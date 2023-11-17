https://ria.ru/20231117/zelenskiy-1910018754.html

Готовит почву. СМИ раскрыли планы Зеленского против Залужного

Готовит почву. СМИ раскрыли планы Зеленского против Залужного - РИА Новости, 17.11.2023

Готовит почву. СМИ раскрыли планы Зеленского против Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский готовится арестовать главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, пишет бывший помощник заместителя министра обороны США... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T10:09

2023-11-17T10:09

2023-11-17T10:09

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский готовится арестовать главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, пишет бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Asia Times."Зеленский готовит почву для ареста и устранения украинского главкома Валерия Залужного. Скорее всего, он начнет с увольнения трех генералов, связанных с Залужным", — говорится в материале.По словам эксперта, в правительстве Украины произошел раскол между администрацией президента и военными, что может привести к гражданскому конфликту внутри страны.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Провал Украины признавал главком ВСУ Валерий Залужный. Ранее в статье для журнала Economist он отметил, что ВСУ зашли в тупик. Генерал заявил, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.

https://ria.ru/20231117/uzhas-1910005977.html

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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, евросоюз, политика