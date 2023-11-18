Уже 115 жильцов обрушившегося дома в Астрахани получили выплаты
Губернатор Бабушкин: 115 жильцов обрушившегося в Астрахани дома получили выплаты
© РИА Новости / Павел Гирин | Перейти в медиабанкСотрудники полиции дежурят неподалеку от места обрушения подъездов многоквартирного жилого дома в Астрахани
Сотрудники полиции дежурят неподалеку от места обрушения подъездов многоквартирного жилого дома в Астрахани
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 ноя — РИА Новости. Более ста жильцов частично обрушившегося дома в Астрахани получили первые выплаты, сообщил губернатор Игорь Бабушкин в Telegram-канале.
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"Сто пятнадцать человек, пострадавших при обрушении части двух подъездов в пятиэтажке на площади Вокзальной, получили первые выплаты", — написал глава Астраханской области.
По его поручению создали комиссию, которая определит размер ущерба, после чего пострадавшим окажут финансовую помощь. Они получат готовые квартиры или денежную компенсацию.
Бабушкин ранее уточнил, что всего в частично обрушившемся пятиэтажном доме проживали более 200 человек в 80 квартирах.
Обрушение двух подъездов жилого дома произошло вечером в минувший четверг, погиб один человек. Следствие предположило, что причиной случившегося стали строительно-ремонтные работы в одной из квартир, в результате которых повреждения получили несущие конструкции. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и об уничтожении имущества.