https://ria.ru/20231118/atem-1910214090.html

В декларации АТЭС нет токсичных политсюжетов, сообщил Оверчук

В декларации АТЭС нет токсичных политсюжетов, сообщил Оверчук - РИА Новости, 18.11.2023

В декларации АТЭС нет токсичных политсюжетов, сообщил Оверчук

Итоговая декларация по итогам саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) не содержит никаких токсичных политических сюжетов, заявил... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T01:43

2023-11-18T01:43

2023-11-18T01:45

алексей оверчук

саммит атэс

россия

сан-франциско

калифорния

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САН-ФРАНЦИСКО, 18 ноя - РИА Новости. Итоговая декларация по итогам саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) не содержит никаких токсичных политических сюжетов, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию. "Никаких токсичных политических сюжетов. Это спокойный рабочий документ, который обозначает основные экономические проблемы", - сообщил он журналистам. Оверчук отметил, что в документе обозначены проблемы климата, цифровой трансформации, прав женщин и добавил, что декларация "позволяет двигаться, двигаться дальше в рамках перуанского председательства". Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния, завершая председательство США в АТЭС в 2023 году.

https://ria.ru/20231118/ates-1910213842.html

россия

сан-франциско

калифорния

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алексей оверчук, саммит атэс , россия, сан-франциско, калифорния