https://ria.ru/20231118/astrakhan-1910364190.html

Уже 115 жильцов обрушившегося дома в Астрахани получили выплаты

Уже 115 жильцов обрушившегося дома в Астрахани получили выплаты - РИА Новости, 19.11.2023

Уже 115 жильцов обрушившегося дома в Астрахани получили выплаты

Более ста жильцов частично обрушившегося дома в Астрахани получили первые выплаты, сообщил губернатор Игорь Бабушкин в Telegram-канале. РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-18T19:55

2023-11-18T19:55

2023-11-19T10:10

происшествия

астрахань

астраханская область

игорь бабушкин

обрушение дома в астрахани

следственный комитет россии (ск рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 ноя — РИА Новости. Более ста жильцов частично обрушившегося дома в Астрахани получили первые выплаты, сообщил губернатор Игорь Бабушкин в Telegram-канале."Сто пятнадцать человек, пострадавших при обрушении части двух подъездов в пятиэтажке на площади Вокзальной, получили первые выплаты", — написал глава Астраханской области.По его поручению создали комиссию, которая определит размер ущерба, после чего пострадавшим окажут финансовую помощь. Они получат готовые квартиры или денежную компенсацию.Бабушкин ранее уточнил, что всего в частично обрушившемся пятиэтажном доме проживали более 200 человек в 80 квартирах.Обрушение двух подъездов жилого дома произошло вечером в минувший четверг, погиб один человек. Следствие предположило, что причиной случившегося стали строительно-ремонтные работы в одной из квартир, в результате которых повреждения получили несущие конструкции. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и об уничтожении имущества.

https://ria.ru/20231117/nagrady-1910158502.html

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Варвара Скокшина

происшествия, астрахань, астраханская область, игорь бабушкин, обрушение дома в астрахани, следственный комитет россии (ск рф)