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В декларации АТЭС нет токсичных политсюжетов, сообщил Оверчук - РИА Новости, 18.11.2023
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01:43 18.11.2023 (обновлено: 01:45 18.11.2023)
https://ria.ru/20231118/atem-1910214090.html
В декларации АТЭС нет токсичных политсюжетов, сообщил Оверчук
В декларации АТЭС нет токсичных политсюжетов, сообщил Оверчук - РИА Новости, 18.11.2023
В декларации АТЭС нет токсичных политсюжетов, сообщил Оверчук
Итоговая декларация по итогам саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) не содержит никаких токсичных политических сюжетов, заявил... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T01:43
2023-11-18T01:45
алексей оверчук
саммит атэс
россия
сан-франциско
калифорния
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САН-ФРАНЦИСКО, 18 ноя - РИА Новости. Итоговая декларация по итогам саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) не содержит никаких токсичных политических сюжетов, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию. "Никаких токсичных политических сюжетов. Это спокойный рабочий документ, который обозначает основные экономические проблемы", - сообщил он журналистам. Оверчук отметил, что в документе обозначены проблемы климата, цифровой трансформации, прав женщин и добавил, что декларация "позволяет двигаться, двигаться дальше в рамках перуанского председательства". Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния, завершая председательство США в АТЭС в 2023 году.
https://ria.ru/20231118/ates-1910213842.html
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сан-франциско
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алексей оверчук, саммит атэс , россия, сан-франциско, калифорния
Алексей Оверчук, Саммит АТЭС , Россия, Сан-Франциско, Калифорния
В декларации АТЭС нет токсичных политсюжетов, сообщил Оверчук

Оверчук: декларация по итогам АТЭС не содержит токсичных политических сюжетов

© Sputnik / Владислав Воднев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© Sputnik / Владислав Воднев
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Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук. Архивное фото
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САН-ФРАНЦИСКО, 18 ноя - РИА Новости. Итоговая декларация по итогам саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) не содержит никаких токсичных политических сюжетов, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию.
«
"Никаких токсичных политических сюжетов. Это спокойный рабочий документ, который обозначает основные экономические проблемы", - сообщил он журналистам.
Оверчук отметил, что в документе обозначены проблемы климата, цифровой трансформации, прав женщин и добавил, что декларация "позволяет двигаться, двигаться дальше в рамках перуанского председательства".
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния, завершая председательство США в АТЭС в 2023 году.
Отель Fairmont в районе Ноб-Хилл в Сан-Франциско, где пройдет саммит АТЭС - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
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01:36
 
Алексей ОверчукСаммит АТЭСРоссияСан-ФранцискоКалифорния
 
 
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