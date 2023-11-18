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Участники АТЭС согласовали текст декларации с полным учетом позиции России - РИА Новости, 18.11.2023
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01:32 18.11.2023 (обновлено: 07:05 18.11.2023)
https://ria.ru/20231118/ates-1910213523.html
Участники АТЭС согласовали текст декларации с полным учетом позиции России
Участники АТЭС согласовали текст декларации с полным учетом позиции России - РИА Новости, 18.11.2023
Участники АТЭС согласовали текст декларации с полным учетом позиции России
Участникам Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) удалось принять итоговую декларацию по итогам саммита с учетом позиции Москвы, заявил... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T01:32
2023-11-18T07:05
алексей оверчук
саммит атэс
россия
сан-франциско
сша
джилл байден
джо байден
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САН-ФРАНЦИСКО, 18 ноя - РИА Новости. Участникам Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) удалось принять итоговую декларацию по итогам саммита с учетом позиции Москвы, заявил вице-премьер Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию."Декларация принята путем консенсуса", - сообщил он журналистам. На вопрос о том, содержится ли в тексте документа позиция России, Оверчук подчеркнул, что "все учтено".Итоговая декларация, пояснил он, не содержит никаких токсичных политических сюжетов. "Это спокойный рабочий документ, который обозначает основные экономические проблемы", - сообщил вице-премьер.В документе, уточнил он, обозначены проблемы климата, цифровой трансформации, прав женщин. Глава делегации добавил, что декларация "позволяет двигаться, двигаться дальше в рамках перуанского председательства".Состоявшийся в Сан-Франциско саммит стран АТЭС российская делегация считает успешным, сторонам удалось добиться консенсуса в непростых условиях, отметил также Оверчук.Вице-премьер также сообщил, что Россию на мероприятии приняли доброжелательно в соответствии со всеми правилами и подобающими протоколами. "Мы не видим, чтобы к нам относились здесь как-то хуже, чем к другим делегациям", - отметил он.Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден приветствовали российскую делегацию на саммите в соответствии с протоколом, рассказал Оверчук."Вчера было протокольное мероприятие. В соответствии с протоколом нас принимали, в том числе меня приветствовал президент Байден и первая леди. Как говорится, как вежливые люди поздоровались", - сказал он.Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния, завершая председательство США в АТЭС в 2023 году.
https://ria.ru/20231117/ates-1910002077.html
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алексей оверчук, саммит атэс , россия, сан-франциско, сша, джилл байден, джо байден, в мире
Алексей Оверчук, Саммит АТЭС , Россия, Сан-Франциско, США, Джилл Байден, Джо Байден, В мире
Участники АТЭС согласовали текст декларации с полным учетом позиции России

Участники АТЭС приняли итоговую декларацию с полным учетом позиции России

© AP Photo / Eric RisbergБаннеры, приветствующие посетителей саммита АТЭС
Баннеры, приветствующие посетителей саммита АТЭС - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© AP Photo / Eric Risberg
Баннеры, приветствующие посетителей саммита АТЭС. Архивное фото
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САН-ФРАНЦИСКО, 18 ноя - РИА Новости. Участникам Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) удалось принять итоговую декларацию по итогам саммита с учетом позиции Москвы, заявил вице-премьер Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию.
«
"Декларация принята путем консенсуса", - сообщил он журналистам.
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На вопрос о том, содержится ли в тексте документа позиция России, Оверчук подчеркнул, что "все учтено".
Итоговая декларация, пояснил он, не содержит никаких токсичных политических сюжетов. "Это спокойный рабочий документ, который обозначает основные экономические проблемы", - сообщил вице-премьер.
В документе, уточнил он, обозначены проблемы климата, цифровой трансформации, прав женщин. Глава делегации добавил, что декларация "позволяет двигаться, двигаться дальше в рамках перуанского председательства".
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01:36
Состоявшийся в Сан-Франциско саммит стран АТЭС российская делегация считает успешным, сторонам удалось добиться консенсуса в непростых условиях, отметил также Оверчук.
Вице-премьер также сообщил, что Россию на мероприятии приняли доброжелательно в соответствии со всеми правилами и подобающими протоколами. "Мы не видим, чтобы к нам относились здесь как-то хуже, чем к другим делегациям", - отметил он.
Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден приветствовали российскую делегацию на саммите в соответствии с протоколом, рассказал Оверчук.
«
"Вчера было протокольное мероприятие. В соответствии с протоколом нас принимали, в том числе меня приветствовал президент Байден и первая леди. Как говорится, как вежливые люди поздоровались", - сказал он.
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния, завершая председательство США в АТЭС в 2023 году.
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Алексей ОверчукСаммит АТЭСРоссияСан-ФранцискоСШАДжилл БайденДжо БайденВ мире
 
 
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