910213842.html

https://ria.ru/20231117/ristalische-1909999992.html

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алексей оверчук, саммит атэс , россия, сан-франциско, сша, джилл байден, джо байден, в мире