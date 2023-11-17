Готовит почву. СМИ раскрыли планы Зеленского против Залужного
Asia Times: Зеленский готовится к аресту главкома ВСУ Залужного
© AP Photo / Virginia MayoПрезидент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Президент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский готовится арестовать главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, пишет бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Asia Times.
«
"Зеленский готовит почву для ареста и устранения украинского главкома Валерия Залужного. Скорее всего, он начнет с увольнения трех генералов, связанных с Залужным", — говорится в материале.
По словам эксперта, в правительстве Украины произошел раскол между администрацией президента и военными, что может привести к гражданскому конфликту внутри страны.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Провал Украины признавал главком ВСУ Валерий Залужный. Ранее в статье для журнала Economist он отметил, что ВСУ зашли в тупик. Генерал заявил, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.